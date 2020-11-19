"Рожденная быть звездой": Лиза Галкина поразила своим голосом поклонников

"Какая Лиза молодчинка", "рожденная быть звездой", "прелесть какая", "Голосок чудесный!", - комментируют видео пользователи.

Когда-то союз Аллы Пугачевой и Максима Галкина считали фиктивным и не воспринимали всерьез

Малышка Лиза Галкина унаследовала от мамы талант пения!



Когда-то союз Аллы Пугачевой и Максима Галкина считали фиктивным и не воспринимали всерьез. Однако на днях 71-летняя певица и 44-летний комик отпраздновали 19-ю годовщину отношений. А еще звездные супруги воспитывают двух замечательных детишек — семилетних Лизу и Гарри.

В своем Instagram Галкин часто публикует фото и видео с детьми. Так, 16 ноября, комик запечатлел Лизу перед выходом в школу. Девочка спела отрывок из песни о первоклассниках



"Как мне нравится ваша доченька! Я просто балдею от нее", "Какая Лиза молодчинка", "рожденная быть звездой", "прелесть какая", "Голосок чудесный!", - комментируют видео пользователи.

Источник: clutch.ua