Праздник «Нового божоле» отмечается 19 ноября 2020 года: История винного торжества

Третий четверг ноября стал «днем винодела», днем, когда гуляет вся страна, и когда появляется возможность оценить насколько удачный урожай был в нынешнем году во Франции.

Как правило, Божоле не приспособлено к долгому хранению, зато созревает быстрее, чем бордо или бургундские вина

19 ноября 2020 года - Праздник «Нового божоле».

Традиционно, в третий четверг ноября ровно в полночь, на французскую землю приходит праздник «Нового божоле» — молодого вина, изготовленного в небольшом регионе к северу от Лиона.

Праздник «Божоле нуво» (Beaujolais Nouveau) появился во Франции в середине 20 века и имел под собой чисто коммерческую основу. В принципе вино из винограда сорта «гамэ», который традиционно выращивают в Божоле, заметно уступает по качеству продукции виноделов Бургундии и Бордо.

Некоторые французские монархи даже именовали божоле «отвратительным пойлом» и категорически запрещали подавать его к своему столу. Как правило, Божоле не приспособлено к долгому хранению, зато созревает быстрее, чем бордо или бургундские вина, и именно в молодом возрасте отличается довольно богатым вкусовым и ароматическим букетом.

Поразмыслив, виноделы Божоле решили обернуть недостатки своего продукта во благо и провозгласили третий четверг ноября праздником вина нового урожая. Этот рекламно-маркетинговый ход обернулся беспрецедентным успехом, и теперь день появления в продаже «Божоле нуво» отмечается уже не только во Франции, но и во многих других странах мира.

Один из показателей ежегодного мирового ажиотажа в третий четверг ноября зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса — в 1993 году за первый бокал Beaujolais Nouveau в одной английской пивной было заплачено $1450.

Постепенно праздник оброс своими традициями. Третий четверг ноября стал «днем винодела», днем, когда гуляет вся страна, и когда появляется возможность оценить насколько удачный урожай был в нынешнем году. Кроме того, это еще и популярная и модная традиция, которую придумали жители самой винодельческой страны в мире.

Как обычно, старт празднованию дают виноделы из городка Божо. Держа в руках зажженные факелы из виноградной лозы, они торжественным шествием выходят на городскую площадь, где уже установлены бочки с молодым вином. Ровно в полночь выбиваются затычки, и хмельные струи «Божоле нуво» начинают очередное ежегодное странствие по Франции и всему миру.

За несколько дней до праздника из небольших деревень и городов региона Божоле миллионы бутылок молодого вина начинают свой путь из Франции по странам и континентам, где его уже с нетерпеньем ждут в магазинах и кафе, ресторанах и клубах.

Для их владельцев провести у себя праздник молодого вина — дело чести! Между производителями даже происходит соревнование, кто первым доставит свое вино в ту или иную часть света. Используется все: мотоциклы, грузовики, вертолеты, самолеты Конкорд, рикши. Почти невозможно объяснить причины сумасшедшей популярности этого праздника в мире. В этом есть что-то мистическое…

Независимо от часового пояса дегустация Beaujolais нового урожая начинается в третий четверг каждого ноября. Даже получила распространение фраза «Le Beaujolais est arrivé!» (с фр. — «Божоле прибыло!»), служащая девизом для проходящих в этот день по всему миру празднеств.

Божоле нуво — это целый ритуал, большой языческий и народный праздник. Будучи универсальным, он приспосабливается к любой стране и вливается в любую культуру.

Источник: calend.ru