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Отправит в Китай первую партию льна Бердский элеватор по железной дороге

22:26 18.11.2020 Фото: Скриншот
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В Латвию и Германию поедет горох из Бердска, в Монголию и Казахстан ─ пшеница. Карту экспорта в ближайшем будущем расширят.

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Бердский элеватор готовит первую партию льна в Китай. Чтобы перейти на масличные культуры пришлось модернизировать производство

Элеватор ─ одно из крупнейших предприятий по обработке и хранению зерна в Новосибирской области. В Бердск везут урожай с полей Тогучинского, Ордынского, Искитимского, Черепановского, Сузунского и Маслянинского районов. В день принимают до 50 машин. Каждая партия проходит проверку в местной лаборатории.

По словам исполняющей обязанности начальника лаборатории Бердского элеватора Любови Романовой, экспресс-анализ определяет влажность клейковины и содержание белка, чтобы установить класс пшеницы.

Из-за неблагоприятных погодных условий в этом сезоне в нескольких районах Новосибирской области ввели режим ЧС. Засуха уничтожала посевы целыми гектарами. Бердских аграриев капризы погоды почти не коснулись: урожай пшеницы получили высокого качества. Из минусов ─ пророщенного зерна получили больше из-за тёплой осени и дождей во время уборки. Класс у него ниже, можно использовать только для производства сельскохозяйственных кормов. Уровень влаги в зерне повышен, подтверждают специалисты.

«Поэтому перед отправкой на склад мы перерабатываем зерно, доводим до нужной кондиции: сушим, освобождаем от мелких примесей, от сорных растений», ─ поясняет исполнительный директор Бердского элеватора Александр Налимов.

Кроме пшеницы здесь хранят овёс, ячмень, рожь, горох, сою. В 2020 году впервые занялись обработкой масличных культур ─ рапса и льна. Для этого модернизировали сушилку, приспособили её под мелкосемянные культуры.

Просушенный лён фасуют в мешки по 50 килограммов и первую партию ─ 256 тонн ─ железнодорожным транспортом отправят в Китай. В Латвию и Германию ─ горох, в Монголию и Казахстан ─ пшеницу.

Карту экспорта в ближайшем будущем расширят, передают "Вести-Новосибирск". Элеватор загружен на 70%, объёмы будут наращивать. В настоящее время строят дополнительную точку отгрузки для автомобильного и железнодорожного транспорта. Она повысит мощность предприятия в три раза.

Китай. посевы урожай элеватор Александр Налимов
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От редакции

Без хлеба не останемся?

Аноним, 18 ноября 2020 22:54
Очень приятны такие новости. И вообще, жители Новосибирской области - трудяшки!

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