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Новые выплаты в ноябре 2020 получат некоторые врачи по приказу правительства. Постановление

10:53 19.11.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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В составе бригад, на которые выдели 200 млн рублей, – врачи самого разного профиля: анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, терапевты.

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Специалисты из федеральных медицинских учреждений и профильных вузов выезжают в регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Новые койки для больных COVID-19 развернул военный госпиталь в НовосибирскеНовые выплаты в ноябре 2020 получат некоторые врачи по приказу правительства. ПостановлениеЕщё 546 новостей

На обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией будет выделено 200 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Такая практика используется в ряде территорий. Специалисты из федеральных медицинских учреждений и профильных вузов выезжают в регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. На месте они консультируют коллег и оказывают помощь больным. В составе бригад – врачи самого разного профиля: анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, терапевты.

В этой работе принимают участие 32 медицинских учреждения, подведомственных Минздраву. В их числе – Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова, Медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии, Медицинский центр акушерства и гинекологии им. Кулакова, Башкирский государственный медицинский университет.

постановление

выплаты врачам коронавирус
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