Как бесплатно поесть в McDonald's - способ раскрыт

Раскрыт способ бесплатно поесть в McDonald's

Работница McDonald's рассказала, как получить бесплатную еду в сети ресторанов. Видеоролик американка опубликовала в TikTok, на запись обратила внимание газета Daily Mirror.

Девушка объяснила, что если работники McDonald's перепутали блюда в заказе или клиенту пришлось ждать слишком долго, то, если сказать об этом, заказ заменят и, скорее всего, вернут деньги.

Главное, подчеркнула девушка, сделать это спокойно и вежливо. Она напомнила, что работники McDonald's — обычные люди, которым тоже не нравится выслушивать недовольство и крик.