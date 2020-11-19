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Здоровье

Зачем ставить брекеты на обе челюсти? Стоматологическая Клиника "Колибри"

09:52 19.11.2020 Фото: стоматологическая клиника "Колибри"
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 Если поставить дугу только на пару зубов то, по мере того, как будут выравниваться проблемные зубы, другие «свободные» зубы неизбежно начнут выбиваться из ряда.

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    Безусловно, есть такое понятие, как «частичная» брекет-система
  • «Зачем ставить брекеты на обе челюсти, если у меня только несколько неровных зубов?»

    Итак, ставить брекет-систему только на несколько проблемных зубов бессмысленно, потому что зубы выравниваются не брекетами, а воздейтсвием дуги.

    Чтобы сила распределялась равномерно, дуга должна иметь достаточную опору и фиксироваться на всем зубном ряде.

    Если поставить дугу только на пару зубов то, по мере того, как будут выравниваться проблемные зубы, другие «свободные» зубы неизбежно начнут выбиваться из ряда.

    Безусловно, есть такое понятие, как «частичная» брекет-система. Она ставится только на одну челюсть.Но такой вариант возможен лишь при незначительной кривизне одного-двух зубов, если при этом нет никаких проблем с прикусом и зубы обеих челюстей расположены строго симметрично друг к другу. Но к сожалению, таких случаев в медицинской практике всего лишь около 5 %

    Также хочу напомнить, что у каждого человека своя ситуация с зубным рядом, и прежде чем планировать любое лечение , правильным будет сначала проконсультироваться с врачом, а уже потом принимать решение о сроках и сумме инвестиций в свое здоровье.
    .

    Ждем Вас на консультацию по адресу: ул.Гоголя 15,ТЦ "Юпитер", 3 этаж.
    Для записи напишите в Директ "Нужна консультация" и ваш номер телефона.
    Так же запись по т.8 (383)2-383-078.

Источник: Раздел стоматологической клиника "Колибри" на сайте Весь Бердск

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