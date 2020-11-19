Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

Набор сотрудников ОА "БЭМЗ" на вакансии от рабочего до инженера.

АО БЭМЗ требуются: Токарь, 5-6 разряд

Контролер деталей и приборов

Специалист по охране труда

Кладовщик (металл)

Электромонтер по ремонту электрооборудования

Слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования (опыт)

Слесарь-ремонтник 6 разряд

Слесарь механосборочных работ

Прессовщик изделий из пластмасс

Наладчик автоматов и полуавтоматов

Уборщик территории

Уборщик производственных помещений

Столяр (возможно обучение) Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,



т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38 проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38

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