Зачем ставить брекеты на обе челюсти? Стоматологическая Клиника "Колибри"

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- «Зачем ставить брекеты на обе челюсти, если у меня только несколько неровных зубов?»
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Итак, ставить брекет-систему только на несколько проблемных зубов бессмысленно, потому что зубы выравниваются не брекетами, а воздейтсвием дуги.
Чтобы сила распределялась равномерно, дуга должна иметь достаточную опору и фиксироваться на всем зубном ряде.
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Если поставить дугу только на пару зубов то, по мере того, как будут выравниваться проблемные зубы, другие «свободные» зубы неизбежно начнут выбиваться из ряда.
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Безусловно, есть такое понятие, как «частичная» брекет-система. Она ставится только на одну челюсть.Но такой вариант возможен лишь при незначительной кривизне одного-двух зубов, если при этом нет никаких проблем с прикусом и зубы обеих челюстей расположены строго симметрично друг к другу. Но к сожалению, таких случаев в медицинской практике всего лишь около 5 %
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Также хочу напомнить, что у каждого человека своя ситуация с зубным рядом, и прежде чем планировать любое лечение , правильным будет сначала проконсультироваться с врачом, а уже потом принимать решение о сроках и сумме инвестиций в свое здоровье.
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Источник: Раздел стоматологической клиника "Колибри" на сайте Весь Бердск