Какие категории пенсионеров получат по две пенсии в России

«Военные» пенсионеры могут получать две пенсии
Почти 15 тысяч «военных» пенсионеров региона получают вторую пенсию по линии ПФР.
«Военные пенсионеры», работавшие ещё и на «гражданке», при определенных условиях могут получать две пенсии сразу: одну по линии "силовых" ведомств, а другую по линии ПФР. Речь идет о бывших военнослужащих, работниках прокуратуры, Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ и ряда других ведомств. В нашем регионе на сегодняшний день таких пенсионеров порядка 15 тысяч человек.
Для того чтобы у военного пенсионера возникло право на назначение второй пенсии (страховой пенсии по старости) необходимо:
достигнуть на момент назначения пенсии общеустановленного пенсионного возраста, который, начиная с января 2019 года, поэтапно увеличивается и должен с 2028 года составлять для женщин 60 лет, а для мужчин 65 лет. Страховая пенсия по старости военному пенсионеру также может быть назначена и досрочно, например, если он работал в тяжелых или вредных условиях труда;
иметь регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, чтобы сведения о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также о периоды работы в гражданских учреждениях были отражены на индивидуальном лицевом счете в ПФР;
иметь стаж работы в гражданских организациях, не учтенный при назначении «военной» пенсии, например, в текущем году – это не менее 11 лет страхового стажа);
иметь в наличии требуемую сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов, например, в текущем году – это 18,6 пенсионных коэффициента. Требования к количеству ПК также постепенно повышается, как и требования к стажу и возрасту выхода на пенсию.
Если у военного пенсионера соблюдены все вышеуказанные условия, то он может обратиться с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в органы ПФР. Подать заявление удобнее всего в электронном виде через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг.
К заявлению о назначении пенсии должны быть приобщены документы, подтверждающие «гражданский» стаж (трудовая книжка, трудовой договор или иные). Ихнужно донести в ПФР.
Напоминаем, что военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты.
У военных пенсионеров могут также формироваться и пенсионные накопления.
При наличии пенсионных накоплений военный пенсионер может обратиться в органы ПФР ил НПФ (если пенсионные накопления формируются там) с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений.