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Здоровье / Общество

10 сгущающих кровь продуктов

13:09 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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Загущают кровь жирные молочные продукты, сыры, сливочное масло, жирные виды мяса, сало.

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Особенно нужно быть осторожным с фастфудом, в нем много сахаров и очень много некачественных жиров

Качество крови — очень важный фактор для человека. Существует немало продуктов, которые тем или иным образом влияют на кровь, одни способствуют ее разжижению, другие — увеличивают вязкость, третьи — улучшают свертываемость. Две последние категории ухудшают состояние при тромбозе или способствуют тромбообразованию. И, хотя хорошая свертываемость крови важна, особенно при ранениях, кровотечениях, в наше время, когда взрослый человек редко получает раны, но зато от тромба может легко умереть, нужно знать, какие именно продукты влияют на кровь, сворачивая и загущая ее.

Повышенная вязкость крови довольно часто связана с неправильным питанием. В такой крови повышена концентрация холестерина, липидных соединений, тромбоцитов, лейкоцитов, гемоглобина, глюкозы.

Поэтому первое, что нужно сделать для профилактики тромбозов и варикоза, — пересмотреть свой рацион.

Но есть продукты, которые мы чаще всего связываем со здоровым питанием, а они тем временем повышают свертываемость крови и вредны, если у вас есть предрасположенность к образованию тромбов и проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Особенно те продукты, что содержат витамин К. Это витамин, который не синтезируется в организме. Мы можем его получать с пищей. И он важен для нашего здоровья, так как помогает заживлению ран, борется с воспалением, работает как антиоксидант, замедляет старение организма, помогает выводить токсины. Но если у вас есть варикоз, если есть склонность к тромбозу, то продукты, содержащие этот витамин, например петрушку или крапиву, стоит ограничивать.

Повышают свертываемость крови

Ливер: печень, почки, сердце. Их рекомендуют есть для улучшения кровообразования, но в больших количествах внутренности способствуют загущению крови, повышенному содержанию тромбоцитов, повышают гемоглобин.

Гречка. Она способствуют повышению свертываемости крови, в больших количествах может усугублять состояние при тромбозе. В гречке довольно много железа, ее рекомендуют при недостатке гемоглобина. В гречневой каше содержится лецитин, который повышает вязкость крови.

Грецкие орехи. Этот продукт содержит большое количество дубильных веществ, которые делают кровь более плотной. Но, так как в грецких орехах еще содержатся полезные для крови омега-3 жирные кислоты, которые помогают регулировать уровень холестерина в крови, совсем отказываться от орехов не стоит. Однако ограничивать их количество надо обязательно.

Бобовые. Они богаты растительными белками, которые увеличивают вязкость крови. Поэтому не рекомендуется есть фасоль и горох при повышенном давлении.

Бананы. Содержат много сахаров, которые быстро повышают уровень глюкозы в крови и перерабатываются в липидные соединения. Эти факторы увеличивают вязкость крови.

Картофель. Картофель содержит довольно много крахмала, который очень быстро распадается на простые углеводы, которые резко повышают уровень сахара в крови. Особенно опасен жареный картофель, так как он содержит жиры, не несущие пользы для организма.

Петрушка. Зелень содержит очень много витамина К, который помогает крови сворачиваться. Поэтому при тромбозе лучше ограничить ее в рационе.

Крапива. Если вы любитель зеленых весенних щей с крапивой, но у вас высокое давление и варикоз, лучше все же перейти на щи из молодой капусты или легкие овощные супы. Крапива улучшает сворачиваемость крови, так как содержит витамин К.

Сахар. Простой белый сахар, которого очень много в продуктах промышленного производства. В кондитерских изделиях, выпечке, белом хлебе, газированных напитках. Даже в тех продуктах, которые не имеют ярко выраженного сладкого вкуса, все равно может содержаться сахар. Из-за сахара повышается уровень глюкозы в крови и растет выработка липидных соединений. Это повышает вязкость крови, увеличивает риск тромбоза.

Жирные продукты. Все блюда и продукты, которые содержат насыщенные жирные кислоты, трансжиры, плохо влияют на кровь с точки зрения вязкости. Загущают кровь жирные молочные продукты, сыры, сливочное масло, жирные виды мяса, сало. Особенно нужно быть осторожным с фастфудом, в нем много сахаров и очень много некачественных жиров.

Источник: aif.ru

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