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Здоровье / Общество

Квашеная капуста при COVID-19: Сколько нужно съесть для защиты

10:39 19.11.2020 Фото: pxhere.com
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Некоторые продукты с сильным антиоксидантным действием способны противостоять COVID‑19.

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Употребление квашеной капусты и кисломолочных продуктов может защитить от тяжёлого течения коронавирусной инфекции

Употребление квашеной капусты и кисломолочных продуктов может защитить от тяжёлого течения коронавирусной инфекции, предполагают врачи.

Ища ответы на вопрос, почему в некоторых странах уровень летальности от COVID‑19 был ниже, чем в других, учёные пришли к выводу, что дело может быть в пищевых традициях. Так, некоторые продукты с сильным антиоксидантным действием или активностью против АСЕ2 (белка, который открывает вход вирусу SARS-CoV‑2 в клетку), например, такие, как сырая и квашеная капуста, в основном потребляют в европейских странах с низким уровнем смертности, а также в Корее и на Тайване.

В Турции, где уровень летальности также невысок, жители тоже едят много капусты и кисломолочных продуктов, которые содержат кальций, витамин D и пробиотики, улучшающие иммунитет. Но, конечно, для заметного влияния этих продуктов на иммунную систему такого питания нужно придерживаться много лет. Изменить показатели иммунитета за неделю или месяц не получится.

Источник: aif.ru

COVID‑19 врачи иммунитет квашеная капуста коронавирус
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