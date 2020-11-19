Запретят разжигать рознь школьникам и студентов во время учебы в России

Группа парламентариев во главе с председателем комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андреем Климовым внесли в Государственную Думу проект о запрете использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

В Госдуму внесли проект о запрете разжигания розни в процессе обучения

Группа парламентариев во главе с председателем комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андреем Климовым внесли в Государственную Думу проект о запрете использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

Под просветительской деятельностью парламентарии предлагают понимать обучение вне рамок образовательных программ, которое направлено на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Кабмин предлагается наделить полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней.

Источник: pnp.ru