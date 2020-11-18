За нерасторопность в раздаче бесплатных лекарств от COVID-19 раскритиковал Путин регионы

Использование регионами перечисленных средств на бесплатные препараты для тех, кто лечится на дому, "идёт медленно, что абсолютно непозволительно", заявил президент.

Путин провел совещание по коронавирусу 18 ноября

На совещании, посвященном ситуации в стране с коронавирусом, с членами правительства 18 ноября Владимир Путин затронул тему бесплатных лекарств тем больным ковидом, кто лечится на дому.

Дословно

В. Путин: Сейчас, как и всегда, важен честный и откровенный разговор с гражданами, который исключает слухи и всякие домыслы. Надо профессионально, грамотно, подробно и доходчиво разъяснять суть принимаемых решений. Не раз и не два, а в постоянном режиме, используя все информационные ресурсы, объяснять людям, как защитить себя, своих близких, что нужно делать, если человек столкнулся с болезнью, как и где получить своевременную помощь или консультацию специалистов, куда нужно обращаться, если с этим возникла проблема.

Особенно это важно для людей, которые проходят лечение на дому, амбулаторно. Нельзя допускать, чтобы они оставались один на один со своей болезнью.

В связи с этим и ещё очень важный вопрос хочу затронуть. Знаю, что Правительство уже направило средства регионам в объёме 5 миллиардов рублей, мы упоминали уже только что, на обеспечение бесплатным – подчеркну, именно бесплатным – лекарственным обслуживанием, бесплатными лекарствами тех граждан, которые проходят лечение на дому.

Обращаю внимание, что использование регионами перечисленных средств идёт медленно, что абсолютно непозволительно. Это непозволительно в любой ситуации, а тем более сейчас. Уважаемые коллеги, обращаюсь сейчас к руководителям регионов Российской Федерации. Необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению граждан лекарствами при амбулаторном лечении.

Правительству поручаю проанализировать положение дел в каждом субъекте Федерации и при необходимости направить дополнительные ресурсы туда, где средств действительно не хватает в связи с ростом числа пациентов, получающих лечение на дому.

Ещё раз подчеркну: в каждом регионе независимо от количества больных доступ к бесплатным лекарствам должен быть финансово обеспечен.

Но дело не только в деньгах. В ряде случаев нужные лекарства просто отсутствуют на складах. Я услышал то, что было Мантуровым сказано, но всё-таки задача Правительства, Минпромторга – предпринять меры, которые позволят предприятиям оперативно нарастить выпуск по всем проблемным позициям. Ещё раз повторю: услышал, что Министром было сказано. Надеюсь, что всё это будет реализовано. И самое главное, нужно не только произвести и закупить нужные лекарства. Важно, чтобы они дошли, именно дошли до тех, кто в них нуждается, чтобы больные получили их максимально быстро и сразу после соответствующего диагноза. И, конечно же, бесплатно, ещё раз это подчёркиваю...

Для повышения эффективности борьбы с коронавирусом на всех этапах нужно активно задействовать опыт и наших ведущих компаний, например компании «Росатом», Федерального центра компетенций по бережливому производству, потенциал ведущих научных и медицинских учреждений страны.

Это касается организации в регионах работы кол-центров, только что говорили об этом, давайте об этом не забудем, логистики, служб скорой и неотложной помощи. Нужно рационально распределять нагрузку на лаборатории, на установки компьютерной томографии и так далее, добиться, в конце концов, удобного, комфортного для людей приёма в медицинских учреждениях. Прошу коллег на ближайшие месяцы определить направление поддержки регионов в этих вопросах как приоритетное.

Подчеркну снова: сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность. Чёткость, оперативность и эффективность в поддержке людей, их защите – вот ключевой критерий работы всех уровней власти. Прошу исходить именно из этого.

Ситуация у нас действительно под контролем. Мы прошли это всё весной, мы знаем, что и как нужно делать. У нас налажены методики работы, вакцины появляются. Достаточно информации о том, что и как нужно делать во время лечения коронавирусной инфекции. У нас совершенно другой инструментарий и другие возможности. Ни в коем случае нельзя допустить ни одного сбоя.