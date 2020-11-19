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Какой сегодня церковный праздник? Что запрещено делать 19 ноября 2020 года

07:49 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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Безветренная погода говорила о том, что нужно ждать скорых морозов.

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На Руси считали, что в этот день воду в реках и озерах сковывает льдом
Сюжет: Православные обряды
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19 ноября 2020 года - Павел Ледостав.

Дата по старому стилю: 6 ноября.
В этот день отмечается память святителя Павла Исповедника, который был епископом в Малой Азии. В то время иконоборцы вели яростную борьбу против христианских святынь. Выступив в защиту веры, Павел, а вместе с ним святой Феофилакт, подвергся преследованиям и гонениям.

Павел Исповедник особо почитается наравне с двумя другими святыми в этом лике — Василием Исповедником и Максимом Исповедником. К святым, прославляемым в лике исповедника, причислялись те, кто открыто исповедовал христианскую веру во время гонений, и сам был гоним, но не претерпел мученической смерти.

В России святого Павла стали считать заступником военных моряков Российского флота. Дело в том, что в 1797 году была освящена церковь его имени, и именно в ней начали собирать реликвии, которые относились к истории военно-морского флота.

Ледоставом Павла прозвали потому, что считали: в его день воду в реках и озерах сковывает льдом. В связи с этим крестьяне начинали готовиться к подледному лову — доставали снасти, осматривали их, починяли, если требовалось. По льду на реках судили о будущем урожае: «Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко».

Если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную зиму. Безветренная погода говорила о том, что нужно ждать скорых морозов.

Некоторые предсказания делали, наблюдая за животными. Хозяева подмечали: если у лошадей в этот день хороший аппетит, то и зимой они болеть не будут; а если корова дает много молока, то хорошие удои будут как минимум до весны.

Именины в этот день
Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима

Источник: calend.ru

19 ноября 2020 именины история Павел-Ледостав праздник
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