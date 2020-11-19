Худеем к Новому году: Вариант рациона на день

Все углеводы употребляем с 10.00 до 17.00. Убираем полностью все сладкое, в том числе и фрукты, и молочные продукты, кроме сливочного масла и сыра.

После экстренного похудения человек обязательно наберет свои килограммы обратно

Жесткие диеты и голодания обязательно приведут к "откату", а полноценный рацион с легким дефицитом калорий даст стабильный результат

До Нового года осталось полтора месяца, в разгаре пора "предпраздничного похудения". Чтобы влезть в платье на размер меньше, женщины готовы на многое, в том числе и на экстремальные диеты и голодовку. Как такие экстренные способы влияют на организм, что делать, чтобы вес не возвращался, и на сколько килограммов можно похудеть до Нового года без вреда для здоровья, "Толку" рассказала эксперт по питанию, фитнес-тренер международного уровня Марина Климова.

Как работают жесткие диеты

Посидеть неделю на гречке и куриной грудке, а потом еще пару дней на кефире – распространенная практика среди женщин, которым похудеть надо в максимально сжатые сроки. Это плохая привычка, подчеркивает Марина Климова.

"Когда мы садимся на жесткую диету, мы действительно быстро худеем, но через какое-то время обязательно будет откат. Когда мы экстремально недополучаем калории, обмен веществ замедляется. Организм понимает, что еды поступает недостаточно, и начинает работать медленнее, чтобы меньше расходовать энергию", – объясняет специалист.

После экстренного похудения человек обязательно наберет свои килограммы обратно, при этом вес может распределиться иначе, более локально. У женщин потерянные кило часто возвращаются жировыми отложениями на боках, на животе, на щеках. В итоге она выглядит хуже, чем до похудения.

После быстрого похудения, по словам Климовой, может измениться биохимия крови, мы "садим" щитовидную железу и печень, портим метаболизм.

"Нам всем хочется быстро, но количество калорий надо урезать постепенно и навсегда. Это не та история, когда мы два месяца едим по чуть-чуть, а в новогодние праздники накидываемся на еду. Так мы садимся на психологический крючок, на качели "похудела – набрала". А это уже к психотерапевту, это расстройство пищевого поведения", – комментирует диетолог.

Вариант рациона на день

Чтобы максимально быстро и безопасно похудеть перед Новым годом без вреда для здоровья, эксперт по питанию рекомендует придерживаться диеты с малым количеством углеводов и большим количеством жиров. Белки должны составлять 30-35% от рациона, еще 30-35% пойдет на жиры и 30-40% – на углеводы.

Завтрак: два-три яйца (вареные, жаренные без масла), овощи.



Обед: на выбор рыба, постное мясо, морепродукты. Плюс немного сложных углеводов на гарнир: гречка, перловка, дикий рис. Клетчатка: листья салата, некрахмалистые овощи.Ужин: на выбор рыба, постное мясо, морепродукты. Плюс клетчатка: брокколи, стручковая фасоль, тушеные овощи.

"Все углеводы употребляем с 10.00 до 17.00. Убираем полностью все сладкое, в том числе и фрукты, и молочные продукты, кроме сливочного масла и сыра. Едим три-четыре раза в день без перекусов", – рекомендует Климова.

Сначала уходит вода

Универсальной цифры, насколько безопасно худеть в неделю или в месяц, нет. Все зависит от исходных данных человека: веса, роста, образа жизни, физической активности, наличия эндокринных заболеваний и так далее, рассказывает диетолог. Для женщины с ожирением первой-второй стадии это примерно три-четыре кило в месяц.

"В первую очередь уходит вода, которая задерживается в организме из-за большого количества углеводистой пищи, сахаров. Она "слетает", и килограммы в это время за счет нее уходят быстро. Если исходный вес по-настоящему большой, за первый месяц можно скинуть вплоть до 10 кг. Дальше процесс пойдет медленнее, примерно два-три килограмма в месяц", – рассказывает Климова.

Дефицит калорий

Чтобы худеть комфортно, нужно рассчитать суточную потребность организма в калориях и уйти в легкий дефицит на 15-20%, объясняет специалист. То есть, если в день организм расходует 2 тысячи калорий, нужно съедать 1,6 – 1,7 тысячи калорий. Рассчитать калораж можно самостоятельно с помощью приложения или консультации диетолога.

Важно учесть все нюансы образа жизни и внешнего вида, начиная от возраста, роста и веса, заканчивая ежедневной физической активностью и наличием заболеваний.

"Все люди индивидуальны, и часто готовые формулы, которые предлагают вычислить нужный объем калорий, не работают. Маркеров много, и их обязательно надо учитывать при составлении рациона. Отталкиваемся от того, кто перед нами: спортсмен, пожилой человек, подросток, женщина с сидячим образом жизни", – комментирует Климова.

Самые эффективные упражнения

Любая физическая активность увеличивает расход энергии. Как именно – зависит от тренировки. Не стоит ждать от обычной, пусть даже длительной прогулки эффективного жиросжигания, его не будет, рассказывает Климова.

"Максимально быстро похудеть можно, если к правильному, сбалансированному питанию мы подключим силовые нагрузки. Это большое напряжение, стероидная работа, подключаются гормоны. Кроме того, такие тренировки занимают немного времени – по часу два-три раза в неделю", – комментирует специалист.

Кардиоупражнения тоже помогут похудеть, но тренироваться таким образом новичкам нужно дольше, от двух часов в день. "30-минутная пробежка никакого отношения к жиросжиганию не имеет. Это больше про улучшение самочувствия и общего состояния организма, но жир так не сжечь", – подчеркивает фитнес-тренер.

Опытный спортсмен с помощью кардио может и за час запустить процесс жиросжигания, но он знает, что делать: применять интервальные нагрузки, держать пульс на определенном уровне и так далее. Новичку заниматься в таком темпе будет тяжело.

Полезные привычки, которые помогут похудеть даже без диеты

Пить больше воды: 2-2,5 литра в день. Люди часто путают жажду и голод, поэтому стакан – два воды за 10 минут перед едой должны стать привычкой. Также пить нужно между приемами пищи.

Обрезать порцию. Когда сильно хочется есть, очень легко перебрать с едой, даже не заметив этого. Выход – начать взвешивать порции. На один прием пищи должно приходиться не больше 300-350 граммов еды.

Перестать есть за 4,5 часа до сна. Не важно, будет это 18 вечера или 21, главное, чтобы за 4,5 часа до сна пища перестала поступать в организм.

Источник: tolknews.ru