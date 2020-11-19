Работница McDonald's рассказала, как получить бесплатную еду в сети ресторанов. Видеоролик американка опубликовала в TikTok, на запись обратила внимание газета Daily Mirror.
Девушка объяснила, что если работники McDonald's перепутали блюда в заказе или клиенту пришлось ждать слишком долго, то, если сказать об этом, заказ заменят и, скорее всего, вернут деньги.
Главное, подчеркнула девушка, сделать это спокойно и вежливо. Она напомнила, что работники McDonald's — обычные люди, которым тоже не нравится выслушивать недовольство и крик.
Как бесплатно поесть в McDonald's - способ раскрыт
08:45 19.11.2020
Работница фаст-фуда рассказала, как получить бесплатную еду в сети ресторанов. Видеоролик американка опубликовала в TikTok.
Работница McDonald's рассказала, как получить бесплатную еду в сети ресторанов. Видеоролик американка опубликовала в TikTok, на запись обратила внимание газета Daily Mirror.
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