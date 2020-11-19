Хлопок на судостроительном заводе произошел в Амурской области. Трое пострадавших

За пять лет это второй случай. Это наше старейшее прославленное предприятие, и техника безопасности судостроителей, людей, кто выполняет сложные заказы, должна быть безупречна, написал губернатор региона.

На судостроительном заводе сегодня происшествие с пострадавшими

При проведении лакокрасочных работ произошел хлопок. Три человека пострадали. Двое отказались от госпитализации, третья пострадавшая сейчас в реанимации в средней степени тяжести.

Считаю, что надо провести тщательную проверку, как такое оказалось возможно. Тем более, что за пять лет это второй случай. Это наше старейшее прославленное предприятие, и техника безопасности судостроителей, людей, кто выполняет сложные заказы, должна быть безупречна.

По информации на 14:50 пострадавших 4 человека. Один отказался от госпитализации, 2 средней степени тяжести, 1 пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.