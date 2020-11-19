19 ноября - День работника стекольной промышленности России: История важного дня

По оценкам специалистов, в период с 2000 по 2010 год стекольная промышленность России развивалась довольно успешно, давая ежегодный прирост собственного производства 10-12%.

На Руси производство художественных изделий из стекла существовало с начала 11 столетия

19 ноября 2020 года - День работника стекольной промышленности России.

Профессиональный праздник работников стекольной промышленности России отмечается, начиная с 2000 года, 19 ноября — в день рождения выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова (1711-1765).

Михаил Васильевич Ломоносов был создателем химического производства глазури, стекла, фарфора. Разработал технологию и рецептуру цветных стекол — смальты (кусочки однородной непрозрачной смеси из стекла и оксидов металлов), которые он употреблял для создания мозаичных картин. Разработал состав фарфоровой массы.

Стекло, без которого в настоящее время нельзя обойтись почти ни в одной области человеческой жизни и деятельности, было получено свыше пяти тысяч лет назад. Древнейшие образцы изделий из стекла, дошедшие до нас, были обнаружены при раскопках египетских городов.

На Руси производство художественных изделий из стекла (мозаики, посуды, браслетов) существовало с начала 11 столетия. Технология изготовления стекла была перенята от византийцев, и уже во времена Ярослава Мудрого киевские мастера начали изготовлять свинцово-кремнеземное стекло. А основы классического научного подхода к производству стекла в России были заложены в середине 18 века Ломоносовым.

Несмотря на столь древнюю историю, массовый характер производство стекла приобрело лишь в конце 19 столетия благодаря изобретению печи Сименса-Мартина и заводскому производству соды. А уж листовое стекло — изделие и вовсе современное: технология его изготовления была разработана во второй половине 20 века.

Сегодня стекольная промышленность России представлена порядка десяти действующими заводами, производящими листовое стекло, причем на долю пяти крупнейших из них приходится более 90% выпускаемой в стране продукции. Что немаловажно, 70% объема российского стекольного рынка принадлежит отечественным производителям, а среди видов готовой продукции, помимо листового, есть еще и стекло закаленное, цветное, узорчатое, армированное, многослойное, огнестойкое, с покрытием, радиационнозащитное, декоративное, профильное, стеклопакеты, стеклянные блоки.

По оценкам специалистов, в период с 2000 по 2010 год стекольная промышленность России развивалась довольно успешно, давая ежегодный прирост собственного производства 10-12%. Несмотря на кризис, объемы собственного производства были увеличены в два раза, вместе с производством развивалась отраслевая наука и машиностроение, внедрялись новые технологии.

С каждым годом объемы производства увеличиваются, успешно и большими темпами развиваются такие отрасли, как переработка. К ним относятся: стеклопакеты, армирование, закалка, нанесение различных покрытий. В них участвуют более чем 50 предприятий России.

На сегодняшний день российский рынок производства стекла является одним из самых успешных и постоянно развивающимся во всем мире. За последние годы сформировалась одна основополагающая цель – создание успешного внутреннего российского рынка стекла и поиск новых потребителей стекольной продукции.

Источник: calend.ru