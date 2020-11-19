19.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Запустит дешевые авиарейсы к Новому году Ростуризм. В какие направления?

09:30 19.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Автоматически цены снизятся в 1,5–2 раза за счет комплексного турпродукта.

% name% title
Ростуризм сообщил о возможном запуске чартеров на Дальний Восток на Новый год

Туроператоры при содействии Ростуризма прорабатывают возможность запуска на Новый год чартерных программ на Дальний Восток. Об этом в среду, 18 ноября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Мы на данный момент с рядом туроператоров планируем запустить на Новый год чартерные перелеты на Дальний Восток, которые автоматически позволяют в 1,5–2 раза снизить стоимость за счет того, что мы создаем комплексный турпродукт» — заявила Догузова на правительственном часе в Совете Федерации.

Она добавила, что турист получает возможность приобрести сразу же пакет, который стоит в разы дешевле, чем отдельная покупка билета, бронирование гостиницы и другие сервисы.

Ранее, 28 октября, Догузова объявила о запуске новых чартеров в российские регионы. Функционирование новых чартерных направлений, которые сами по себе повышают доступность отдыха в России, совпадает с проведением второго этапа программы кешбэка.

Второй этап программы туристического кешбэка стартовал в полночь 15 октября и продлится до 5 декабря. Россияне могут приобрести путешествие и размещение в гостиницах с возвратом 20% стоимости услуг. При этом максимальный размер кешбэка составляет 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей), а минимальная длительность тура или проживания была уменьшена по сравнению с условиями прошлой акции с четырех до двух ночей.

В тур можно отправиться с момента его оплаты, но вернуться надо до 10 января 2021 года.

Оплатить поездку полностью одним платежом, как и раньше, необходимо картой национальной платежной системы «Мир», и тогда можно будет участвовать в программе. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Источник: Известия

Дальний Восток самолет чартер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Планируете поездку в Европу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новые выплаты в ноябре 2020 получат некоторые врачи по приказу правительства. Постановление
10:53 19-11-2020
Новые выплаты в ноябре 2020 получат некоторые врачи по приказу правительства. Постановление
Розыск: Угнал Kia Rio у водителя такси неизвестный в Новосибирске. Угрожал газовым пистолетом
10:47 19-11-2020
Розыск: Угнал Kia Rio у водителя такси неизвестный в Новосибирске. Угрожал газовым пистолетом
БердскВ наушниках на диване обнаружили 9-летнего ребенка спасатели в Бердске
10:46 19-11-2020
В наушниках на диване обнаружили 9-летнего ребенка спасатели в Бердске
Мертвым нашли пропавшего молодого врача-педиатра
10:45 19-11-2020
Мертвым нашли пропавшего молодого врача-педиатра
Вырубили лес на 4 млрд рублей чиновники Минобороны и продали в Китай
10:45 19-11-2020
Вырубили лес на 4 млрд рублей чиновники Минобороны и продали в Китай
Ледяной дождь и снег обрушились на Владивосток. Смотрите фото и видео
10:39 19-11-2020
Ледяной дождь и снег обрушились на Владивосток. Смотрите фото и видео
Квашеная капуста при COVID-19: Сколько нужно съесть для защиты
10:39 19-11-2020
Квашеная капуста при COVID-19: Сколько нужно съесть для защиты
Извинился за «позорный» матч с Сербией капитан сборной России по футболу Георгий Джикия
10:30 19-11-2020
Извинился за «позорный» матч с Сербией капитан сборной России по футболу Георгий Джикия
Важный православный праздник Михайлов день: что можно и нельзя делать 21 ноября 2020 года
10:21 19-11-2020
Важный православный праздник Михайлов день: что можно и нельзя делать 21 ноября 2020 года
БердскЖилье и зарплату в 30 000 рублей будущим полицейским обещает ОМВД в Бердске
10:19 19-11-2020
Жилье и зарплату в 30 000 рублей будущим полицейским обещает ОМВД в Бердске