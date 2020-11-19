Как исправить ошибку Yorker 43 Good Wolf в Call of Duty?

Как оказалось, это сообщение об ошибке было широко распространено в бета-версии, которая вышла в начале этого года.

Activision выпустила Call of Duty: Black Ops Cold War – прямое продолжение оригинальной Call of Duty: Black Ops

Activision выпустила Call of Duty: Black Ops Cold War – прямое продолжение оригинальной Call of Duty: Black Ops. Но некоторые игроки не могут насладиться новой игрой и испытывают проблемы с подключением к ней. Самая распространённая ошибка – Yorker 43 Good Wolf.

Ошибка появляется сразу после запуска игры. После того как сообщение «подключение к сетевым службам» пропадёт с загрузочного экрана, вас встретит надпись Yorker 43 Good Wolf – та самая ошибка, из-за которой невозможно войти в главное меню игры.

Даже если вы сможете пропустить сообщение об ошибке, загрузочный экран заставит вас ждать и в конечном итоге сообщит вам, что время подключения к серверам истекло.

Как оказалось, это сообщение об ошибке было широко распространено в бета-версии, которая вышла в начале этого года. Как ни странно, некоторые игроки на PS4 также испытывают подобные проблемы и не могут подключиться к серверам игры. Даже владельцы консолей Xbox сообщают об ошибках подключения к серверам при загрузке игры.

Как это исправить на ПК:

Поскольку эта ошибка уже присутствовала в бета-версии игры для ПК, следующее исправление должно работать и в недавно выпущенной Call of Duty: Black Ops Cold War. Чтобы избавиться от ошибки Yorker 43 Good Wolf в Call of Duty: Black Ops Cold War, откройте приложение Battle.net, далее в самом приложении напротив никнейма нажмите на просмотр учётной записи.

Вас перенесёт в свой аккаунт на сайт blizzard.com. Там найдите раздел: «сведения об учётной записи». Нажмите на него. После того как вы попадёте внутрь раздела, пролистайте в самый низ.

Убедитесь, что вы включили опцию: «получать новости и специальные предложения, касающиеся выбранных сторонних продуктов и услуг». У вас должны быть включены все три опции:

Убедитесь, что вы включили опцию: «получать новости и специальные предложения, касающиеся выбранных сторонних продуктов и услуг»

Если и после этого проблема не исчезла, то привяжите свой аккаунт Activision к Battle.net.

Источник: championat.com