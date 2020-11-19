Запустит дешевые авиарейсы к Новому году Ростуризм. В какие направления?

Ростуризм сообщил о возможном запуске чартеров на Дальний Восток на Новый год

Туроператоры при содействии Ростуризма прорабатывают возможность запуска на Новый год чартерных программ на Дальний Восток. Об этом в среду, 18 ноября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы на данный момент с рядом туроператоров планируем запустить на Новый год чартерные перелеты на Дальний Восток, которые автоматически позволяют в 1,5–2 раза снизить стоимость за счет того, что мы создаем комплексный турпродукт» — заявила Догузова на правительственном часе в Совете Федерации.

Она добавила, что турист получает возможность приобрести сразу же пакет, который стоит в разы дешевле, чем отдельная покупка билета, бронирование гостиницы и другие сервисы.

Ранее, 28 октября, Догузова объявила о запуске новых чартеров в российские регионы. Функционирование новых чартерных направлений, которые сами по себе повышают доступность отдыха в России, совпадает с проведением второго этапа программы кешбэка.

Второй этап программы туристического кешбэка стартовал в полночь 15 октября и продлится до 5 декабря. Россияне могут приобрести путешествие и размещение в гостиницах с возвратом 20% стоимости услуг. При этом максимальный размер кешбэка составляет 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей), а минимальная длительность тура или проживания была уменьшена по сравнению с условиями прошлой акции с четырех до двух ночей.

В тур можно отправиться с момента его оплаты, но вернуться надо до 10 января 2021 года.

Оплатить поездку полностью одним платежом, как и раньше, необходимо картой национальной платежной системы «Мир», и тогда можно будет участвовать в программе. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Источник: Известия