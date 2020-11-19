Мертвых сына и мать нашли в квартире после пожара в Новосибирске

Пожар обнаружили соседи и вызвали пожарных. Однако спасти погибших не удалось

На место оперативно приехали пожарные

18 ноября 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в квартире дома, расположенной на 5 этаже по улице Дениса Давыдова в Дзержинском районе, пожарными были обнаружены тела хозяйки квартиры, 1948 г.р., и ее сына, 1968 г.р. На место происшествия незамедлительно выехал следователь СК. По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки.

Пожар обнаружили соседи и вызвали пожарных. Однако спасти погибших не удалось.

Следователем СКР совместно с дознавателем МЧС России проведен осмотр места происшествия. Предварительная причина смерти потерпевших – отравление угарным газом. Однако, точная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Проведение доследственной проверки продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщила "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.