19.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru

16:50 19.11.2020 Фото: pixabay.com
8

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме письма "Журналист".

% name% title
Требуется журналист

На сайты  kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru требуется журналист. 

Обязанности:

- написание текстов,

- посещение мероприятий и проведение интервью,

- фотосъемка,

- поиск тем.

Условия:

- На период пандемии - удаленка, после - в офисе.  График 5/2 с 9 до 18 часов, 

- офис в центре города,

- оборудованное рабочее место,

- ЗП оклад + гонорар,

- обучение,

- корпоративное обучение. 

Требования:

Мобильность, русский язык на 5, скорость мышления выше среднего уровня,  желание узнавать новое в мультимедиа. Генерация тем.  Опыт обязателен. Редакция готова обучать журналиста после 2-3 тестовых заданий. Высшее образование. 

Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2

Телефон 8 (383-41)3-00-10

Почта bkurer@mai.ru для резюме в теме написать "Журналист". 

вакансия журналист
Мнение читателей
2
3
3
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Последние новости

Тело под окнами: Выпала с 7-го этажа 69-летняя женщина в Новосибирске
18:33 19-11-2020
Тело под окнами: Выпала с 7-го этажа 69-летняя женщина в Новосибирске
Худеем к Новому году: Вариант рациона на день
18:28 19-11-2020
Худеем к Новому году: Вариант рациона на день
Разносить лекарства по домам больным с COVID-19 будут медики с 20 ноября 2020 в Новосибирской области
18:12 19-11-2020
Разносить лекарства по домам больным с COVID-19 будут медики с 20 ноября 2020 в Новосибирской области
Как в Армении относятся к России, показал опрос
18:00 19-11-2020
Как в Армении относятся к России, показал опрос
Близкие к выходу на плато по COVID-19 регионы назвали в России
17:45 19-11-2020
Близкие к выходу на плато по COVID-19 регионы назвали в России
Какие категории пенсионеров получат по две пенсии в России
17:40 19-11-2020
Какие категории пенсионеров получат по две пенсии в России
Откуда воняло тухлятиной, спросили 175 жителей Новосибирска у прокурора. И он ответил
17:40 19-11-2020
Откуда воняло тухлятиной, спросили 175 жителей Новосибирска у прокурора. И он ответил
Вратаря Гильерме признали худшим игроком сборной России в матче с Сербией
17:30 19-11-2020
Вратаря Гильерме признали худшим игроком сборной России в матче с Сербией
По новым правилам посчитают больничные и пособия, решил Мишустин
17:29 19-11-2020
По новым правилам посчитают больничные и пособия, решил Мишустин
БердскРабота в Бердске: Срочно ищут учителя-дефектолога на зарплату 37 000 рублей
17:21 19-11-2020
Работа в Бердске: Срочно ищут учителя-дефектолога на зарплату 37 000 рублей