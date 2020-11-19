День матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск"

Ко Дню Матери, который будет отмечаться в России 24 ноября, мы объявляем традиционный проект, посвященный самому важному человеку на земле - маме! Ждем фото! Спешите!

24 ноября мы будем отмечать День матери. Мы объявляем уже ставший традиционным фотомарафон на сайте курьер-среда.

Мы ждем от вас фотографию мамы, причем мама может быть современной (фото последних лет), а можете присылать маму молодую (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с самым близким человеком)! Фотографии могут быть разными – портреты, жанровые, неожиданные, селфи с мамой, мама в кругу детей/внуков/семьи. Главное – с вашей мамой!



24 ноября мы опубликуем фотомарафон на сайте kurer-sreda.ru, разместим в соцсетях групп сайта курьер-среда (контакт, одноклассники, инстаграм).

Это будет очень оригинальный подарок: подарите минуты радости самому себе и своим дорогим мамам.

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Моя мамочка!». Подпишите имя мамы и по желанию – фамилию. На фото можете быть и вы вместе с мамой.

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а также соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 ноября 2020 года.

Любимая мамочка Татьяна Алексеевна

Мама Алёна с бусинкой Катюшей

Наша мамочка Ирина Александровна

Моя мамочка Антонина Анатольевна

Моя мамочка Елена с внучей

Наша любимая мамочка Светлана

Моя мамуля

Бабушка Татьяна с внучкой Никой

Мама Рудис Елизавета

Моя мамочка Тамара

Татьяна Лютова

Бояркина Мария Фёдоровна 68 лет

Кулишкина Наталья

Любимая мама Наташа со своими доченьками

Моя прекрасная мамочка Мельникова Людмила Михайловна

Людмила Бондаренко,моя любимая мамочка

Людмила Бондаренко,моя любимая мамочка

Максоцкая Ольга

Малахова Елена, не спавшая ночи перед всеми важными мне праздниками

Нелюбина Елена

Любимая мамочка Тамара