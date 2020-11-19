Как вызвать месячные? Лучшие народные и не только средства

Употреблять отвары трав для прихода месячных нужно очень осторожно. Не лишним будет и консультация вашего гинеколога.

В случае задержки месячных, если исключена возможная беременность

Менструальный цикл женщин — весьма непредсказуемое явление. Лишь у тридцати процентов из них месячные приходят точно в срок, у оставшихся семидесяти процентов они не регулярны и могут задерживаться или начинаться раньше времени на несколько дней и даже недель.

В случае задержки месячных, если исключена возможная беременность, а обратиться к гинекологу по каким-то причинам не получается, можно использовать народные средства, вызывающие месячные.

Что вызывает нарушение менструального цикла?

гормональные сбои;

воспалительные процессы в половых органах;

постоянные ;

резкое изменение системы питания;

перемена климата;

и другие.

Существуют множество рецептов народной медицины, ускоряющих приход менструации.

Заключение

Искусственное вызывание менструации с помощью методов народной медицины имеет ряд рисков. Нужно точно быть уверенным, что задержка месячных не связана с наступлением беременности, иначе лекарственные растения могут вызвать маточные . Кроме того самостоятельный приём средств, ускоряющих начало месячных, может сбить гормональный фон и привести к плачевным последствиям, например, бесплодию.

Нужно помнить, что нельзя регулярно применять народные средства.

Если задержки носят постоянный характер, то необходимо обязательно обратиться к специалисту для решения проблемы нарушения цикла. И ни в коем случае нельзя прерывать такими домашними методами нежелательную беременность. Последствия такого аборта могут быть очень опасными для организма. В случае нежелания рожать, нужно немедленно обращаться в больницу за решением проблемы.

Задержка менструаций не всегда возникает в связи с беременностью или говорит о проблемах со здоровьем. Организм чутко реагирует на любой дискомфорт, стресс. У эмоциональных натур отклонения возникают уже из-за нетерпеливого ожидания начала месячных. Иногда, особенно если возникают опасения по поводу нежелательной беременности, женщины интересуются, нельзя ли каким-то образом ускорить наступление менструации самостоятельно. Существуют и медикаменты, и народные способы, но необходимо знать о возможных опасностях их применения.

У некоторых женщин менструальный цикл нерегулярный, месячные приходят то через 24, то через 30 дней. И чаще всего это не нарушение, а норма для организма. Бывает и такая ситуация, когда задержка возникает случайно, при этом возможность наступления беременности полностью исключена. Если это случилось во время переезда на новую квартиру или в период экзаменов, то ничего страшного нет, к следующей менструации все наладится. Не следует пытаться ускорить процессы в организме, так как это может привести к возникновению более серьезных нарушений, таких как гормональный сбой или воспалительное заболевание.

Отклонение на 2-5 дней считается нормальным явлением, вмешательства не требует. А вот если задержка составляет 10 и больше дней, то, возможно, это беременность. Если она нежелательна, а у женщины нет времени пойти к врачу, то можно попробовать вызвать менструацию домашними способами. Только надо помнить, что искусственное прерывание беременности, как правило, без последствий не обходится. И самое опасное из них – это неполное удаление плодного яйца, что ведет к кровотечению, возникновению воспалительного процесса в матке и необходимости чистки. А иногда случается, что беременность не прерывается, но женщина об этом не подозревает. Ребенок может родиться с уродствами.

Предупреждение: При длительной задержке и постоянных нарушениях менструального цикла необходимо обратиться к гинекологу и, возможно, начать лечение.

Когда вызывать месячные опасно

Ускорять наступление менструации особенно опасно в следующих случаях:

При большой задержке (1 месяц и более). Причиной может быть внематочная беременность, искусственное прерывание которой медицинскими препаратами или народными средствами имеет серьезные последствия (кровотечение, неполное удаление, осложнения на почки и печень). Самостоятельное прерывание обычной беременности на большом сроке может привести к гибели от потери крови.

Если у женщины установлена внутриматочная спираль. Может произойти ее отторжение, травмирование матки, кровотечение. Задержка на несколько дней, особенно в первые месяцы после ее установки, является нормой.

При наличии эндокринных заболеваний или гемофилии.

После длительного лечения методом заместительной гормональной терапии.

Если при всех возможных рисках все же решено действовать, то важно знать, когда и как можно вызвать месячные при задержке. Если женщина не живет половой жизнью или предохраняется, то есть небольшое запаздывание менструации не признак беременности, то можно попробовать ускорить наступление месячных. Такое желание часто возникает в случае, если предстоит поездка, ответственные соревнования, банкет, когда женщина должна быть «в форме», а у нее ожидается менструация в эти дни.

Предупреждение: Решаясь на применение любого способа ускорения прихода менструаций, женщина должна понимать, что при этом происходит вмешательство в естественные физиологические процессы, это ведет к гормональным нарушениям. Часто они становятся причиной серьезных заболеваний половых органов и молочных желез.

Как вызвать месячные

Ускорить приход менструации можно различными способами, в основе которых лежат следующие процессы:

гормональное воздействие специальными препаратами для снижения уровня эстрогенов в крови;

усиление кровотока и кровоснабжения эндометрия путем прогревания нижней части тела;

повышение сократительной способности матки для ускоренного отторжения эндометрия.

Медицинские препараты прогестеронового действия

Прежде чем применять подобные средства, надо обязательно посоветоваться с врачом, так как у каждого из них есть серьезные противопоказания.

Особенностью этих препаратов является то, что они могут как быстрее вызвать месячные при задержке, так и замедлить их приход. Все зависит от времени начала приема и от дозы. Если их принимать до овуляции , ближе к середине цикла, то они, снижая содержание эстрогенов, задерживают наступление овуляции. При этом менструальный цикл удлиняется, менструация наступает с задержкой. Если принимать препараты после овуляции, то повышение доли прогестерона способствует ускоренному развитию (утолщению, разрыхлению) эндометрия. Он быстрее созревает и раньше отслаивается, что вызывает появление менструации. Принимать такие препараты можно только по назначению врача и по строго определенной схеме.

Дюфастон. Начинать прием препарата надо за 2-3 дня до желаемого срока наступления месячных. Пить лекарство следует в течение 5 дней. Резкое прекращение его приема после начала менструации ведет к сильному кровотечению.

Препарат не приводит к прерыванию уже наступившей беременности. Поэтому, если он не оказывает желаемого эффекта (когда его принимают, чтобы ускорить месячные), как правило, это означает, что женщина беременна. Его прием не сказывается на течении беременности и развитии плода.

Утрожестан. Это средство оказывает аналогичное действие. Преимуществом является то, что его можно применять как в виде таблеток для орального приема, так и вагинально в виде капсул. Таблетки могут спровоцировать сонливость, а при вагинальном применении этого эффекта нет.

Постинор. Также оказывает прогестероновое действие. Особенность в том, что его принимают однократно, не чаще 1 раза в месяц, так как при длительном использовании он вызывает удлинение цикла и другие его нарушения. Эффект наступает максимум через 3 дня.

Норколут. В состав входит гормон норэтистерон, который подавляет выработку гормонов гипофиза, необходимых для синтеза эстрогенов. То есть действие средства подобно действию прогестероновых препаратов. Его начинают принимать перед овуляцией (ближе к середине цикла). Через 5 дней прием прекращают, после чего еще через пару дней начинается менструация. Препарат принимают для предотвращения беременности, а также для того, чтобы месячные пришли раньше обычного срока.

У всех этих средств имеются серьезные побочные действия. Их не употребляют при заболеваниях молочных желез или крови, вагинальных кровотечениях, бронхиальной астме, эпилепсии. Последствиями приема таких препаратов могут стать стойкое нарушение цикла и невозможность забеременеть впоследствии.

Препараты-антигестагены

Мифегин, мифепристон. Они позволяют вызвать месячные, если задержка наступила из-за маточной беременности. Их принимают при задержке в 7-10 дней. Такие препараты используют только в больнице, где состояние пациентки контролируется, чтобы предупредить маточное кровотечение. Побочные действия – боли в нижней части живота , кровянистые выделения, обострение воспалительных заболеваний матки и придатков.

Гомеопатическое средство

Пульсатилла. Средство удобно тем, что принимается однократно (гранулы кладутся под язык). Это гомеопатический растительный препарат, содержащий биологически активные вещества, стимулирующие выработку половых гормонов. Кроме того, средство оказывает успокаивающее действие на нервную систему женщины. Если задержка вызвана нервным стрессом, то снятие нервного напряжения устраняет причину.

Менструация наступает через 2-3 дня после завершения приема лекарства. Препарат может стать причиной аллергии.

Препараты для повышения тонуса матки

Окситоцин и его аналоги. Это вещество способно вызвать месячные через 2-3 часа после приема. Его свойство значительно усиливать сокращения матки используется при стимуляции родов. Препарат вводят внутримышечно или внутривенно. Если женщина не уверена в причине задержки, то его принимать не стоит, так как произойдет выкидыш. Прием окситоцина приводит к снижению артериального давления и учащению пульса.

Совет: Все лекарственные способы вызывания месячных небезопасны. Надо взвесить все «за» и «против», прежде чем ими пользоваться. Необходимо обязательно прислушаться к рекомендациям врачей при их выборе.

Народные методы

Не все женщины доверяют лекарственным средствам. При задержке можно вызвать месячные, используя народные методы. Домашние способы и рецепты гораздо более безопасны, хотя, возможно, не так эффективны, как синтетические препараты.

Наиболее простой способ вызвать менструации – это принять горячую ванну. Прогревание способствует расширению сосудов эндометрия и началу месячных.

Ускоряет наступление менструаций прием витамина С в таблетках в течение 3 дней. Можно вместо таблеток пить гранатовый сок или есть свежие лимоны. Достаточно 3-4 дней, чтобы менструация наступила.

Хорошо помогает отвар свежей или сушеной петрушки. После кипения он должен постоять 12 часов. Его требуется пить дважды в день по 0.5 стакана.

Используется также отвар из шелухи лука. Ее заваривают кипятком, настаивают и остужают. Выпивают за 1 раз целый стакан. Месячные приходят на второй день.

У каждой женщины примерно раз в месяц наступают дни, которых она ждет, если беременность не входит в ее планы. Но иногда долгожданные месячные могут эти планы напрочь перечеркнуть: назначено свидание в определенный день, а в это время должны пойти месячные.

А когда началась задержка месячных – начинается паника, ведь это может быть беременность. Что делать в этих ситуациях и как вызвать месячные?

Менструация не вовремя: приближаем срок

В своей жизни каждой женщине пришлось столкнуться с такой проблемой, когда месячные приходят совсем не вовремя. Это может быть:

запланированная поездка на отдых;



назначенное свидание;свадебные мероприятия;командировка итд.

Отказаться от своих планов совсем не хочется. Приход критических дней может испортить все и в этом случае очень хочется, чтобы менструация пришла пораньше. Вот тогда возникает идея – вызвать месячные раньше срока.

Чтобы вызвать менструацию раньше срока, можно воспользоваться медпрепаратами, но многие женщины прибегают к старым, проверенным «бабушкиным зельям». Всего лишь нужно попить несколько дней различные отвары из трав и, как говорится, раньше начались – раньше закончились.

Такие методы приемлемы не чаще, чем 1-2 раза в год, иначе может произойти сбой цикла. Вот тогда уже точно вряд ли женщина будет знать, когда у нее вообще начнутся месячные. Ко всему прочему, можно навредить своему организму.

Задержка менструации: возможные причины

Другая ситуация, когда наступила задержка месячных. Причиной задержки месячных может быть очень много, и в первую очередь нужно исключить беременность. Определить наступившую беременность сейчас не сложно, достаточно в аптеке купить тест на беременность и в течение нескольких минут будет готов результат.

Если тест на определение беременности оказался отрицательным, не стоит сразу приниматься за самолечение. В таком случаи нужно обязательно посетить гинеколога для определения отсутствие менструации, причиной которых может быть:

стресс;

переутомления;

резкая перемена климата;

перемена в питании;

прием медикаментов;

резкое похудение;

лишний вес;



нехватка витаминов в организме;заболевание внутренних органов;

Если ни одна из вышеперечисленных причин на приеме у врача не подтвердилась, только тогда можно использовать народные способы для вызывания меструации.

Народные средства: как вызвать менструацию

Народные средства при задержке месячных всегда пользовались спросом. Такой вариант наиболее легкий и, чаще всего, все средства «под рукой». Причины могут быть разные, почему женщине нужно вызвать менструацию, но итог один: скоро начнутся «критические дни».

Что бы вызвать месячные, в народе существует множество рецептов. В большинстве случаев, женщины пользуются травами. Для этого делают из них отвары.

Это такие травы, как:

петрушка;



укроп;душица;корень девясила;ромашка;соцветие пижмы;спорыш;тысячелистник;плоды шиповника;лавровый лист;шелуха лука.

Их принимают в виде отваров как самостоятельно, так и в комплексе. Какими травами пользоваться, решать только вам.

Рецепт №1. Листья петрушки и укропа мелко измельчить, залить одним стаканом крутого кипятка. Принимать по 0,5 стакана 2 раза в день. Желаемый результат наступает через 3-4 дня после начала приема отвара. При желании, отвар из петрушки можно употреблять и без укропа.

Рецепт №2. 1ст. ложку душицы (или тысячелистника) нужно залить 0,5 литрами кипятка, укутать и дать настоятся отвару 40 минут. Потом этот отвар процедить, разделить на 3 части и пить 3 раза в день.

Рецепт №3. Самым сильным средством в народе считается девясил. В лечении используют его корень. Для приготовления отвара из корня необходимо 1ст. ложку измельчённого корня залить кипятком и прокипятить на огне 5 минут. Рекомендуемая доза приема отвара из корня девясила считается не более 50 гр. в день, так как у него очень много противопоказаний.

Рецепт №4. Отвар из ромашки можно обогатить такими травами как корень валерианы и листья мяты. Нужно смешать все эти измельченные травы в такой пропорции: по 4 ст. ложки ромашки и мяты, и 3ст. ложки корня валерианы. Залить смесь трав 1 стаканом кипятка и дать настояться. Затем его нужно процедить и принимать 2 раза в день, утром и вечером.

Рецепт № 5. Для приготовления отвара из цветков пижмы, нужно 25 гр. сухих цветов залить 1 литром кипятка и настоять отвар на протяжении 1 часа. Принимать приготовленный отвар нужно по 2 ст. ложки три раза в день.

Рецепт № 6. Так же можно вызвать менструацию с помощью луковой шелухи. Отвар готовим так: 2 ст. ложки измельчённой луковой шелухи заливаем 1 л кипячёной воды и кипятить 15 минут на слабом огне. Принимать в охлажденном виде по 0,5 стакана 2 раза в день, утром и вечером за 30 минут до еды.

Рецепт № 7. Очень быстро вызвать менструацию можно отваром из лаврового листа, который готовим следующим образом. Отсчитываем 60 шт. лавовых листиков, которые нужно залить 2 стаканами кипятка и кипятить в течение 1 часа на медленном огне. Затем его остудить и принять за один прием (объём приготовленного отвара составляет около 200 мг).

Употреблять отвары трав для прихода месячных нужно очень осторожно. Не лишним будет и консультация вашего гинеколога. Так как организм каждой женщины индивидуален, и то, что для одной хороший действенный способ, что бы вызвать месячные, для другой может оказаться полнейшей катастрофой. Множество разных противопоказаний и аллергических реакций нужно обязательно брать во внимание.

Кроме отваров трав, так же применяют горячие ванны. В ванну с горячей водой добавляют крутой отвар ромашки. Принимают горячую ванну нужно как можно дольше с постоянным доливанием горячей воды.

Используют так же для горячей ванны поваренную соль и йод. После нее нужно выполнять физические нагрузки с поднятием тяжести.

К сожалению, эффективность методов с горячими ваннами, что бы вызвать месячные, не доказана.

Как поступить в ситуации с задержкой месячных или вызыванием их преждевременно, это индивидуальное решение каждой женщины. Не стоит забывать, что менструация это сложный процесс в организме, который очень легко нарушить. Восстанавливать, который придётся, зачастую, очень длительно с приложением немалый усилий.

Задержка месячных – это первый сигнал о том, что в женском организме начинают происходить определенные изменения. Некоторые девушки думают, что это беременность, но спровоцировать данное явление могут воспалительные процессы, гормональный сбой, сильное нервное перенапряжение и . В таких случаях можно использовать средства, чтобы вызвать менструацию.

Можно ли в домашних условиях вызвать месячные?

Существует ряд средств и методик, которые помогут вызвать менструацию в домашних условиях. Однако нужно понимать, что это серьезный стресс для женского организма, поэтому прежде чем прибегнуть к какому-то способу, надо посетить врача и установить причину, спровоцировавшую данное явление.

В тех случаях, когда у женщины наблюдается развитие серьезного заболевания эндокринной системы, а не просто временный сбой, необходимо начинать эффективную гормональную терапию. Дело в том, что повышается риск развития бесплодия либо выкидыша во время вынашивания ребенка.

Категорически запрещено провоцировать начало месячных раньше положенного срока, к примеру, перед отпуском. Систематическая менструация является признаком того, что женский организм работает правильно, поэтому не стоит пытаться сбить данный механизм, так как опасности будут подвергаться и другие органы.

Медикаментозные средства чтобы вызвать месячные

Довольно часто встречаются случаи, когда происходит задержка менструации из-за длительного приема оральных контрацептивов. В этом случае можно воспользоваться самым простым и эффективным средством – прекратить прием препарата примерно за 3 дня до предполагаемой менструации.

Возможно, понадобится подбор других контрацептивов. В самых тяжелых случаях данный метод может спровоцировать начало маточных кровотечений, что приведет к серьезным негативным последствиям со здоровьем.

Если произошло изменение гормонального фона, помочь вызвать месячные могут специальные лекарственные средства, к числу которых относятся:

Таблетки «Дюфастон»

Данный препарат является одним из самых распространенных медикаментов для борьбы с нерегулярной менструацией (задержками месячных). В основе препарата находится прогестерон, который получается синтетическим путем и способствует компенсации недостатка в женском организме естественного гормона, что нормализует месячный цикл.

Всасывание «Дюфастона» происходит из желудочно-кишечного тракта и максимальная концентрация препарата в плазме крови достигается уже через 2 часа после его приема. Спустя 24 часа средство полностью выводится из организма вместе с мочой.

При задержке менструации принимать препарат нужно с 11 и по 25 день цикла два раза в сутки по 1 таблетке утром и вечером. После окончания приема курса препарата менструация начинается уже через 2-3 суток.

Необходимо учитывать тот факт, что прием данного лекарственного средства не поможет решить проблему, которая спровоцировала задержку менструации. Просто происходит поддержка правильного гормонального фона женщины. Действие похоже на контрацептивы, но при этом нет защиты от нежелательной беременности.

Капсулы «Утрожестан»

«Утрожестан» оказывает такое же действие на менструацию, как «Дюфастон». Препарат назначается как синонимическое средство, если есть непереносимость одного из компонентов либо его недейственности на женский организм.

Данный препарат создан исключительно из растительного сырья, принимать его нужно вагинально и перорально. Лучше всего применять первый способ, так как в этом случае значительно снижается нагрузка на печень. Это главное преимущество «Утрожестана» перед другими аналогичными препаратами.

Стандартным назначением «Утрожестана» является его прием по 1 таблетке 2 раза в сутки в период с 16 и по 26 день цикла. Начало менструации происходит уже через 3-4 дня после окончания приема курса.

Таблетки «Норколут»

Препарат прекращает развитие яйцеклетки и наступление овуляции, но не сможет прервать беременность. Имеет ряд побочных эффектов, а при передозировке вызывает тошноту, рвоту и кровотечение.

Чтобы спровоцировать месячные, нужно в сутки выпивать по 2 таблетки - можно за один раз или с утра и вечером. Прием длится не более 10 дней. Месячные пойдут через 3-5 дней.

Таблетки «Постинор»

Назначается как препарат экстренной разовой контрацепции, в случае незащищенного полового акта, при угрозе беременности. В составе средства находится производный прогестерона (750 мл левоноргестрела). Это вещество, поставляемое в организм в больших дозах, вызывает резкое сокращение второй фазы и провоцирует начало менструации раньше срока.

В данном случае вместе с месячными выводится и все содержимое матки (сперматозоиды, оплодотворенная яйцеклетка, которая еще не успела имплантироваться к матке). Только при условии правильного приема препарата с учетом прилагаемой инструкции можно предотвратить нежелательную беременность.

Препарат принимается один раз в сутки по 1 таблетке. Начало менструации происходит через 1-3 дня после его использования. Кровотечение является не побочным действием лекарства, а методом его работы.

При приеме лекарства важно сократить действие всех вредных веществ на почки и печень (строго запрещено употреблять алкогольные напитки, печеную и жареную жирную пищу). Благодаря этому действие лекарства будет более мягким, а процесс восстановления пройдет намного быстрее.

Гранулы «Пульсатилла»

Препарат является гомеопатическим, а главный элемент в составе – лекарственное растение прострел. Оказывает успокоительное действие, поэтому рекомендовано к употреблению в случае, если задержка менструаций связана со стрессом.

Препарат принимают один раз – 7 гранул под язык. Месячные пойдут через 24 часа.

При употреблении гранул стоит отказаться от шоколада, лимона, мяты, кофе и алкоголя, поскольку они снижают действие препарата.

Уколы прогестерона

Уколы оказывают такое же действие, что и «Дюфастон» или «Утрожестан». После инъекции препарата, начало месячных происходит через 1-3 суток. Дозировку и длительность терапии определяет доктор в индивидуальном порядке.

Максимально быстро вызвать менструацию помогает только внутривенное введение лекарственного препарата «Окситоцин». Он является медикаментозным средством, провоцирующим начало месячных уже через несколько часов после его применения, так как провоцирует быстрое сокращение матки.

После принятия перечисленных препаратов начинается менструация. Однако их можно применять только в крайних случаях, так как они оказывают серьезный вред женскому здоровью – страдает эндокринная система и репродуктивная функция.

Как ускорить приход месячных народными средствами?

Чтобы вызвать менструацию, не обязательно сразу же начинать прием сильнодействующих лекарственных препаратов. Не менее эффективными являются и народные методики, при этом они считаются полностью безопасными для здоровья и могут самостоятельно использоваться в домашних условиях.

Лавровый лист: настой

Если нужно вызвать менструацию, рекомендуется использовать настой с лавровым листом. Это средство провоцирует сокращение матки.

Настойка готовится по следующей схеме:

Берется лавровый лист (10 г) и наливается вода (400 г).

Емкость ставится на плиту, не закрывается крышкой и проваривается 5 минут.



Готовый отвар переливается в термос и оставляется на 3 часа, чтобы хорошо настоялся.По истечении указанного времени средство обязательно остужается.

Принимается настой 3-4 раза в сутки по 1 ст. л. Начало менструации происходит через 1-2 дня.

Чай из ромашки

Ромашка является природным и полностью натуральным заменителем эстрогенов. В том случае, если в течение дня выпивать 2-3 раза по 0,5 ст. крепкого отвара ромашки, месячные начнутся раньше времени (примерно, через 1-2 дня).

Отвар из мяты, ромашки и валерианы

Смешать по 4 ст. л. ромашки и мяты, добавить 3 ст. л. корня валерианы.

Залить 250 мл крутого кипятка.



Накрыть посуду с отваром и оставить на 2-3 часа.

Отвар принимать по полстакана дважды в день - утром и вечером. Предварительно можно подогреть.

Корень девясила

Именно корень девясила считается эффективным народным средством для вмешательства в менструальный цикл. Однако перед его использованием необходимо помнить о том, что данный метод является очень опасным для женского здоровья. Дело в том, что корень девясила способен спровоцировать обильную менструацию и вызвать выкидыш. Поэтому он находится под строгим запретом для беременных женщин.

Для приготовления отвара понадобится взять измельченный корень девясила (1 ч. л.) и залить кипящей водой (1 ст.). Смесь проваривается 15 минут, потом оставляется настаиваться на 4 часа. Принимать средство для вызова месячных надо пару раз в течение дня по 1 ч. л. Начало менструации происходит через несколько часов или на следующий день.

Лекарственные травы

Чтобы вызвать менструацию, можно применять определенные лекарственные травы:

укроп и петрушка – могут употребляться в качестве настоя или в сыром виде;



имбирь – маринованный корень или чай;луковая шелуха – используется для приготовления настоя;крапива и пижма – из этих трав готовится отвар;душица, валериана, мята – готовится сбор из равных частей.

Средства употребляются несколько раз в день, пока не начнутся месячные.

Горячая ванна

В результате интенсивного разогрева тела происходит разгон крови, и начинаются месячные. Сначала нужно выполнить , отдохнуть некоторое время и погрузиться в ванну, предварительно наполненную горячей водой.

Чтобы процедура была не только полезной, но и приятной, можно добавить пенку или бомбочки, так как нужно полностью расслабиться и дать возможность телу хорошо прогреться.

Также можно принять горячий душ вместо ванны. В этом случае струю горячей воды важно направлять на нижнюю часть живота. Вполне достаточно будет принимать такую водную процедуру 20 минут.

Витамин C

Аскорбиновая кислота либо витамин C способствует быстрому разжижению крови, в результате чего происходит ускорение кровотока. При задержке менструации необходимо принять ударную дозу аскорбиновой кислоты – 450 мг. Чтобы ускорить приток крови, можно принимать при этом теплые ванночки для ног.

Если прием не оказал нужного эффекта, следует повторить или использовать другой рецепт:

Выпить настойку на ночь – 2 ст. л. лекарственной ромашки залить кипятком, накрыть крышкой, оставить на 30 минут, процедить.

Утром приготовить ту же настойку, выпить и принять 10 таблеток аскорбинки.

Вечером вновь выпить настойку из ромашки.

С утра и вечером принимать по 10 таблеток аскорбинки. Настойка не употребляется.

Спустя 1-2 дня месячные начнутся. Стоит отметить, что вместо таблеток можно внутривенно ввести раствор аскорбиновой кислоты с тем расчетом, что на 1 раз нужно 20 кубиков.

При использовании данного метода нужно быть предельно осторожными, так как аскорбиновая кислота в больших количествах строго противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, иначе будет вызвана сильная изжога либо серьезное нарушение микрофлоры кишечника.

Если задержка менструации была вызвана нервным стрессом или сильным перенапряжением, достаточно будет просто начать вести здоровый образ жизни и все системы организма снова заработают в прежнем режиме. Также можно использовать лекарственные либо народные средства, но только под строгим контролем врача, чтобы случайно не спровоцировать более серьезные проблемы со здоровьем.

Вопрос как вызвать месячные возникает в самых разных жизненных ситуациях, и беспокоит практически каждую женщину хотя бы раз в жизни.

Да, менструация не доставляет удовольствия никому. Не очень приятные критические дни, тем не менее, являются частью нашей жизни, и свидетельством здоровья. Отсутствие этого процесса пугает возможной беременностью или болезнью, кроме того, циклом просто хотелось бы управлять, особенно если он не регулярный.

В этой статье мы рассмотрим все возможные ситуации.

Как вызвать месячные при задержке

Вопрос, как спровоцировать кровотечение при задержке самый частый. Для начала надо понимать, что задержка бывает по разным причинам, и не обязательно это означает то, что произошло оплодотворение. Следовательно, попытки осуществить любое мероприятие в домашних условиях при регулярном цикле - желание самостоятельно прервать беременность.

Если зачатия нет, речь идет о гормональном сбое. Это тоже достаточно серьёзная проблема, в которой применение различных народных способов может всерьёз навредить, так как причина не устраняется.

Народная медицина предлагает 1001 способ вызвать кровотечение при беременности на раннем сроке. Большинство из них связаны с использованием трав, перегрева матери, применением опасных доз лекарственных препаратов.

Рассмотрим самое популярное, и за одно познакомимся с последствиям, к которым может привести самолечение.

Травы, вызывающие месячные

Многие запрещены будущим мамам именно потом, что по сути убивают эмбрион. Многие, желая спровоцировать начало цикла используют девясилом. Отвар этой травы вызывает кровотечение и через несколько часов после приема. Это очень опасная трава, приема которой следует избегать. Если плод уцелеет, он родится с пороками развития, но чаще случается сильное кровотечение, неполный выкидыш, требующий потом чистки и вмешательства врачей. задумайтесь о собственном здоровье, прежде, чем решаться на столь отчаянный шаг, ведь спровоцировать менструацию можно и менее опасными способами.

Лавровый лист

Считается, что в вопросе задержи может помочь лавровый лист. Крепко заваренный отвар лаврового листа провоцирует сокращения матки, но совершенно не обязательно приведет к аборту. А вот навредить малышу очень даже может. Такая попытка спровоцировать выкидыш, впрочем, как и предыдущая очень опасна для матери. Это может закончиться кровотечением, и гарантированы сильные боли.

Ромашка

Особенно смешит попытка прервать нежелательное зачатие . Считается, что она способствует выработке эстрогенов и тем самым может прервать развитие эмбриона. Однако не нужно принимать ее длительное время и в огромных количествах, вы же не корова, чтобы питаться одной травой! Да и здоровый организм спокойно переживет то небольшое повышение эстрогенов, которое может вызвать ромашка, сохранив плод.

Душица

Считается, что душица так же является провокатором женского цикла. Действительно, душица, или орегано, известная приправа и лекарственная трава, способна привести к выкидышу, так как усиливает маточные сокращения. ЕЕ применяют в сочетании с пижмой, ядовитой для плода травой. Прием отвара из этих трав не гарантирует прерывания, в 90% случаев они вызовут лишь боли, возможно кровотечение, но плод останется внутри вас, причем родится с отклонениями.

Пижма

Известен способ и другой способ, основу которого составляет пижма. Отвар из этого растения эмбриотоксичен - ведет к повреждению плода, но не прерыванию. Аналогичный результат даст прием петрушки.

Луковая шелуха

Известен способ - использование луковой шелухи, которая славится высоким содержанием минералов и витаминов, полезных для женского здоровья. Она действительно помогает, но только если причина задержек - не беременность. По такому же принципу работает имбирь.

Среди многочисленных мифов есть и миф о том что йод вызывает месячные. те, кто в это верят пьют молоко с йодом. Надо сказать, что йод очень токсичен для щитовидной железы, и принимая подобное, вы вызываете ее воспаление с последующим расстройством гормональной функции. Последствия - расшатанная эндокринная система, причем при нарушениях со стороны щитовидки всегда страдает и половая система, потом можно и вовсе остаться без наследников. Да и никто не гарантирует, что оборот произойдет, опять же можно лишь искалечь крошечный эмбрион и вследствие родить малыша с патологиями.

Аскорбиновая кислота

Есть ещё одна народная сказка, что аскорбиновая кислота является провокатором менструации. Сюда же можно отнести попытки связанные с потребление лимона. Вообще витамин С необходим организму, но передозировка опасна, и способствует кровотечениям. Такая попытка гарантирует вам боли в животе и другие симптомы передозировки, но с вероятностью 99% эмбрион уцелеет. На сходном эффекте основаны попытки лишиться малыша на раннем сроке крапивой.

Все методы опасны и бестолковы по своей сути. не стоит рисковать своим здоровьем, ведь никто не дает гарантии, что произойдет аборт, а если и так - чистки всё равно не получится избежать.

Горячая ванна

Помимо описанных раннее растительных вредителей, здоровью будущей мамы могут нанести ущерб и физические нагрузки. Например, общеизвестен вред горячей . Купание в горячей воде приводит к общему перегреву организма. Расширение сосудов ведет к резкому падению артериального давления с тахикардией, ощущением дурноты. Однако не факт что это приведет к выкидышу. А вот формирующее уродства у малыша - вполне достижимый результат.

Секс

Считается что секс, может помочь тем, кто находится в нервном ожидании цикла. Вследствие полового возбуждения происходит прилив крови к органам малого таза. Действительно, нередко при задержке после ночи любви все начинается. Секрет в повышении возбудимости матки и её сокращениях при оргазме. Так что секс и даже мастурбация действительно могут помочь вам. Многие гинекологи не рекомендуют половые отношения на ранних сроках как раз из-за высокого риска потерять малыша.

Физические нагрузки

Непривычно большая физическая нагрузка - тоже фактор прерывания. Конечно, специальные упражнения не придуманы, но вот бег, таскание тяжестей, долгая тряская езда могут стать причиной выкидыша.

Если задержка не связана с беременностью, она как правило связана с гормональным сбоем. Такое случается при стрессах, при резком похудании, при тяжелых физических нагрузках, тогда народные методы могут оказаться эффективны. А если есть подозрение на гормональный сбой, стоит подлечиться. Организму нужно восстановить силы, а значит, использование витаминов, правильное питание, отдых - могут помочь.

Как врачи вызывают месячные

Если обратиться к врачу, он обязательно вам поможет. Вариант с нежелательным зачатием решается с помощью или же миниаборта. Это намного безопаснее, чем попытки справиться с проблемой народными способами.

В неясных случаях, когда факт задержки есть, а беременность не подтверждена, используются инъекции прогестерона, что является безопасным для ребенка, если причина все же в оплодотворении, а не сбое.

В случаях незначительных гормональных нарушений девочкам и молодым женщинам назначаются дополнительные приемы витаминов. Если есть серьёзные расстройства гормональной сферы (поликистоз, киста яичника) нарушения цикла сопровождаются отсутствием овуляции, длительной аменореей, бесплодием. И тут речь идет уже серьезном лечении, а не необходимости спровоцировать обычное кровотечение.

Как научиться управлять своим циклом?

Вызвать кровотечение раньше срока или отсрочить его приход... Возможно ли это? Да. возможно! Прием оральных контрацептивов делает процесс управляемым. Для каждого противозачаточного средства в инструкции описано как можно ускорить процесс обычного для женщины кровотечения. Это может быть необходимо, к примеру, за неделю до отпуска, когда хочется, чтобы долгожданные каникулы не были ничем омрачены, или наоборот отсрочить наступление перед соревнованиями.

Не считайте постинор игрушкой и не принимайте его без особой надобности. Да, действительно, при его приеме через 3-4 дня все начнется, но это средство относится к числу пожарной контрацепции и наносит сильный удар гормональной системе женщины, поэтому будьте готовы к неутешительным последствиям.

Источник: iia-rf.ru