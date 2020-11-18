За нерасторопность в раздаче бесплатных лекарств от COVID-19 раскритиковал Путин регионы

На совещании, посвященном ситуации в стране с коронавирусом, с членами правительства 18 ноября Владимир Путин затронул тему бесплатных лекарств тем больным ковидом, кто лечится на дому.
Дословно
В. Путин: Сейчас, как и всегда, важен честный и откровенный разговор с гражданами, который исключает слухи и всякие домыслы. Надо профессионально, грамотно, подробно и доходчиво разъяснять суть принимаемых решений. Не раз и не два, а в постоянном режиме, используя все информационные ресурсы, объяснять людям, как защитить себя, своих близких, что нужно делать, если человек столкнулся с болезнью, как и где получить своевременную помощь или консультацию специалистов, куда нужно обращаться, если с этим возникла проблема.
Особенно это важно для людей, которые проходят лечение на дому, амбулаторно. Нельзя допускать, чтобы они оставались один на один со своей болезнью.
В связи с этим и ещё очень важный вопрос хочу затронуть. Знаю, что Правительство уже направило средства регионам в объёме 5 миллиардов рублей, мы упоминали уже только что, на обеспечение бесплатным – подчеркну, именно бесплатным – лекарственным обслуживанием, бесплатными лекарствами тех граждан, которые проходят лечение на дому.
Обращаю внимание, что использование регионами перечисленных средств идёт медленно, что абсолютно непозволительно. Это непозволительно в любой ситуации, а тем более сейчас. Уважаемые коллеги, обращаюсь сейчас к руководителям регионов Российской Федерации. Необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению граждан лекарствами при амбулаторном лечении.
Правительству поручаю проанализировать положение дел в каждом субъекте Федерации и при необходимости направить дополнительные ресурсы туда, где средств действительно не хватает в связи с ростом числа пациентов, получающих лечение на дому.
Ещё раз подчеркну: в каждом регионе независимо от количества больных доступ к бесплатным лекарствам должен быть финансово обеспечен.
Но дело не только в деньгах. В ряде случаев нужные лекарства просто отсутствуют на складах. Я услышал то, что было Мантуровым сказано, но всё-таки задача Правительства, Минпромторга – предпринять меры, которые позволят предприятиям оперативно нарастить выпуск по всем проблемным позициям. Ещё раз повторю: услышал, что Министром было сказано. Надеюсь, что всё это будет реализовано. И самое главное, нужно не только произвести и закупить нужные лекарства. Важно, чтобы они дошли, именно дошли до тех, кто в них нуждается, чтобы больные получили их максимально быстро и сразу после соответствующего диагноза. И, конечно же, бесплатно, ещё раз это подчёркиваю...
Для повышения эффективности борьбы с коронавирусом на всех этапах нужно активно задействовать опыт и наших ведущих компаний, например компании «Росатом», Федерального центра компетенций по бережливому производству, потенциал ведущих научных и медицинских учреждений страны.
Это касается организации в регионах работы кол-центров, только что говорили об этом, давайте об этом не забудем, логистики, служб скорой и неотложной помощи. Нужно рационально распределять нагрузку на лаборатории, на установки компьютерной томографии и так далее, добиться, в конце концов, удобного, комфортного для людей приёма в медицинских учреждениях. Прошу коллег на ближайшие месяцы определить направление поддержки регионов в этих вопросах как приоритетное.
Подчеркну снова: сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность. Чёткость, оперативность и эффективность в поддержке людей, их защите – вот ключевой критерий работы всех уровней власти. Прошу исходить именно из этого.
Ситуация у нас действительно под контролем. Мы прошли это всё весной, мы знаем, что и как нужно делать. У нас налажены методики работы, вакцины появляются. Достаточно информации о том, что и как нужно делать во время лечения коронавирусной инфекции. У нас совершенно другой инструментарий и другие возможности. Ни в коем случае нельзя допустить ни одного сбоя.