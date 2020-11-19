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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 ноября 2020 в России и мире

07:40 19.11.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Список праздников России и мира 19 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День сантехника отмечается 19 ноября

• Международный мужской день (International Men`s Day)
• День ракетных войск и артиллерии СССР
• День запаха свежего хлеба

• День отказа от курения (No Smoking Day)
• День сантехника
• День плюшевого мишки в России
• Всемирный день туалета (World Toilet Day)
• День кузнеца ручной ковки
• День брызг
• Всемирный день философии (World Philosophy Day)
• День женского предпринимательства (Women`s Entrepreneurship Day)
• День работника стекольной промышленности
• День памяти преподобного Варлаама Хутынского
• Праздник молодого вина «Божоле нуво» (Beaujolais Nouveau Day) - Франция
• День пожелания плохого дня (Have a Bad Day Day) - США
• День газированных напитков с кофеином (Carbonated Beverage with Caffeine Day) - США
• Национальный день - Монако
• День освобождения (Liberation Day) - Мали
• День стеклопроизводителя - Украина
• День работников гидрометеорологической службы - Украина
• День флага - Бразилия
• День равных возможностей (Equal Opportunity Day) - США
• День открытия (Dia del Descubrimiento de Puerto Rico) - Пуэрто-Рико
• День народа гарифуна - Белиз
• «Великий американский дымок» (Great American Smokeout) - США
• День палаточного лагеря (National Camp Day) - США
• Национальный день (National Day) - Мьянма
• День Рокки и Буллвинкля (National Rocky & Bullwinkle Day) - США
• Именины у Павла, Германа, Клавдии, Александры, Виктора, Никиты
• Павел Ледостав (Павел Исповедник)

Важные даты

1740 – в ночь с 19 на 20 ноября регент малолетнего императора Ивана VI курляндский герцог Эрнст Иоганн Бирон был свергнут в результате дворцового заговора, руководимого Бурхардтом Минихом, и заключён в Петропавловскую крепость.
1824 – крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение – уровень воды в Неве поднялся на 4,14 м выше ординара.
1825 – А. С. Пушкин закончил написание исторической драмы «Борис Годунов».
1891 – в Германии продана первая игрушечная железная дорога

1917 – побег генералов Корнилова, Деникина и Лукомского на Дон из Быховской тюрьмы.
1919 - создана Первая Конная армия.
1937 – академик Пётр Капица пишет письмо в правительство в знак протеста, что учёных лишают возможности читать иностранные журналы.
1944 – Постановление Совнаркома СССР о мерах по восстановлению города Севастополя.
1965 – принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций по инициативе СССР резолюции о нераспространении ядерного оружия.
1979 - первый рейс из Ленинграда в Москву скоростного поезда ЭР-200, построенного рижскими вагоностроителями.
1986 – в СССР принимается Закон об индивидуальной трудовой деятельности.
1987 – рекордная цена за автомобиль достигнута при продаже «1931 Bugatti Royale» на аукционе за 5,5 миллионов долларов.
2001 – катастрофа Ил-18 под Калязином, 27 погибших. Пассажирская эксплуатация Ил-18 в России запрещена.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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