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Выплаты на 2,6 млрд рублей раздаст Мишустин. Полный список получателей

14:16 19.11.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Как потратили деньги, минфин расскажет правительству до 1 февраля 2021 года.

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На коронавирус снова выделили деньги

Правительство РФ выделило Фонду социального страхования более 2,6 млрд рублей на выплаты социальным работникам, работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Соответствующее распоряжении за подписью председателя правительства Михаила Мишустина размещено на официальном интернет-портале правовой информации 17 ноября 2020 года. Но подписано оно 14 ноября.

- Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 2 689 445,4 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации, - говорится в документе.

Кто получит деньги:

1. Деньги выделили на специальные социальные выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
2. Лицам из группы риска заражения коронавирусом.

За 2020 год сотрудникам стационарных социальных учреждений за работу в период пандемии было перечислено порядка 467 тыс. рублей выплат на общую сумму 13,4 млрд рублей. О том, как потратили деньги минфин отчитается правительству до 1 февраля 2021 года.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.11.2020 № 2980-р

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