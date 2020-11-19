Клевые картинки и стихи с Международным мужским днем 19 ноября 2020 года

19 ноября 2020 года - Международный мужской день.
Международный мужской день впервые в истории отпраздновали мужчины, проживающие на островах Карибского моря в феврале 1999 года. Спустя десять лет, в 2009 году, Всемирный день мужчин перенесли на ноябрь. Дата праздника — 19 ноября, приурочена ко дню рождения отца его инициатора — Джероме Тилуксингх. Целью мужского дня является привлечение общественного внимания на проблему дискриминации отцов в воспитании детей и важности мужчин в семье.
Во всех странах, признавших праздник, проходят тематические семинары, мероприятия в учебных заведениях, открытые лекции. Средства массовой информации тоже не остаются в стороне, подготавливая к Международному мужскому дню актуальные материалы и новости.
Дорогие, серьезные, славные,
С брюшком, лысые и забавные...
На машинах, в метро и трусцой,
Оптимисты, в очках и с ленцой...
Брюнеты, шатены, блондины,
С праздником, наши мужчины!
Вы — уникальны, неповторимы,
Бесценны для нас и нами любимы!
***
Мужчина всюду должен быть мужчиной!
И это ценят женские глаза,
Ведь любим мы вас вовсе не по чину,
А за открытые и верные сердца.
И в этот день мужского поклоненья
Примите в дар любовь и уваженье,
Здоровы будьте, счастливы без меры,
***
Поздравляю с Международным мужским днём и хочу пожелать силы, ума, терпимости, смелости, отваги, чести, уверенности, гордости, мужества и героизма. Оставайся настоящим мужчиной в любой ситуации, выходи из любого поединка победителем вне зависимости от влияния различных факторов. Крепкого мужского здоровья и счастья.
***
С Международным днем мужчин
Спешу поздравить я тебя.
Ведь ты на свете лишь один.
Похож ты на богатыря.
Желаю счастья и любви.
Чтоб было радости не счесть.
Рискуй, все пробуй и живи.
И будь таким, какой ты есть.
Пусть этот день подарит свет.
Чтоб был ты счастлив, как никто.
Чтоб знала тысяча планет,
Как ты отважен и силен.
***
От всей души я в этот день
Спешу поздравить всех мужчин.
И пожелать мне им не лень
Удачи, счастья без кручин!
Пусть в жизни удается все —
Работа, дом, семья.
А рядом всегда будут пусть
***
Пришел твой праздник наконец,
Мой грозный лев и повелитель,
Брутальный мой Альфа-самец,
Моих желаний исполнитель.
Еще любовник страстный самый,
И верный друг, надежный страж,
Мой сон...несбыточный. Мираж.
Мечты, мечты...Они порою
Быстрей породистых коней.
И тайны я не приоткрою,
Ведь всем известно, что в стране
Процент статистики таков:
На сотню баб — десяток мужиков.
И пусть не лев...Похож на львенка.
Конечно, если присмотреться.
Альфа-самец, пожалуй, громко...
Но ведь запал же чем-то в сердце.
Пусть не герой...Большой ребенок,
До старости живущий в детстве.
Любовник, что мычит спросонок,
Чтоб помогла ему раздеться...
Тебя, родной мой, поздравляю
С Международным днем мужским!
И, знаешь, все же пожелаю,
Чтоб оставался ты таким
Привычным и любимым мужем!
...Есть у подруг гораздо хуже.
***
Мужчина — есть слово, а что это значит?
Мужчина, не мальчик, живущий играя,
Задача мужчиною быть — не простая.
Он должен быть сильным, уверенным, смелым,
Поддерживать с радостью общее дело,
Мужчине быть трусом и вовсе нельзя,
Он должен быть предан семье и друзьям.
Он первый везде, на работе и в тире,
Вас с днем всех мужчин нынче мы поздравляем,
Ведь очень нужна нам поддержка мужская!
***
Мужчины, дорогие наши,
Я поздравляю с вашим днем,
Ведь с вами жизни стали краше,
В душах у нас зажгли огонь!
Вы наши стены и опоры наши,
Вы дарите свою любовь, добро,
Желаю вам здоровья, счастья,
Чтоб вам во всем всегда везло!
***
Много есть у нас причин
Вас поздравить с Днем мужчин,
И главнейшая причина —
Внешний «лук» с оценкой пять,
И ума не занимать,
С чувством юмора в порядке!
Пусть у нас все будет гладко!
***
Мужчина — это мужество, отвага,
Способность все проблемы разрешить,
И в сложной ситуации простить.
Владеть лопатой, удочкой, отверткой,
Супы варить и краники чинить,
Играть по вечерам с сынишкой, с дочкой,
С женою в театр не забыть сходить.
Мужчиной быть непросто, но возможно,
А главное — беречь своих мужчин,
Спасибо вам, мужчины, говорим!
***
Поздравим мужчин, пожелаем удачи,
Пусть станут успешнее, станут богаче,
Пусть будут счастливы, любимы, умны,
Пусть будут востребованы и нужны!
Пусть будет здоровье отменным и крепким,
По-женски желаем мужчинам добра!
Пусть с нами они проживают всегда!
Источник: pozdravok.ru