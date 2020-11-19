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19 ноября День Ангела по церковному календарю

07:10 19.11.2020 Фото: pxhere
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По церковному православному календарю 19 ноября отмечается 17 именин: 11 мужских и 6 женских.

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Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот день

19 ноября именины отмечают

Мужчины

Анатолий от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)
Арсений от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - «мужественный, зрелый»
Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Виктор от латинского слова victor - «победитель»
Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
Герман от латинского germanus - «братский, близкий», «единокровный, родной», «настоящий, истинный, подлинный» один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - «воин»
Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
Лука от латинского lux - «свет»
Никита от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»

Женщины

Александра женская форма от Александр, происходящего от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Ефросинья от древнегреческого имени Эуфросюне - «веселье», «радость»
Клавдия женская форма от Клавдий, происходящего от римского родового имени Claudius (от латинского claudus) - «хромать»
Матрена от латинского matrona - «матрона, почтенная замужняя женщина»
Нина от еврейского слова нин - «правнучка» в переводе с грузинского языка - «юность» от шумерского нин - «госпожа»
Серафима женская форма от Серафим, происходящего от позднелатинского имени Seraphinus (от древнееврейского срафим) - «огненная»
день ангела именинники именины
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