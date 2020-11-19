Народные приметы на каждый день декабря 2020 года

14 декабря: в этот день детей заговаривают и обереги им мастерят, чтобы нечистые силы и злые люди не навредили.

Народные приметы — отличная возможность сравнить погодные условия прежних лет с современной реальностью

Каждая примета — это не просто наблюдения наших предков, но и отличный способ привлечения в жизнь благополучия. Народные советы помогают и в современном мире, защищая от невзгод и предупреждая о грядущих событиях.

В прежние времена люди жили в гармонии с природой, пользовались ее дарами и научились определять погоду по поведению животных. Эксперты рекомендуют узнать больше о том, в какие дни удача сама идет в руки, а когда нужно быть осторожными, чтобы не накликать бед. Кроме того, народные приметы — отличная возможность сравнить погодные условия прежних лет с современной реальностью.

1 декабря: первый день зимы теплый — сильных морозов зимой не ждут. Грачи еще не улетели — зима будет теплой.

2 декабря: в этот день можно прогнать болезни, если пить целебные травяные настои. Наши предки старались не сидеть без дела, чтобы удача не отвернулась.

3 декабря: в этот день ставят защиту от негатива и очищают дома от скопления отрицательной энергетики. Первым снегом посыпают крыльцо, чтобы на него не было хода недоброжелателям.

4 декабря: снега много — урожай в будущем году хорошим будет. Сани катятся без скрипа — деньги в дом придут.

5 декабря: морозы близко, если дым строго вверх поднимается. Днем влажно — скоро заледенеют дороги.

6 декабря: мокрый снег в этот день — к частым дождям в середине лета. Ругаться 6 декабря — к потерям.

7 декабря: на суженого гадать — любовь привлекать. День солнечный — зима с морозами.

8 декабря: день без дел — год без удачи. Кто бранится, тот деньги потеряет.

9 декабря: птицы раскричались — быть вьюге. Мелкие птахи к домам жмутся — скоро грянут морозы.

10 декабря: ветру северному неудачи рассказывают, чтобы он их унес подальше. Рыбак домой с уловом идет — год сытым пройдет.

11 декабря: кто птицу кормит, тот удачу в дом приглашает. Сугроб глубокий — весна теплая.

12 декабря: снежный день сулит тепло в первой половине зимы. Яркое Солнце и багряный закат — к непогоде.

13 декабря: сны запоминают, чтобы удачу не упустить. Кошмар снится — недоброжелатели козни готовят.

14 декабря: в этот день детей заговаривают и обереги им мастерят, чтобы нечистые силы и злые люди не навредили.

15 декабря: снег глубок — травы на сенокос много будет. Снегом умыться — с кошмарами проститься.

16 декабря: беды тот навлечет, кто сквернословить станет. Больше молчания — больше достаток.

17 декабря: оттепель придет, если день влажный и пасмурный. Яркие звезды — крепкие морозы.

18 декабря: в этот день работать — к беде. В тишине сидеть — злых людей не привлекать, беды от дома прогонять.

19 декабря: в этот день грустить и хандрить — к болезням и неудачам.

20 декабря: в этот день девушкам нужно приданое готовить, чтобы вскоре замуж выйти.

21 декабря: рукодельничать в этот день нельзя, иначе богатства не будет, и удача отвернется.

22 декабря: в день солнцеворота желания исполняются, да добрые мысли в реальность превращаются.

23 декабря: ясный день — оттепель не за горами. В доме прибираться — с бедами прощаться.

24 декабря: острые предметы в руки брать — беды на себя и семью навлекать.

25 декабря: день солнечный — зима морозная. Костер палить — весну будить.

26 декабря: кто веник на крыльце позабудет, тому и беда в дом прибудет.

27 декабря: каков этот день, таков и февраль. Чисто в доме — богато в кармане.

28 декабря: морозный день — март теплый. Подкову в дом принести — денег прибавить.

29 декабря: кошка волнуется — злые гости на пороге. День морозный — весна теплая.

30 декабря: деревья в инее стоят — оттепель сулят. Сны вещие снятся.

31 декабря: тем, кто в последний день декабря ложь говорит, год беды навлекать.

Последний месяц уходящего года — важное время, когда необходимо завершить дела и перейти в новый год без долгов и хлопот. Народные приметы помогут привлечь в жизнь удачу и обойти стороной неприятности.

Источник: dailyhoro.ru