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Важный православный праздник Михайлов день: что можно и нельзя делать 21 ноября 2020 года

10:21 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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В день Архангела Михаила начинались недельные гулянья перед Рождественским постом — но с самим днем связано немало строгих запретов и правил.

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В день Архангела Михаила начинались недельные гулянья перед Рождественским постом

21 ноября 2020 года - Михайлов день.

В субботу, 21 ноября, православные россияне отметят один из важных праздников — Михайлов день.

В день Архангела Михаила начинались недельные гулянья перед Рождественским постом — но с самим днем связано немало строгих запретов и правил.

Одна из главных рекомендаций – в этот день нельзя работать ради наживы.

Что нельзя делать

В этот день нельзя работать ради наживы. Для благотворительности — работающему обязательно улыбнется удача. Никого нельзя осуждать, а мыслить — только позитивно. Нельзя резать ножом, нельзя ничего рубить, иначе ждут беды. По поверью, даже рекомендуются воздержаться от мытья головы, ибо, как считали наши предки, можно «смыть ум».

Что можно делать

Сегодня удачный день для решения семейных проблем. Еще Михайлов день издавна считался гостевым: нужно принимать гостей и самому обязательно сходить в гости. Стол при этом должны украшать пироги, мед и пиво.

Источник: ktv-ray.ru

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