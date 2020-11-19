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Санкции против России из-за инцидента с Навальным приняли США

09:08 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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Документ носит рекомендательный характер.

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В Конгрессе США приняли резолюцию о санкциях против РФ из-за инцидента с Навальным

Палата представителей Конгресса США в среду приняла резолюцию, касающуюся инцидента с Алексеем Навальным. В этом документе американские законодатели, помимо прочего, призывают вашингтонскую администрацию к введению санкций против РФ в связи с произошедшим.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". 7 сентября врачи берлинской клиники сообщили, что Навального вывели из комы и отключили от аппаратов ИВЛ. Сейчас пострадавший уже выписан. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.

Источник: ТАСС

санкции сша
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