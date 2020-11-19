Как изменились цены на муку и колбасу в 2020 году?

Производство кожи и изделий из кожи 2,0 0,5

В октябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2020 года цены производителей промышленных товаров, предназначенных для реализации всего на внутренний рынок и на экспорт, в среднем снизились на 0,2% (по сравнению с декабрем предыдущего года – повысились на 1,3%).

В добыче полезных ископаемых цены стали ниже на 6,1%, в том числе на обогащенные уголь и антрацит – на 7,7%, каменный уголь – на 7%. Повысились цены на сырую нефть – на 4%.

В обрабатывающих производствах в среднем цены повысились на 0,5%, в том числе в производстве химических веществ и химических продуктов на оксиды прочих металлов – на 9,3%, на щелочные и щелочно-земельные металлы; редкоземельные металлы, включая скандий и иттрий; ртуть – на 8,7%, в производстве мебели на диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати – на 4,8%, в производстве кожи и изделий из кожи на чемоданы, дамские сумки и аналогичные изделия, из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона; дорожные наборы, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви – на 4,1%, в производстве напитков на прочие безалкогольные напитки – на 6,7%, на пиво, кроме отходов пивоварения – на 2,3%, текстильных изделий на нетканые материалы, кроме ватинов – на 1,7%. В производстве пищевых продуктов наибольшее повышение цен произошло на вяленую рыбу – на 19,8%, икру лососевых рыб – на 7,7%, имбирные печенье, пряники и аналогичные изделия – на 6%, отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур – на 4%, пшеничную муку – на 3,9%, полукопченые мясные колбасы (колбаски) – на 3,6%. Снизились цены на майонезы и мясные шпикачки – на 2,7%.

В обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха тарифы стали выше в среднем на 0,7% (при формировании данных по электроэнергии учтены тарифы за сентябрь 2020 года) за счет их увеличения на электроэнергию собственного производства – на 1,5%, электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей – на 1,5%, в том числе по свободным ценам (кроме населения) – на 1,9%.

В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений тарифы не изменились.

Изменение цен производителей Новосибирской области по отдельным видам обрабатывающих производств в октябре 2020 года

Вид экономической деятельности Октябрь 2020 г. в % к сентябрю 2020 г. октябрю 2019 г.

Производство химических веществ и химических продуктов 3,5 12,5

Производство мебели 2,9 0,3

Производство кожи и изделий из кожи 2,0 0,5

Производство напитков 1,8 3,7

Производство текстильных изделий 1,3 1,6

Производство пищевых продуктов 0,3 5,1

Источник: Новосибирскстат