Россия-Сербия - 0:5. Разбор проигрыша

Россия проиграла Сербии

0:5 в Белграде – стыд. Но Заболотный мог забить больше, чем все сербы.

Давненько нас так не унижали на уровне сборных. Россия потерпела сокрушительное поражение в решающей игре на групповом этапе Лиги наций. Такое впечатление, что из команды Станислава Черчесова выпустили воздух после тяжелейшего матча в Турции. В Лиге А нас не будет, а, значит, против топовых сборных мы не сыграем. Может, это и к лучшему, ведь не хочется привыкать к результатам, за которые стыдно, сообщает "Чемпионат".

— В составе сборной России поменялись четыре позиции по сравнению с матчем в Стамбуле. Из-за дисквалификации не смогли сыграть Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов и Роман Зобнин, кроме того, на скамейке запасных остался Денис Черышев. Вместо них в основе вышли Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Антон Миранчук и Александр Ерохин.



— Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович, как и в матче в Москве, постарался преподнести сюрприз своему коллеге Станиславу Черчесову. Если дома сборная России долго не могла подстроить прессинг под схему сербов 3-4-2-1, то теперь соперник предложил 4-4-2, хотя наши, очевидно, готовились к игре против трёх центральных защитников.

В начале игры у Черчесова было два повода схватиться за сердце. Во-первых, разбил нос Игорь Дивеев (в запасе после всех потерь из игроков этого амплуа оставался только Роман Евгеньев). Во-вторых, хозяева забили быстрый гол. Юрий Жирков на фланге передавал Неманью Радоньича центрхавам, но ни Магомед Оздоев, ни Далер Кузяев не накрыли удар серба. Точнее, мяч рикошетом от Кузяева влетел в сетку.

— Второй гол сборной Сербии на 25-й минуте – коллективная ошибка нашей команды в обороне. Хозяева спокойно разыграли комбинацию у ворот сборной России. Подачу Филипа Младеновича по идее должны были заблокировать Вячеслав Караваев или Александр Ерохин. И уж совсем странно, что Жирков, проводивший сотый матч за сборную, остался один против двух сербов без поддержи центральных защитников. Естественно, центрфорвард «Реала» Лука Йович продавил юбиляра

— Третий мяч у сербов забил вышедший на замену Душан Влахович, которому словно передал голевую эстафету травмированный Радоньич. В этом эпизоде всё началось с того, что поскользнулся Жирков. Кузяев не смог помешать нанести удар, а Дивеев упустил оппонента на добивании.

— Но и на этом кошмар для сборной России в первом тайме не закончился! Перед самым перерывом Йович оформил дубль, воспользовавшись тем, что Караваев не заблокировал кросс Младеновича, а Дивеев ошибся позиционно. Наши при атаках сербов всё время опаздывали на полшага-шаг. Йович опять забил головой – 4:0. Занавес.

— Парадокс первого тайма в том, что сборная России создала не меньше опасных моментов и нанесла даже больше ударов, чем Сербия – 9:7 (в створ – 3:5). Один только Антон Заболотный шесть раз атаковал ворота хозяев и мог как минимум оформить хет-трик за 45 минут. Вроде бы игрок «Сочи» и открывался правильно, и бил в касание, но всякий раз его ударам не хватало точности или силы. На невезение такое количество загубленных моментов не спишешь. К сожалению, это просто недостаток мастерства.

Провальный отрезок, случившийся сразу после красной карточки, можно было предотвратить или хотя бы минимизировать последствия.

— В перерыве Черчесов сделал четыре из пяти возможных замен. Это было ожидаемо, но удивило другое – тренер убрал с поля Маринато Гильерме. Любопытно, как Станислав Саламович объяснит своё решение. Голкипер, конечно, не выручал, пропустив почти всё, что летело в его ворота, тем не менее откровенных «пенок» не пускал. Кроме того, стоит отметить, что в Белграде состоялся дебют в сборной России Евгеньева.

Джанаев продержался «сухим» меньше 20 минут. Сборная России нарвалась на быстрый контрвыпад соперника после собственного стандарта. Младенович получил достаточно свободы, чтобы забить с двух касаний.

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— Сборная России стремилась забить «гол престижа», играя в концовке без штатных центрфорвардов. Видимо, Александр Соболев и Фёдор Чалов пока совсем не убеждают Черчесова. Заболотный отыграл 71 минуту, в его статистике – семь ударов (в створ – четыре). Но Антон так и не использовал ни одного из своих шансов.