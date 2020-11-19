19 ноября День Ангела по церковному календарю

Александра женская форма от Александр, происходящего от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»

Ефросинья от древнегреческого имени Эуфросюне - «веселье», «радость»

Клавдия женская форма от Клавдий, происходящего от римского родового имени Claudius (от латинского claudus) - «хромать»

Матрена от латинского matrona - «матрона, почтенная замужняя женщина»

Нина от еврейского слова нин - «правнучка» в переводе с грузинского языка - «юность» от шумерского нин - «госпожа»