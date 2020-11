Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 ноября 2020 в России и мире

День сантехника отмечается 19 ноября

• Международный мужской день (International Men`s Day)

• День ракетных войск и артиллерии СССР

• День запаха свежего хлеба



• День отказа от курения (No Smoking Day)• День сантехника• День плюшевого мишки в России• Всемирный день туалета (World Toilet Day)• День кузнеца ручной ковки• День брызг• Всемирный день философии (World Philosophy Day)• День женского предпринимательства (Women`s Entrepreneurship Day)• День работника стекольной промышленности• День памяти преподобного Варлаама Хутынского• Праздник молодого вина «Божоле нуво» (Beaujolais Nouveau Day) - Франция• День пожелания плохого дня (Have a Bad Day Day) - США• День газированных напитков с кофеином (Carbonated Beverage with Caffeine Day) - США• Национальный день - Монако• День освобождения (Liberation Day) - Мали• День стеклопроизводителя - Украина• День работников гидрометеорологической службы - Украина• День флага - Бразилия• День равных возможностей (Equal Opportunity Day) - США• День открытия (Dia del Descubrimiento de Puerto Rico) - Пуэрто-Рико• День народа гарифуна - Белиз• «Великий американский дымок» (Great American Smokeout) - США• День палаточного лагеря (National Camp Day) - США• Национальный день (National Day) - Мьянма• День Рокки и Буллвинкля (National Rocky & Bullwinkle Day) - США• Именины у Павла, Германа, Клавдии, Александры, Виктора, Никиты• Павел Ледостав (Павел Исповедник)

Важные даты

1740 – в ночь с 19 на 20 ноября регент малолетнего императора Ивана VI курляндский герцог Эрнст Иоганн Бирон был свергнут в результате дворцового заговора, руководимого Бурхардтом Минихом, и заключён в Петропавловскую крепость.

1824 – крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение – уровень воды в Неве поднялся на 4,14 м выше ординара.

1825 – А. С. Пушкин закончил написание исторической драмы «Борис Годунов».

1891 – в Германии продана первая игрушечная железная дорога



1917 – побег генералов Корнилова, Деникина и Лукомского на Дон из Быховской тюрьмы.1919 - создана Первая Конная армия.1937 – академик Пётр Капица пишет письмо в правительство в знак протеста, что учёных лишают возможности читать иностранные журналы.1944 – Постановление Совнаркома СССР о мерах по восстановлению города Севастополя.1965 – принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций по инициативе СССР резолюции о нераспространении ядерного оружия.1979 - первый рейс из Ленинграда в Москву скоростного поезда ЭР-200, построенного рижскими вагоностроителями.1986 – в СССР принимается Закон об индивидуальной трудовой деятельности.1987 – рекордная цена за автомобиль достигнута при продаже «1931 Bugatti Royale» на аукционе за 5,5 миллионов долларов.2001 – катастрофа Ил-18 под Калязином, 27 погибших. Пассажирская эксплуатация Ил-18 в России запрещена.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend