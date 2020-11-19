Какой номер квартиры способен привести владельца к богатству? Нумерологическая расшифровка вашего числа квартиры

Амбициозным людям, которые хотят существенно увеличить свои доходы, лучше не выбирать квартиру с номером 3.

Многие люди пользуются финансовыми талисманами, не предполагая, что номер их собственной квартиры может быть таким талисманом

Нумерологи отмечают, что номер квартиры напрямую связан с финансовыми потоками и удачей всех, кто живет в ней. Эксперты рассказали о том, что может значить номер вашей квартиры.

Многие люди пользуются финансовыми талисманами, не предполагая, что номер их собственной квартиры может быть таким талисманом. Числа оказывают огромное влияние на все, что нам дорого, а также на нас самих.

Нумерологические расчеты

Наука об энергетике чисел оперирует лишь числами от 1 до 9. Если ваша квартира имеет один из этих номеров, никакие расчеты вам не нужны. Начиная с числа 10 придется преобразовывать номер квартиры в число от 1 до 9. Для этого нужно сложить все цифры этого числа.

Например, если у вас квартира номер 12, то 1+2=3. Ваше число судьбы равняется трем. Если у вас номер 59, при складывании цифр получаем 5+9=14. В таком случае нужно сложить еще раз 1+4=5. После того, как вы получили число от 1 до 9, его нужно расшифровать.

Расшифровка числа квартиры

Единица. Если ваша квартира имеет номер 1 или при расчетах получилось данное число, то это значит, что финансовой удачи у вас очень много. Единица увеличивает достаток, но не напрямую, а через попытки Вселенной помочь людям в новых начинаниях. Это число дает мощнейший импульс, жаление работать и добиваться чего-то нового.

Двойка. Это нейтральное число, хотя в некоторых ситуациях такой номер квартиры может быть полезен. Например, если человек является фрилансером и работает дома, двойка поможет ему сосредоточиться на делах.

Тройка. Число 3 — духовное число, поэтому для финансового благополучия она абсолютно нейтральна. Амбициозным людям, которые хотят существенно увеличить свои доходы, лучше не выбирать квартиру с таким номером.

Четверка. Это число любит баланс во всем. Большой поддержки в финансовой сфере оно не окажет, но если имеются какие-то проблемы в этом направлении, число 4 будет полезным. В квартирах с таким номером в основном живут люди, у которых все хорошо и стабильно во всех сферах.

Пятерка. Число 5 олицетворяет золотую середину. Оно предотвращает появление рисков и очень похоже по своему действию на Четверку.

Шестерка. Это покровитель творческих людей, которые постоянно заняты в креативной сфере. Данное число помогает правильно тратить деньги, а также генерирует в сознании людей новые идеи, которые впоследствии можно использовать для повышения заработка.

Семерка. Число удачи. Оно помогает людям оставаться на плаву в трудных ситуациях. Эксперты сайта считают, что Семерка помогает выигрывать в лотереи и оказывает сильное воздействие на удачу в целом.

Восьмерка. Самое сильное и лучшее число для людей, которые хотят разбогатеть. В таком доме деньги будут водиться всегда, потому что Восьмерка раскрывает денежную чакру. Это число привлекает богатство, оказывая благотворное влияние на мотивацию людей, на их умение копить деньги и правильно их вкладывать.

Девятка. Данное число крайне позитивно влияет на финансовую удачу. Оно помогает доводить начатые дела до конца, дает творческий толчок. С Девяткой на входной двери деньги перестанут быть несбыточной мечтой. Они станут реальностью.

Источник: dailyhoro.ru