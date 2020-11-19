19 ноября День Ангела по церковному календарю

По церковному православному календарю 19 ноября отмечается 17 именин: 11 мужских и 6 женских.
19 ноября именины отмечают
Мужчины
Анатолий
от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)
Арсений
от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - «мужественный, зрелый»
Василий
от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Виктор
от латинского слова victor - «победитель»
Гавриил
от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
Герман
от латинского germanus - «братский, близкий», «единокровный, родной», «настоящий, истинный, подлинный» один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - «воин»
Константин
от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
Лука
от латинского lux - «свет»
Никита
от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель»
Николай
от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Павел
от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
Женщины
Александра
женская форма от Александр, происходящего от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Ефросинья
от древнегреческого имени Эуфросюне - «веселье», «радость»
Клавдия
женская форма от Клавдий, происходящего от римского родового имени Claudius (от латинского claudus) - «хромать»
Матрена
от латинского matrona - «матрона, почтенная замужняя женщина»
Нина
от еврейского слова нин - «правнучка» в переводе с грузинского языка - «юность» от шумерского нин - «госпожа»
Серафима
женская форма от Серафим, происходящего от позднелатинского имени Seraphinus (от древнееврейского срафим) - «огненная»