День работника стекольной промышленности отмечают 19 ноября: Красивые поздравления и стихи в праздничный день

19 ноября 2020 года - День работника стекольной промышленности.
Представьте нашу современную жизнь без стекла... Видимо, так же думали египтяне, когда 5 тысяч лет назад изобрели аналог современного стекла. На Руси изготавливать стекло и изделия из него начали в 11 веке, а в 18 веке великий ученый М. Ломоносов разработал химическую технологию производства стекла, для промышленности это был большой рывок вперед. Неофициальный праздник стекольщики России отмечают с 19 ноября 2000 года. Дата 19 ноября выбрана не случайно, в этот день родился Ломоносов. Сейчас стекольная промышленность является динамично развивающейся отраслью, День работника стекольной промышленности отмечают все, кто связан с производством стеклянных изделий, начиная от профессионалов-стеклодувов художественного стекла до специалистов по изготовлению в промышленных масштабах оконных стекол, посуды, стеклотары и прочих изделий из стекла.
***
Как же все-таки давно
В этот мир пришло стекло!
И теперь мы без стекла
Ни туда и ни сюда.
Окна, витражи и двери,
Вазы, бра, посуда, мебель...
Без стекла не обойтись —
Прочно влилось в нашу жизнь!
Поздравляю я сегодня
Всех работников стекольных.
Так поднимем же бокалы —
Счастья, мира и добра вам!
***
Дела пусть ваши процветают,
Ведь как прожить нам без стекла?
Пускай продажи возрастают,
Желаю счастья всем, чей труд
Связан со стекольным делом!
Пускай успехи всех вас ждут,
К своим мечтам шагайте смело!
***
Поздравляю с Днём работника стекольной промышленности. Пожелаю процветания, уверенности в завтрашнем дне, стабильности и больших успехов. Пусть жизнь будет светлой и прозрачной, как стекло, которое защитит от бури, ветра и дождя. Крепкого здоровья, счастья и благополучия в жизни.
***
Промышленность стекольная сегодня
Свой праздник отмечает неспроста.
Ее работников прекрасных сотни
Я поздравляю громко... и конечно же тебя.
В работе я тебе желаю лишь успеха,
Ну, и доход пускай себя растит.
Пусть не тревожат ни печали, ни помехи,
А жизнь твоя как стеклышко блестит.
***
Промышленность стекольную сегодня поздравляем
И всех сотрудников, работников ее.
Конечно же, здоровья вам желаем,
Чтоб было в жизни все лишь хорошо.
Желаем вам большой любви и процветанья,
Желаем вам успешности во всем.
Пусть исполняются у вас желанья,
***
Работников поздравлю
Отрасли стекольной,
Желаю, чтобы жизнью
Были вы довольны.
Чувств желаю чистых,
Прозрачных, как стекло,
Вам делах везло.
Желаю, чтоб стекло
Не билось, не мутнело,
Солнце, чтобы в окна
Чистые смотрело.
За отличный труд
Благодарили люди,
Жизнь счастливой будет.
***
Промышленность стекольная сегодня отмечает
Свой чудный праздник, потому
Ее работников сердечно поздравляю
Вам пожелать я искренне хочу,
Чтоб ладились дела и дома, и в работе,
Чтоб были радостны заботы,
Чтоб в жизни не было помех.
***
В День стекольщика желаю
Вам удачи, процветания,
И приносит вам успех
Пусть прозрачное призвание.
Пусть приобретает форму
Хрупкий материал,
Пусть работа будет в радость
И не гаснет пусть запал.
***
У меня на кухне ваза
Из тончайшего стекла,
Словно дивные алмазы
А в окошко если глянуть —
Тоже в нем стоит стекло,
Только солнце проникает,
Но нет ветра и тепло.
Всем стекольщикам сегодня
Благодарность и поклон,
Пусть же труд ваш превосходный
***
Поздравления, стекольщик,
В твою честь сейчас летят,
Пожелаю премий больше,
Чтоб ты был безумно рад!
И реакции отменной,
Ничего чтоб не разбить,
Будет пусть твой труд ценить!
***
С Днем стекольщика поздравить
Вас хочу, ребята, я.
Пусть работа будет в радость,
Дарит пусть тепло семья.
Пусть прозрачным, чистым, светлым
Открывать в любовь желаю
С радостью всегда окно.
Источник: pozdravok.ru