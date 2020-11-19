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Какие категории пенсионеров получат по две пенсии в России

17:40 19.11.2020 Фото: www.pikist.com
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«Военные пенсионеры», работавшие ещё и на «гражданке», при определенных условиях могут получать две пенсии сразу: одну по линии "силовых" ведомств, а другую по линии ПФР.

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Почти 15 тысяч «военных» пенсионеров региона получают вторую пенсию по линии ПФР

«Военные» пенсионеры могут получать две пенсии

Почти 15 тысяч «военных» пенсионеров региона получают вторую пенсию по линии ПФР.

«Военные пенсионеры», работавшие ещё и на «гражданке», при определенных условиях могут получать две пенсии сразу: одну по линии "силовых" ведомств, а другую по линии ПФР. Речь идет о бывших военнослужащих, работниках прокуратуры, Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ и ряда других ведомств. В нашем регионе на сегодняшний день таких пенсионеров порядка 15 тысяч человек.

Для того чтобы у военного пенсионера возникло право на назначение второй пенсии (страховой пенсии по старости) необходимо:

достигнуть на момент назначения пенсии общеустановленного пенсионного возраста, который, начиная с января 2019 года, поэтапно увеличивается и должен с 2028 года составлять для женщин 60 лет, а для мужчин 65 лет. Страховая пенсия по старости военному пенсионеру также может быть назначена и досрочно, например, если он работал в тяжелых или вредных условиях труда;
иметь регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, чтобы сведения о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также о периоды работы в гражданских учреждениях были отражены на индивидуальном лицевом счете в ПФР;
иметь стаж работы в гражданских организациях, не учтенный при назначении «военной» пенсии, например, в текущем году – это не менее 11 лет страхового стажа);
иметь в наличии требуемую сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов, например, в текущем году – это 18,6 пенсионных коэффициента. Требования к количеству ПК также постепенно повышается, как и требования к стажу и возрасту выхода на пенсию.
Если у военного пенсионера соблюдены все вышеуказанные условия, то он может обратиться с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в органы ПФР. Подать заявление удобнее всего в электронном виде через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг.

К заявлению о назначении пенсии должны быть приобщены документы, подтверждающие «гражданский» стаж (трудовая книжка, трудовой договор или иные). Ихнужно донести в ПФР.

Напоминаем, что военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты.

У военных пенсионеров могут также формироваться и пенсионные накопления.

При наличии пенсионных накоплений военный пенсионер может обратиться в органы ПФР ил НПФ (если пенсионные накопления формируются там) с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений.

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