Мужественные поздравления в День ракетных войск и артиллерии 19 ноября 2020 года

Весь опыт применения артиллерийских и ракетных войск в вооруженных конфликтах доказывает огромную роль их маневренности, оперативности и огневой мощи.

День ракетных войск и артиллерии стал одним из наиболее памятных дней в истории Вооруженных Сил и отмечается 19 ноября

19 ноября 2020 года - День ракетных войск и артиллерии в России.

День ракетных войск и артиллерии стал одним из наиболее памятных дней в истории Вооруженных Сил и отмечается 19 ноября. День календаря дата выбран потому, что он совпадает со значимым историческим событием победоносное освобождение Сталинграда от немецких захватчиков, началом которого стало контрнаступление российских войск. В этот день с особым почетом поздравляют воинов артиллерии.

Переломное и столь знаменательное для итогов войны сражение было успешным благодаря одной из ключевых ролей, которая принадлежит артиллеристам. В 1964 г. праздник получил новое название — День ракетных войск и артиллерии. Российский народ свято чтит и хранит примеры несгибаемой стойкости, героизма, мужества всех воинов, участвующих в этой войне, героев многотысячных сражений, давших отпор вражеским силам.

Весь опыт применения артиллерийских и ракетных войск в вооруженных конфликтах доказывает огромную роль их маневренности, оперативности и огневой мощи. Героические традиции достойно продолжают современные поколения военных ракетных и артиллерийских войск ВС РФ. Они с честью и благородством выполняют воинский долг, осваивают новейшее оружие и технику, повышают боевое мастерство, высокий уровень которого гарантирует выполнение необходимых задач в самых различных боевых условиях. Отмечая этот праздник, проводятся показательные стрельбы, учения, парады.

***

С Днем войск ракетных поздравляю!

Лишь только лучшего желаю.

Не знать атак и поражений,

Побольше личных достижений.

Наград, медалей, орденов,

Спокойных мирных дней и снов.



Пусть небо ваше будет чистым,А взгляд — веселым и лучистым.

И в личной жизни пусть всё будет —

Жена, семья, родные люди,

Машина, дача и квартира.

Желаю счастья вам и мира!

***

Ты носишь звание артиллериста,



И тут, бесспорно, есть для гордости причина.Желаю быть по жизни ловким, быстрым,И не иметь предлогов для кручины.

Желаю счастья, радости, успеха,

Здоровья, крепкой дружбы и удачи.

Чтобы видАл ты только взрывы смеха,

Горжусь тобой, ты настоящий мачо!

***

Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии. Желаю громких залпов веселья и радости в жизни, точных выстрелов и метких попаданий прямо в свою цель. Успехов, удачи и поддержки товарищей, отваги, оптимизма и ясных горизонтов на жизненном пути.

***

С днем ракетных войск и артиллерии

От души хочу тебя поздравить,

Пожелать огромного везения,

Добрых слов большой букет отправить.

В жизни пусть лишь радости случаются,

Каждый день приносит наслаждение,



Все намеченные цели поражаются,И к тебе спешит вознаграждение!

***

Я ракетные войска

Узнаю издалека —

По уму и по сноровке,

По отличной подготовке.

Молодцы, артиллеристы!



Все подтянуты, плечисты,С ними спорить погоди,Палец в рот и не клади.

Чтобы каждый знал олень,

Войск каких сегодня день,

Для души и в честь свою

Дайте праздничный салют!

***

В день артиллерии и войск ракетных,

Желаю не встречаться я со злом,

Желаю сил и радостей заметных,

Чтоб окружало все вокруг добром.

Успех познать от многих достижений,

А также счастья и большого уважения.

***

Силы нет мощней пока,



Чем ракетные войска,Артиллерия идет,Тоже ведь не отстает.

Что же, с праздником вас всех,

Впереди вас ждет успех.

Вы смелы и для страны,

Для России, так нужны!

Будьте счастливы, бодры,



В праздник очень веселы,И здоровье будет пусть,И уйдет подальше грусть!

***

Поздравление ракетой

Отправляем мы для вас:

Запускаем... С датой этой —

Днем ракетных войск — сейчас



Рады снова вас поздравить.Артиллерии войскаВечно будем чтить и славить!Ох, задача нелегка...Как бы ни были трудны... службы дни крутым парням,Рубежи своей страныУберечь желаем вам.

***

Поздравляем от души

Тех, кто был артиллеристом,

В войсках ракетных кто служил,

Спасибо за небо чистое!

И сказать мы вам хотим:

«Вас отважней нет на свете,

Пусть не увидим мы войны,



И в мире растут наши дети».

***

Вас, ракетчики, поздравить

В день особенный хочу,

Обо всех успехах ваших

Нынче я не промолчу.

Вам за службу всем спасибо,

Счастья и здоровья вам,



Радужной и светлой жизни,Без расстройств, беды и драм.

***

С Днем ракетных войск и артиллерии тебя!

Принимай скорее поздравленье.

Согревают душу пусть покой и теплота.

Пусть не будет в жизни никаких сомнений.

Все сражения кончаются пускай



Только лишь твоей победой.Пусть здоровье льется через край,В сердце вечно пусть сияет лето.

Источник: pozdravok.ru