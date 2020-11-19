Лучшие рецепты для квашения капусты в ноябре 2020: по-русски, по-грузински и по-японски. Секреты хрустящей капусточки

Если нарезать капусту слишком мелко, она не сможет стать хрустящей. Идеально шинковать её на плотные полоски шириной до 5 мм.

Капуста – хорошее дие­тическое дополнение к рациону

Осень – не только пора бабьего лета и кружащихся жёлто-алых листиков на заднем дворе. Это непростое время заготовок.

Четыре секрета

И мы ломаем голову: ну как же, как можно засолить, замариновать, заквасить по-новому? Чтобы поставить на стол, поразить близких и гостей: «А это новый рецепт, а вы попробуйте, не пожалеете».

Особенно сложно выдумать что-то с капустой. Потому что эксперимент будет стоить дорого. Станет жаль потраченного времени при отсутствии результата, ведь капуста может… не хрустеть! Но эти кошмары не будут преследовать вас, если придерживаться нескольких простых правил.

1. Сорт

Самой распространённой ошибкой является такое «капуст­ное» настроение, когда идёшь по магазину и вдруг решаешь, что хочется этого квашеного блюда. Только вот не абы какого – не покупного, а своего. И вот рука сама тянется к первому попавшемуся кочану. Но не все сорта подходят для этих целей – только среднераннего или позднего созревания. Например, Парус, Слава 1305, Надежда, гибриды Северянка, Юбилей и Мегатон. Именно в этих овощах повышено содержание сахара, которое так нужно при заготовке и ­ферментации.

2. Никакого железа

Тара для засолки – важнейший компонент успеха. При соприкосновении с металлом (алюминиевый тазик, кастрюля, пресс) вкус итогового продукта скорее удручит вас, нежели обрадует. Идеально подойдут эмалированные вёдра, тазики, кастрюли, стеклянные ёмкости.

3. Размер, соль и пропорции

Если нарезать капусту слишком мелко, она не сможет стать хрустящей. Идеально шинковать её на плотные полоски шириной до 5 мм. Соль должна быть крупного помола. ­Йодированная не подойдёт – она сделает капусту мягкой. Также следите за количеством добавок и специй: тёртая сырая морковь, печёная свёкла, ягоды и яблоки должны идти в пропорции 1 кг к 10 кг капусты.

4. Температура и место

Процесс приготовления капусты длится 12 дней: 3 дня она бродит при комнатной температуре, остальное время доходит при режиме от 0 до 2˚С. Лучше всего для этих целей подойдёт холодильник. Ведь в случае потепления, если оставлять баночки на балконе или веранде, итоговый продукт станет мягким, а в случае резкого похолодания, которое особенно чувствуется в погребе, процесс закваски или брожения в собственном соку попросту остановится.

Кстати

Капуста – хорошее дие­тическое дополнение к рациону. Она содержит клетчатку, витамины А, В1, В6 и С. В Древнем Риме её использовали в лекарст­венных целях. Сейчас мы точно знаем: целебный сок листьев является хорошей профилактикой язвенной болезни желудка, помогает при пониженной кислотности, снижает содержание сахара в крови.

Лайфхак

Будем честны – вкуснее всего квасить капусту в деревянных бочонках и кадушках. Особенно себя зарекомендовали изделия из дуба и липы. Если выложить дно такой ёмкости дубовыми листьями, появится пикантный вкус. Но дерево дереву рознь: осина придаст ­капусте горечь.

Маринад или капустный сок?

Квашеная капуста готовится практически 2 недели. Конечно, найдутся фанаты именно этого, привычного и родного способа. Главная его хитрость состоит в том, чтобы прижать капусту в таре грузом (поставить на тарелку или деревянную дощечку банку с водой или чистый камень) и тем самым выдавить больше сока. Так она идеально дойдёт в том случае, если сок полностью покрывает капусту в банке или бочонке.

Экспресс-метод

Но есть и быстрый способ приготовления хрустящей капусты – при помощи маринада. Он рассчитывается так: 1 л кипятка со специями и 1 ст. л. уксуса на 2 кг продукта. Маринад залейте в банку, уже плотно набитую ломтиками или полосочками белокочанной. В среднем пробовать блюдо можно уже через 1–2 дня, чем дольше, тем больше раскроются специи и добавки.

Пикантная капуста с чёрной смородиной и яблоками

Состав: 2 кг нашинкованной капусты, 70 г ягод чёрной смородины, 2 яблока, 1 небольшая морковь, 1 ст. л. нейодированной соли.

Приготовление: смешайте в удобном и глубоком тазике капусту, крупно натёртую морковь, посолите. Перемешивайте тщательно! Затем выкладывайте на дно банки 1–2 листа белокочанной капусты и треть смеси. Утрамбуйте, а затем – слой тонко нарезанных яблок и ягод. Так, чередуя слой за слоем, распределяйте оставшееся. Когда банка будет забита под горлышко, положите сверху ещё один лист капусты, а затем – гнёт. Накройте полотенцем, оставьте на 2–4 дня при комнатной температуре. Банку лучше всего оставить в темноте, поставив её в блюдо или миску (из неё постепенно будет вытекать сок). Периодически проверяйте. При появлении шапки из пены старайтесь проткнуть её, желательно достав до дна банки. Это поможет высвободить скопившийся газ. После процедуры отправьте в холодильник на 6–8 дней. Квашеная капуста готова.

Лайфхак

Можно разно­образить блюдо, заменив ­чёрную смородину клюквой или ­морошкой.

Пелюстка

Грузинская кухня богата необычными блюдами, в числе которых пелюстка – капуста, квашенная со свёклой.

Состав: 2 кг капусты, 2 небольшие моркови, 1 свёкла, 7–8 зубчиков чеснока, пучок укропа, лавровый лист. Для маринада: 1 л воды, 100 мл уксуса (9%), 1,5 ст. л. соли, 1 ч. л. с горкой сахара, перец горошком.

Маринад: в кипящую воду добавьте ингредиенты, помешайте. Не готовьте раньше самой ­смеси.

Приготовление: очищенную свёклу нарежьте слайсами (тонкими кусочками) и выложите на дно тазика, кастрюли или чана. Отрежьте от капусты кочерыжки, поделите кочан на 6–8 крупных частей, уложите следующим слоем. Поверх капусты распределите крупно натёртую морковь, затем – разрезанные пополам зубчики чеснока, укроп. Только что приготовленным маринадом ошпарьте смесь. Важно: вода должна полностью покрывать все кусочки! Затем поставьте пелюстку на 2–3 дня кваситься при комнатной температуре, укройте её марлей или чистым кухонным полотенцем. Затем переложите в стеклянные банки, контейнеры, дайте настояться в холодильнике ещё пару дней.

Лайфхак

Если хотите особой остроты, добавьте один небольшой перец чили, разрезанный пополам, «лодочкой».

Капуста самурая, или ­цукэмоно

В Японии «цукэмоно» – это общее название для солений, к которым также относится и капуста.

Состав: 2 кг капусты, 6 огурцов, 3 ст. л. нарезанного корня имбиря, соль, 100 мл соевого соуса.

Приготовление: капусту и огурцы нашинкуйте мелкой стружкой, смешайте с корнем имбиря и поставьте под гнёт, чтобы выделился сок. Затем слейте сок и заправьте капусту соевым соусом. Это необычное блюдо хранится недолго: около недели в холодильнике, из-за того что имбирь начинает бродить. Обычно его готовят сразу к праздничному столу.

Источник: aif.ru