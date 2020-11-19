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«Форсаж 11» будет последним фильмом франшизы

04:38 19.11.2020 Фото: wikimedia.org
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Франшиза «Форсаж» стала одной из самых прибыльных в мире.

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Ранее Вин Дизель намекнул, что десятый фильм может выйти в двух частях

Стало известно, что франшиза «Форсаж» закончится после выхода одиннадцатой части. В настоящий момент к выходу готовится «Форсаж 9», который был перенесён на 21 мая 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Режиссёром девятого фильма выступает Джастин Лин, который может поставить и две последующие части. В настоящий момент он ведёт переговоры со студией Universal. Тем не менее, новости о завершении касаются лишь основных фильмов серии, так как Netflix продолжает производство мультсериала «Форсаж: Шпионские гонки», и в производство запущены спин-оффы, в том числе и сиквел «Хоббса и Шоу».

Франшиза «Форсаж» стала одной из самых прибыльных в мире. Общие сборы составили 5,9 млрд долларов. Пока неясно, будут ли десятая и одиннадцатая части одной историей или разными, так как ранее Вин Дизель намекнул, что десятый фильм может выйти в двух частях, а сам он начал работать над финалом саги.

В готовящемся «Форсаже 9» зрителей ждёт встреча с младшим братом Доминика Торетто Джейкобом. Он объединяет усилия с кибертеррористкой Сайфер, и команде главных героев предстоит их остановить.

Источник: film.ru

кино фильм Форсаж Форсаж 11 Джастин Лин Вин Дизель Universal Netflix
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