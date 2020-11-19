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День работника стекольной промышленности отмечают 19 ноября: Красивые поздравления и стихи в праздничный день

08:58 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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Сейчас стекольная промышленность является динамично развивающейся отраслью, День работника стекольной промышленности отмечают все, кто связан с производством стеклянных изделий.

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Сейчас стекольная промышленность является динамично развивающейся отраслью

19 ноября 2020 года - День работника стекольной промышленности.

Представьте нашу современную жизнь без стекла... Видимо, так же думали египтяне, когда 5 тысяч лет назад изобрели аналог современного стекла. На Руси изготавливать стекло и изделия из него начали в 11 веке, а в 18 веке великий ученый М. Ломоносов разработал химическую технологию производства стекла, для промышленности это был большой рывок вперед. Неофициальный праздник стекольщики России отмечают с 19 ноября 2000 года. Дата 19 ноября выбрана не случайно, в этот день родился Ломоносов. Сейчас стекольная промышленность является динамично развивающейся отраслью, День работника стекольной промышленности отмечают все, кто связан с производством стеклянных изделий, начиная от профессионалов-стеклодувов художественного стекла до специалистов по изготовлению в промышленных масштабах оконных стекол, посуды, стеклотары и прочих изделий из стекла.

***

Как же все-таки давно
В этот мир пришло стекло!
И теперь мы без стекла
Ни туда и ни сюда.

Окна, витражи и двери,
Вазы, бра, посуда, мебель...
Без стекла не обойтись —
Прочно влилось в нашу жизнь!

Поздравляю я сегодня
Всех работников стекольных.
Так поднимем же бокалы —
Счастья, мира и добра вам!

***

Дела пусть ваши процветают,
Ведь как прожить нам без стекла?
Пускай продажи возрастают,

Чтобы зарплата ввысь росла!

Желаю счастья всем, чей труд
Связан со стекольным делом!
Пускай успехи всех вас ждут,
К своим мечтам шагайте смело!

***

Поздравляю с Днём работника стекольной промышленности. Пожелаю процветания, уверенности в завтрашнем дне, стабильности и больших успехов. Пусть жизнь будет светлой и прозрачной, как стекло, которое защитит от бури, ветра и дождя. Крепкого здоровья, счастья и благополучия в жизни.

***

Промышленность стекольная сегодня
Свой праздник отмечает неспроста.
Ее работников прекрасных сотни
Я поздравляю громко... и конечно же тебя.

В работе я тебе желаю лишь успеха,
Ну, и доход пускай себя растит.
Пусть не тревожат ни печали, ни помехи,
А жизнь твоя как стеклышко блестит.

***

Промышленность стекольную сегодня поздравляем
И всех сотрудников, работников ее.
Конечно же, здоровья вам желаем,
Чтоб было в жизни все лишь хорошо.

Желаем вам большой любви и процветанья,
Желаем вам успешности во всем.
Пусть исполняются у вас желанья,

Пусть будут счастливы семья и дом.

***

Работников поздравлю
Отрасли стекольной,
Желаю, чтобы жизнью
Были вы довольны.

Чувств желаю чистых,
Прозрачных, как стекло,

И чтобы во всех
Вам делах везло.

Желаю, чтоб стекло
Не билось, не мутнело,
Солнце, чтобы в окна
Чистые смотрело.

За отличный труд
Благодарили люди,

Пусть у вас, стекольщики,
Жизнь счастливой будет.

***

Промышленность стекольная сегодня отмечает
Свой чудный праздник, потому
Ее работников сердечно поздравляю
Вам пожелать я искренне хочу,
Чтоб ладились дела и дома, и в работе,

Чтобы во всем преследовал успех.
Чтоб были радостны заботы,
Чтоб в жизни не было помех.

***

В День стекольщика желаю
Вам удачи, процветания,
И приносит вам успех
Пусть прозрачное призвание.

Пусть приобретает форму
Хрупкий материал,
Пусть работа будет в радость
И не гаснет пусть запал.

***

У меня на кухне ваза
Из тончайшего стекла,
Словно дивные алмазы

Ярко светится она.

А в окошко если глянуть —
Тоже в нем стоит стекло,
Только солнце проникает,
Но нет ветра и тепло.

Всем стекольщикам сегодня
Благодарность и поклон,
Пусть же труд ваш превосходный

Будет выше оценен!

***

Поздравления, стекольщик,
В твою честь сейчас летят,
Пожелаю премий больше,
Чтоб ты был безумно рад!

И реакции отменной,
Ничего чтоб не разбить,

И начальство, непременно,
Будет пусть твой труд ценить!

***

С Днем стекольщика поздравить
Вас хочу, ребята, я.
Пусть работа будет в радость,
Дарит пусть тепло семья.

Пусть прозрачным, чистым, светлым

Будет счастье, как стекло.
Открывать в любовь желаю
С радостью всегда окно.

Источник: pozdravok.ru

19 ноября 2020 День работника стекольной промышленности история поздравления стихи Михаил Ломоносов
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Промышленность стекольную сегодня поздравляем!

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