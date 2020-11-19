Клевые картинки и стихи с Международным мужским днем 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

19 ноября 2020 года - Международный мужской день.

Международный мужской день впервые в истории отпраздновали мужчины, проживающие на островах Карибского моря в феврале 1999 года. Спустя десять лет, в 2009 году, Всемирный день мужчин перенесли на ноябрь. Дата праздника — 19 ноября, приурочена ко дню рождения отца его инициатора — Джероме Тилуксингх. Целью мужского дня является привлечение общественного внимания на проблему дискриминации отцов в воспитании детей и важности мужчин в семье.

Во всех странах, признавших праздник, проходят тематические семинары, мероприятия в учебных заведениях, открытые лекции. Средства массовой информации тоже не остаются в стороне, подготавливая к Международному мужскому дню актуальные материалы и новости.

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Дорогие, серьезные, славные,

С брюшком, лысые и забавные...

На машинах, в метро и трусцой,

Оптимисты, в очках и с ленцой...

Брюнеты, шатены, блондины,

С праздником, наши мужчины!

Вы — уникальны, неповторимы,

Бесценны для нас и нами любимы!

***

Мужчина всюду должен быть мужчиной!

И это ценят женские глаза,

Ведь любим мы вас вовсе не по чину,

А за открытые и верные сердца.

И в этот день мужского поклоненья

Примите в дар любовь и уваженье,

Здоровы будьте, счастливы без меры,



И да хранит Вас вечно наша вера!

***

Поздравляю с Международным мужским днём и хочу пожелать силы, ума, терпимости, смелости, отваги, чести, уверенности, гордости, мужества и героизма. Оставайся настоящим мужчиной в любой ситуации, выходи из любого поединка победителем вне зависимости от влияния различных факторов. Крепкого мужского здоровья и счастья.

***

С Международным днем мужчин

Спешу поздравить я тебя.

Ведь ты на свете лишь один.

Похож ты на богатыря.

Желаю счастья и любви.

Чтоб было радости не счесть.

Рискуй, все пробуй и живи.

И будь таким, какой ты есть.

Пусть этот день подарит свет.

Чтоб был ты счастлив, как никто.

Чтоб знала тысяча планет,

Как ты отважен и силен.

***

От всей души я в этот день

Спешу поздравить всех мужчин.

И пожелать мне им не лень

Удачи, счастья без кручин!

Пусть в жизни удается все —

Работа, дом, семья.

А рядом всегда будут пусть



Лишь верные друзья!

***

Пришел твой праздник наконец,

Мой грозный лев и повелитель,

Брутальный мой Альфа-самец,

Моих желаний исполнитель.

Еще любовник страстный самый,

И верный друг, надежный страж,



И рыцарь, и герой романа...Мой сон...несбыточный. Мираж.

Мечты, мечты...Они порою

Быстрей породистых коней.

И тайны я не приоткрою,

Ведь всем известно, что в стране

Процент статистики таков:

На сотню баб — десяток мужиков.

И пусть не лев...Похож на львенка.

Конечно, если присмотреться.

Альфа-самец, пожалуй, громко...

Но ведь запал же чем-то в сердце.

Пусть не герой...Большой ребенок,

До старости живущий в детстве.

Любовник, что мычит спросонок,

Чтоб помогла ему раздеться...

Тебя, родной мой, поздравляю

С Международным днем мужским!

И, знаешь, все же пожелаю,

Чтоб оставался ты таким

Привычным и любимым мужем!

...Есть у подруг гораздо хуже.

***

Мужчина — есть слово, а что это значит?



Что он не рыдает от горя, не плачет,Мужчина, не мальчик, живущий играя,Задача мужчиною быть — не простая.

Он должен быть сильным, уверенным, смелым,

Поддерживать с радостью общее дело,

Мужчине быть трусом и вовсе нельзя,

Он должен быть предан семье и друзьям.

Он первый везде, на работе и в тире,



Не можем мы жить без мужчин в этом мире,Вас с днем всех мужчин нынче мы поздравляем,Ведь очень нужна нам поддержка мужская!

***

Мужчины, дорогие наши,

Я поздравляю с вашим днем,

Ведь с вами жизни стали краше,

В душах у нас зажгли огонь!

Вы наши стены и опоры наши,

Вы дарите свою любовь, добро,

Желаю вам здоровья, счастья,

Чтоб вам во всем всегда везло!

***

Много есть у нас причин

Вас поздравить с Днем мужчин,

И главнейшая причина —



Вы — шикарнейший мужчина,

Внешний «лук» с оценкой пять,

И ума не занимать,

С чувством юмора в порядке!

Пусть у нас все будет гладко!

***

Мужчина — это мужество, отвага,

Способность все проблемы разрешить,



Умение помочь, понять, утешить,И в сложной ситуации простить.

Владеть лопатой, удочкой, отверткой,

Супы варить и краники чинить,

Играть по вечерам с сынишкой, с дочкой,

С женою в театр не забыть сходить.

Мужчиной быть непросто, но возможно,

А главное — беречь своих мужчин,



За вашу ласку, нежность и заботуСпасибо вам, мужчины, говорим!

***

Поздравим мужчин, пожелаем удачи,

Пусть станут успешнее, станут богаче,

Пусть будут счастливы, любимы, умны,

Пусть будут востребованы и нужны!

Пусть будет здоровье отменным и крепким,



Пусть их уважают и радуют детки,По-женски желаем мужчинам добра!Пусть с нами они проживают всегда!

Источник: pozdravok.ru