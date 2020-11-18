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"Мы даем им миллиарды, а они обирают население": Из-за тарифа на мусор Шимкив пригрозил закрыть финансирование платного моста в Новосибирске

21:25 18.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам спикера заксобрания, если не удастся решить проблему резкого роста тарифов на вывоз мусора в регионе, которым занимается подконтрольная группе "ВИС" компания «Экология-Новосибирск», «этой строчки не будет в бюджете».

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Андрей Шимкив пригрозил лишением платного моста средств из-за тарифа на мусор

Спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив пригрозил оставить без финансирования крупный инвестпроект, четвертый мост через Обь в Новосибирске, после того, как компания инвестора резко повысила тарифы на вывоз мусора в регионе.

Вопрос финансирования строительства моста через Обь, которое ведет группа «ВИС», был поднят на прошедшем в среду заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области. Обращаясь к министру финансов региона Виталию Голубенко, спикер регионального парламента Андрей Шимкив спросил, какую сумму планируется выделить в будущем году из областного бюджета на возведение моста. Виталий Голубенко назвал сумму в 1 млрд 61 млн рублей.

По словам Андрея Шимкива, если не удастся решить проблему резкого роста тарифов на вывоз мусора в регионе, которым занимается подконтрольная группе компания «Экология-Новосибирск», «этой строчки не будет в бюджете».

«Я вам это гарантирую. Это одни люди, одна компания. По официальному докладу Алексея Макрушина, заместителя генерального директора Российского экологического оператора, в стране на четыре процента с первого июля поднялись тарифы на перевозку мусора. Мы спокойно реагируем на то, что на 40 подняли! Половина регионов страны вообще не увеличивали тарифы. Мы даем им миллиарды, а они обирают наше население, это что такое? Вы можете, Виталий Юрьевич, эту строчку ставить, но в бюджете ее не будет. Просьба огромная», — отметил на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

В группе «ВИС» отметили, что «не будут комментировать политические заявления». «Группа «ВИС» как инвестор готова выполнять свои обязательства по действующим соглашениям и договорам, ожидаем от публичной стороны того же», — сказал «Континенту Сибирь» руководитель департамента по корпоративным коммуникациям группы «ВИС» Сергей Козловский.

Напомним, региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» с 1 ноября увеличил тариф на вывоз твердых коммунальных отходов на 40%. С января по октябрь плата составляла 59,8 рублей на человека, теперь она увеличилась до 83,3 рублей. Рост цен одобрила ФАС. На прошедшей в Новосибирске пресс-конференции представитель «ВИС» объяснил резкий рост тарифа «ошибкой» при установлении прежнего тарифа и необходимостью восстановления экономической справедливости. Председатель Законодательного собрания направил обращение руководителю антимонопольной службы с предложением отменить решение.

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От редакции

Тариф на мусор снизят?

Аноним, 18 ноября 2020 21:52
С 83 до 80
Аноним, 18 ноября 2020 22:25
НВР:
Нет

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