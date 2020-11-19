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Образование / Общество

Быть или не быть: 19 ноября - Всемирный день философии

08:49 19.11.2020 Фото: pxhere.com
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Это одна из важнейших областей человеческой мысли, поскольку она стремится постичь сам смысл жизни.

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Философия — это изучение природы реальности и существования, того, что можно знать, а также правильного и неправильного поведения

19 ноября 2020 года - Всемирный день философии.

Всемирный день философии (World Philosophy Day) был провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году и проводится в третий четверг ноября ежегодно с тем, чтобы на глобальном уровне приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли.

Философия — это изучение природы реальности и существования, того, что можно знать, а также правильного и неправильного поведения. Оно происходит от греческого слова phílosophía, что означает «любовь к мудрости». Это одна из важнейших областей человеческой мысли, поскольку она стремится постичь сам смысл жизни.

Идея учреждения Всемирного дня философии заключается в том, чтобы найти общую платформу обсуждения происходящих в обществе глобальных социокультурных преобразований, приобщить людей к философскому наследию, приоткрыть сферу обыденного мышления для новых идей и стимулировать публичные дебаты мыслителей и гражданского общества по поводу вызовов, встающих сегодня перед обществом.

Множество мыслителей утверждали, что суть философии заключается в удивлении. И в самом деле, философия рождается из природного устремления человеческих существ интересоваться собой и миром, в котором они живут. В качестве рефлексии и любви к мудрости, философия учит нас мыслить о мысли, исследовать фундаментальные истины, выверять посылки и строить собственные выводы.

В течение веков в различных культурах философия рождала концепции, идеи и труды по обоснованному анализу и закладывала основу критическому, независимому и творческому мышлению.

Сегодня День философии отмечается более чем в 70 странах-членах ЮНЕСКО во всем мире.

В этот День, который каждый год посвящен определенной теме, проводятся и организуются различные мероприятия (на местном, национальном и международном уровнях): философские диалоги и кафе, дискуссии и круглые столы, конференции и семинары, выставки и презентации, и другие культурные мероприятия в контексте общей темы дня, с участием философов и ученых из всех отраслей естественных и общественных наук, преподавателей, студентов, школьников, представителей культуры, образования, СМИ и широкой общественности.

Источник: calend.ru

19 ноября 2020 World Philosophy Day Всемирный день философии история праздник философия ЮНЕСКО
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