Мужественные поздравления в День ракетных войск и артиллерии 19 ноября 2020 года

19 ноября 2020 года - День ракетных войск и артиллерии в России.
День ракетных войск и артиллерии стал одним из наиболее памятных дней в истории Вооруженных Сил и отмечается 19 ноября. День календаря дата выбран потому, что он совпадает со значимым историческим событием победоносное освобождение Сталинграда от немецких захватчиков, началом которого стало контрнаступление российских войск. В этот день с особым почетом поздравляют воинов артиллерии.
Переломное и столь знаменательное для итогов войны сражение было успешным благодаря одной из ключевых ролей, которая принадлежит артиллеристам. В 1964 г. праздник получил новое название — День ракетных войск и артиллерии. Российский народ свято чтит и хранит примеры несгибаемой стойкости, героизма, мужества всех воинов, участвующих в этой войне, героев многотысячных сражений, давших отпор вражеским силам.
Весь опыт применения артиллерийских и ракетных войск в вооруженных конфликтах доказывает огромную роль их маневренности, оперативности и огневой мощи. Героические традиции достойно продолжают современные поколения военных ракетных и артиллерийских войск ВС РФ. Они с честью и благородством выполняют воинский долг, осваивают новейшее оружие и технику, повышают боевое мастерство, высокий уровень которого гарантирует выполнение необходимых задач в самых различных боевых условиях. Отмечая этот праздник, проводятся показательные стрельбы, учения, парады.
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С Днем войск ракетных поздравляю!
Лишь только лучшего желаю.
Не знать атак и поражений,
Побольше личных достижений.
Наград, медалей, орденов,
Спокойных мирных дней и снов.
А взгляд — веселым и лучистым.
И в личной жизни пусть всё будет —
Жена, семья, родные люди,
Машина, дача и квартира.
Желаю счастья вам и мира!
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Ты носишь звание артиллериста,
Желаю быть по жизни ловким, быстрым,
И не иметь предлогов для кручины.
Желаю счастья, радости, успеха,
Здоровья, крепкой дружбы и удачи.
Чтобы видАл ты только взрывы смеха,
Горжусь тобой, ты настоящий мачо!
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Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии. Желаю громких залпов веселья и радости в жизни, точных выстрелов и метких попаданий прямо в свою цель. Успехов, удачи и поддержки товарищей, отваги, оптимизма и ясных горизонтов на жизненном пути.
***
С днем ракетных войск и артиллерии
От души хочу тебя поздравить,
Пожелать огромного везения,
Добрых слов большой букет отправить.
В жизни пусть лишь радости случаются,
Каждый день приносит наслаждение,
И к тебе спешит вознаграждение!
***
Я ракетные войска
Узнаю издалека —
По уму и по сноровке,
По отличной подготовке.
Молодцы, артиллеристы!
С ними спорить погоди,
Палец в рот и не клади.
Чтобы каждый знал олень,
Войск каких сегодня день,
Для души и в честь свою
Дайте праздничный салют!
***
В день артиллерии и войск ракетных,
Желаю не встречаться я со злом,
Желаю сил и радостей заметных,
Чтоб окружало все вокруг добром.
Успех познать от многих достижений,
А также счастья и большого уважения.
***
Силы нет мощней пока,
Артиллерия идет,
Тоже ведь не отстает.
Что же, с праздником вас всех,
Впереди вас ждет успех.
Вы смелы и для страны,
Для России, так нужны!
Будьте счастливы, бодры,
И здоровье будет пусть,
И уйдет подальше грусть!
***
Поздравление ракетой
Отправляем мы для вас:
Запускаем... С датой этой —
Днем ракетных войск — сейчас
Артиллерии войска
Вечно будем чтить и славить!
Ох, задача нелегка...
Как бы ни были трудны
... службы дни крутым парням,
Рубежи своей страны
Уберечь желаем вам.
***
Поздравляем от души
Тех, кто был артиллеристом,
В войсках ракетных кто служил,
Спасибо за небо чистое!
И сказать мы вам хотим:
«Вас отважней нет на свете,
Пусть не увидим мы войны,
***
Вас, ракетчики, поздравить
В день особенный хочу,
Обо всех успехах ваших
Нынче я не промолчу.
Вам за службу всем спасибо,
Счастья и здоровья вам,
Без расстройств, беды и драм.
***
С Днем ракетных войск и артиллерии тебя!
Принимай скорее поздравленье.
Согревают душу пусть покой и теплота.
Пусть не будет в жизни никаких сомнений.
Все сражения кончаются пускай
Пусть здоровье льется через край,
В сердце вечно пусть сияет лето.
Источник: pozdravok.ru