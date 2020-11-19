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Исчезло ликвидное жилье в Москве. На квартиру три покупателя

08:30 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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О дефиците качественных объектов на московской вторичке аналитики говорили еще в сентябре. По их мнению, покупательский интерес ко вторичному жилью и снятие с продажи квартир до ситуации полной определенности привели к нехватке качественного предложения и росту цен — примерно на 10%.

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На квартиру три покупателя: аналитики заявили о дефиците ликвидного жилья

Речь об объектах на вторичном рынке массового сегмента Москвы — с хорошими качественными характеристиками, с незавышенными ценами, без серьезных изъянов и обременений
На вторичном рынке Москвы наблюдается дефицит ликвидных квартир массового сегмента: спрос втрое превышает предложение. Такие данные содержатся в исследовании риелторской компании «Инком-Недвижимость», основанном на данных самой компании.

Речь идет о ликвидных лотах массового рынка — с хорошими качественными характеристиками, с незавышенными ценами, без серьезных изъянов и обременений. Под спросом аналитики понимают запросы покупателей на одну такую квартиру.

Дефицит качественного предложения эксперты объясняют высоким спросом на московской вторичке, который показал рост еще в начале 2020 года. Весенний локдаун на время затормозил развитие рынка, но к концу лета спрос восстановился и стал опережать показатели прошлого года.

По данным «Инком-Недвижимости», по итогам октября компания получила на 10% больше авансов за покупку вторичного жилья, чем в сентябре, и на 30% больше, чем в октябре 2019 года. Это связано с общим снижением ставок по ипотеке и желанием покупателей сохранить сбережения, инвестировав в жилье.

По словам директора департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергея Шломы, из-за этого поменялось и поведение покупателей. Сейчас самые востребованные лоты уходят из экспозиции за неделю. Есть случаи, когда покупатель принимает решение о сделке на просмотре квартиры.

«Сейчас вторичка — рынок продавца, который смело диктует свои условия покупателю. В масс-маркете спрос втрое превышает ликвидное предложение — в среднем на одну квартиру претендуют три потенциальных покупателя, что дает собственникам возможность торговаться и повышать цены», — отметил Сергей Шлома.

По его мнению, дефицит ликвидного предложения сохранится минимум до конца 2020 года. Сейчас для нормального функционирования вторичке не хватает 30% лотов от нынешнего объема предложения. Когда рынок пополнится таким количеством объектов и между продавцами возникнет конкуренция, то их позиции станут гораздо менее выигрышными.

О нехватке ликвидного предложения на московской вторичке заявили и в ГК «Миэль». «Дефицит такого предложения действительно есть, он связан с повышенным спросом, волна которого начала нарастать летом и достигла пика в октябре. Сейчас спрос поддерживают доступная ипотека, валютные колебания и общий ажиотаж — страхи населения по поводу обесценивания сбережений. В результате ликвидные объекты раскупаются за считаные дни», — пояснила главный аналитик компании Екатерина Бережнова.

Это привело к общему снижению предложения на московском рынке вторичной недвижимости. По данным сети офисов «Миэль», на конец октября объем предложения на столичном рынке недвижимости составляет порядка 40,5 тыс. квартир. По сравнению с предыдущим месяцем оно сократилось на 5%, или на 2 тыс. объектов. Если сравнивать объем предложения с уровнем февраля, отставание превышает 20%.

О дефиците качественных объектов на московской вторичке аналитики говорили еще в сентябре. По их мнению, покупательский интерес ко вторичному жилью и снятие с продажи квартир до ситуации полной определенности привели к нехватке качественного предложения и росту цен — примерно на 10%.

Источник: realty.rbc.ru

квартира недвижимость рынок жилья
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