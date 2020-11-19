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Мужественные поздравления в День ракетных войск и артиллерии 19 ноября 2020 года

07:03 19.11.2020 Фото: wikimedia.org
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Весь опыт применения артиллерийских и ракетных войск в вооруженных конфликтах доказывает огромную роль их маневренности, оперативности и огневой мощи.

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День ракетных войск и артиллерии стал одним из наиболее памятных дней в истории Вооруженных Сил и отмечается 19 ноября

19 ноября 2020 года - День ракетных войск и артиллерии в России.

День ракетных войск и артиллерии стал одним из наиболее памятных дней в истории Вооруженных Сил и отмечается 19 ноября. День календаря дата выбран потому, что он совпадает со значимым историческим событием победоносное освобождение Сталинграда от немецких захватчиков, началом которого стало контрнаступление российских войск. В этот день с особым почетом поздравляют воинов артиллерии.

Переломное и столь знаменательное для итогов войны сражение было успешным благодаря одной из ключевых ролей, которая принадлежит артиллеристам. В 1964 г. праздник получил новое название — День ракетных войск и артиллерии. Российский народ свято чтит и хранит примеры несгибаемой стойкости, героизма, мужества всех воинов, участвующих в этой войне, героев многотысячных сражений, давших отпор вражеским силам.

Весь опыт применения артиллерийских и ракетных войск в вооруженных конфликтах доказывает огромную роль их маневренности, оперативности и огневой мощи. Героические традиции достойно продолжают современные поколения военных ракетных и артиллерийских войск ВС РФ. Они с честью и благородством выполняют воинский долг, осваивают новейшее оружие и технику, повышают боевое мастерство, высокий уровень которого гарантирует выполнение необходимых задач в самых различных боевых условиях. Отмечая этот праздник, проводятся показательные стрельбы, учения, парады.

***

С Днем войск ракетных поздравляю!
Лишь только лучшего желаю.
Не знать атак и поражений,
Побольше личных достижений.

Наград, медалей, орденов,
Спокойных мирных дней и снов.

Пусть небо ваше будет чистым,
А взгляд — веселым и лучистым.

И в личной жизни пусть всё будет —
Жена, семья, родные люди,
Машина, дача и квартира.
Желаю счастья вам и мира!

***

Ты носишь звание артиллериста,

И тут, бесспорно, есть для гордости причина.
Желаю быть по жизни ловким, быстрым,
И не иметь предлогов для кручины.

Желаю счастья, радости, успеха,
Здоровья, крепкой дружбы и удачи.
Чтобы видАл ты только взрывы смеха,
Горжусь тобой, ты настоящий мачо!

***

Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии. Желаю громких залпов веселья и радости в жизни, точных выстрелов и метких попаданий прямо в свою цель. Успехов, удачи и поддержки товарищей, отваги, оптимизма и ясных горизонтов на жизненном пути.

***

С днем ракетных войск и артиллерии
От души хочу тебя поздравить,
Пожелать огромного везения,
Добрых слов большой букет отправить.

В жизни пусть лишь радости случаются,
Каждый день приносит наслаждение,

Все намеченные цели поражаются,
И к тебе спешит вознаграждение!

***

Я ракетные войска
Узнаю издалека —
По уму и по сноровке,
По отличной подготовке.

Молодцы, артиллеристы!

Все подтянуты, плечисты,
С ними спорить погоди,
Палец в рот и не клади.

Чтобы каждый знал олень,
Войск каких сегодня день,
Для души и в честь свою
Дайте праздничный салют!

***

В день артиллерии и войск ракетных,
Желаю не встречаться я со злом,
Желаю сил и радостей заметных,
Чтоб окружало все вокруг добром.
Успех познать от многих достижений,
А также счастья и большого уважения.

***

Силы нет мощней пока,

Чем ракетные войска,
Артиллерия идет,
Тоже ведь не отстает.

Что же, с праздником вас всех,
Впереди вас ждет успех.
Вы смелы и для страны,
Для России, так нужны!

Будьте счастливы, бодры,

В праздник очень веселы,
И здоровье будет пусть,
И уйдет подальше грусть!

***

Поздравление ракетой
Отправляем мы для вас:
Запускаем... С датой этой —
Днем ракетных войск — сейчас

Рады снова вас поздравить.
Артиллерии войска
Вечно будем чтить и славить!
Ох, задача нелегка...
Как бы ни были трудны
... службы дни крутым парням,
Рубежи своей страны
Уберечь желаем вам.

***

Поздравляем от души
Тех, кто был артиллеристом,
В войсках ракетных кто служил,
Спасибо за небо чистое!

И сказать мы вам хотим:
«Вас отважней нет на свете,
Пусть не увидим мы войны,

И в мире растут наши дети».

***

Вас, ракетчики, поздравить
В день особенный хочу,
Обо всех успехах ваших
Нынче я не промолчу.

Вам за службу всем спасибо,
Счастья и здоровья вам,

Радужной и светлой жизни,
Без расстройств, беды и драм.

***

С Днем ракетных войск и артиллерии тебя!
Принимай скорее поздравленье.
Согревают душу пусть покой и теплота.
Пусть не будет в жизни никаких сомнений.

Все сражения кончаются пускай

Только лишь твоей победой.
Пусть здоровье льется через край,
В сердце вечно пусть сияет лето.

Источник: pozdravok.ru

19 ноября 2020 День ракетных войск и артиллерии в России история поздравления праздник стихи ВС РФ
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С Днем войск ракетных поздравляем!

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