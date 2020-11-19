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Общество / Стиль жизни

Главные запреты в церковный праздник 19 ноября 2020 года: Нельзя выполнять любую тяжелую работу

09:09 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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Строго нельзя ходить в грязной одежде, но и стирать вручную также запрещено, как и развешивать белье.

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19 ноября в народе именуют Павлом Ледоставом

19 ноября в народе именуют Павлом Ледоставом. Название пошло от имени святителя Павла, память которого почитают в этот день и от того, что раньше с этой даты лед на реке не растает до весны.

19 ноября категорически нельзя выполнять любую тяжелую работу, особенно женщинам. Строго нельзя ходить в грязной одежде, но и стирать вручную также запрещено, как и развешивать белье.

Также нельзя хитрить, разводить склоки, сплетничать и вести пересуды. А еще постарайтесь не ругаться, встречайте зиму достойно, чтобы в семье был достаток и успех.

Источник: izvmor.ru

19 ноября2020 Павел-Ледостав что запрещено в этот день
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