Украсил матч: Завернулся в плед с тигром защитник ФНЛ

Тигриного раньше никто не видел и тем более не надевал. Куда подевались обычные, непонятно.

Ведерников облачился в плед – совсем не такой, как мы привыкли

Красивое утепление.

На сборные остановилась Премьер-лига, но не ФНЛ – и там моментами ярче, чем в Лиге наций. Нулевую ничью «Волгаря» и «Балтики» разукрасил Данила Ведерников. На 83-й минуте тренер Виталий Панов заменил его на Андрея Зенина, и Ведерников облачился в плед – совсем не такой, как мы привыкли. Масштабный принт тигра – у кого еще вы видели такой шик?

У «Волгаря» вообще-то есть официальные пледы. Партнеры Ведерникова в разговоре со мной удивляются: тигриного раньше никто не видел и тем более не надевал. Куда подевались обычные, непонятно.

Sports.ru дозвонился до Ведерникова – он арендован «Волгарем» из «Ростова».

– Я сначала хотел пойти в раздевалку. Потом посмотрел на табло – оставалось пять минут, решил все-таки досмотреть с ребятами. И взять плед. Мы использовали всего две замены, и кто-то еще работал в разминочной зоне – оставался один.

Я в этом сезоне в принципе плед еще не надевал. Честно, пока ты мне фото не прислал, я принт и не заметил. Кто там вообще, лев? Тигр, да.

Взял тот, что был, и все. Они разные, два цвета точно есть. Оказывается, есть и с тигром, буду знать.

У нас на юге тоже холодает, без пледа уже сложно. Хотя по сравнению с прошлым туром в Астрахани еще не холодно. Мы играли с «Акроном» в приличный минус, в Жигулевских горах шел. Хорошо, что мы получили большинство, быстро забили и взяли игру под контроль. Еще здорово, что я провел полный матч – сидеть и мерзнуть тяжелее, чем играть. Спрашивал потом у ребят, как им на лавочке в такой минус. Говорят, и правда мерзли – чувствовали себя как в сугробе.

«Волгарь» – клуб, воспитавший меня с детства. Когда встал выбор, куда уйти в аренду, приоритетом была Астрахань: я местный, здесь дом, семья. Ну а шел сюда за практикой: прошлый сезон просидел в «Ростове» под Женей Черновым. Мне 19 лет, а если в таком возрасте долго не играть, попадаешь в психологическую яму, не прогрессируешь. Я сам попросил руководство «Ростова» найти мне вариант с арендой. Мне нужно обрасти мясом, вернуться в Премьер-лигу и все доказывать заново.

Из дома я уехал в 11 лет – в Ростов, в академию Понедельника. Сыграл однажды против «Краснодара», понравился и поехал к ним на просмотр. Время в академии «Краснодара» – класс. Мне дали образование и дисциплину – она там очень жесткая. Чувствую, как сейчас это помогает. Знаешь, говорят, что футболисты глупые, раз не учатся – это точно не про академию «Краснодара». Там все досконально отслеживается.

Я пересекался с Эду Сперцяном и Леоном Сабуа – их спускали к нам из ПФЛ и ФНЛ, а сейчас они в Лиге чемпионов выходят. Из моих ровесников самым талантливым считался Игорь Юрченко. Не знаешь такого? Играл в центре, очень крутой парень был. В армии сейчас.

В «Краснодаре» я играл только за молодежку. В других командах клуба – второй и третьей – обычно ребята постарше, и по идее ты должен пройти все ступени клубной системы, чтобы заиграть в РПЛ. Есть, конечно, и такие как Шапи, как Уткин, но вообще дорога такая. Мне было 17 лет, и каким было бы будущее, останься я в «Краснодаре», даже не могу предположить – появился бы шанс или нет. Так что я уехал – как раз поступило предложение из клуба РПЛ.

Вообще-то я мог перейти не в «Ростов», а в «Зенит». Прямо по щелчку все получилось. Утром приехал к ним подписывать контракт – уже была договоренность. Но тут позвонили из «Ростова», объяснили, я посоветовался с агентом. Тем же вечером прилетел в Ростов, прошел медкомиссию и подписал контракт. Логично, что шансов заиграть в «Ростове» намного больше, чем в «Зените». Там сколько [молодых] сейчас играет? По пальцам одной рукой можно пересчитать. А в 2019-м? Ни капли не жалею о выборе – это намного лучше, чем если бы остался в «Зените».

Год в «Ростове» прошел не впустую. Я выходил и в Премьер-лиге, и в Кубке против «Спартака». А Карпин, если честно, топ-тренер. Во всех аспектах. Он меня раскрепостил, дал уверенность в себе. С ним я перешел из детско-юношеского футбола во взрослый. Хочу снова попасть к Карпину.

Первый матч за «Волгарь» был на выезде с «Чайкой» – и я сразу же понял, что такое ФНЛ. Мужской футбол, много борьбы, мало самой игры. С «Балтикой» так же было: опасных моментов ни мы, ни соперник особо не создали. Игра шла в основном в центре поля, футбола как такового не было – все просто бились. Ничего, борьба она и в Премьер-лиге борьба, просто тут обильнее.

Зрителей в ФНЛ на матчах мало, но на нас ходят. Даже на выездах наших болельщиков человек десять минимум. Молодцы, везде катаются.

После «Чайки» мы проиграли еще в двух матчах, вылетели из Кубка. Те поражения в начале сезона – вообще не по игре. «Чайка» забила нам в меньшинстве, у «Енисея» тоже было удаление – час мы играли 11 на 10, но пропустили в дополнительное время. Невезение какое-то, ну и адаптация друг к другу. Помимо меня у «Волгаря» много молодежи и новичков, так быстро было коммуникацию не наладить.

Ни нас, ни тренеров не устраивает 13-е место. Должны быть выше. Сейчас более-менее вошли в колею. Я приношу пользу «Волгарю», сколько могу. Здесь только плюсы, всем доволен.

Источник: sports.ru