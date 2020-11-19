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Затмение 30 ноября: Как изменить судьбу на Луну Мертвых в ноябре-декабре 2020 года

20:28 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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Астрологи называют солнечное затмение в декабре одним из самых важных в 2020 году. Для многих людей это будет временем исполнения желаний.

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В этот момент возможны изменения в судьбе, это время перемен

Коридор затмений является необычным периодом между солнечным и лунным затмениями, который длится около двух недель. В этот момент возможны изменения в судьбе. Это время перемен

Коридор затмений в 2020 году

Последний коридор затмений в 2020 году начнется в конце осени. Он откроется лунным затмением 30 ноября и закончится солнечным затмением 14 декабря.

Лунное затмение 30 ноября 2020 года

30 ноября наступит полутеневое лунное затмение в знаке Близнецов. Астрологи предупреждают: в этот день могут произойти проблемы в сфере любви и общения. Необходимо избегать сплетен, не обращать внимания на провокации, сохранять невозмутимость в сложных ситуациях.

Ноябрьскую Луну называют Луной Мертвых и Безумной Луной.

Несмотря на опасность лунного затмения 30 ноября, в этот день жизнь может резко наладиться. Это хорошее время для хобби, обучения.

Солнечное затмение 14 декабря 2020 года

Астрологи называют солнечное затмение в декабре одним из самых важных в 2020 году. Для многих людей это будет временем исполнения желаний. Нежелательно совершать необдуманные поступки.

Коридор затмений – астрологическое понятие. Это период, когда через небольшой промежуток времени происходит несколько затмений подряд. Астрологи считают коридоры затмений опасным и непредсказуемым временем, когда может произойти множество неблагоприятных событий.

Источник: tolknews.ru

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