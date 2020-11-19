Вырубили лес на 4 млрд рублей чиновники Минобороны и продали в Китай

Фигуранты расследования признали вину лишь частично. В частности, Куракин сообщил, что действовал в рамках служебных полномочий, однако мог допустить определенную халатность.

СМИ узнали детали дела против вице-премьера подмосковного правительства

По версии следствия, Куракин и два других чиновника Минобороны организовали на территории воинских частей масштабную вырубку леса, который затем был продан в Китай, сообщил «Коммерсантъ». Ущерб составил более 4 млрд руб.

По одному делу с вице-премьером правительства Московской области — министром экологии и природопользования Дмитрием Куракиным были задержаны бывший начальник ФГАУ «Оборонлес» Владислав Холодков и бывший начальник АО «Мальтинский военный лесхоз» Максим Ан. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Накануне, 18 ноября, Куракина, у которого прошли обыски, задержали. Уголовное дело связано с его работой в качестве директора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны, который чиновник возглавлял с 2012 по 2017 год, пишет издание. По его информации, Куракину, Холодкову и Ану инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток.

По версии следствия, Куракин вместе со своим первым заместителем Холодковым и Аном организовали на территории воинских частей масштабную вырубку леса, который затем был продан в Китай. Ущерб от их действий составил более 4 млрд руб., полагают в СК.

Предполагаемым организатором криминальных схем считают Куракина. По информации следствия, одобрять массовую вырубку леса под видом санитарной (удаление погибших и больных деревьев, бурелома и др.) на территории воинских частей по подложным документам он начал в Западном военном округе в 2014 году. Там, по версии СК, лес за взятки вырубали в основном в интересах столичных и подмосковных предпринимателей, которые устраивали на участках мусорные полигоны, сообщил «Коммерсантъ».

Подобные случаи выявили в Подмосковье и Владимирской области, пишет издание. Как установили в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, работы по указанию Куракина вел Ан.

В 2016 году группа Куракина начала действовать в в Центральном и Восточном военных округах, полагают в СК. По версии следствия, Куракин убедил свое руководство, что оздоровительных мероприятий в таежных массивах на территории местных воинских частей не проводили более 20 лет и в этом есть острая необходимость. В результате, считает следствие, были вырублены здоровые кедры, лиственницы и многовековые сосны. За реализацию древесины по указанию Куракина отвечал Холодков, считают в СК.

По версии следствия, за взятки, сумма которых, по предварительным данным, составила около 40 млн руб., вырубленный лес продавался предпринимателям и почти полностью уходил в Китай. Пострадали сотни тысяч гектаров леса, ущерб оценивается как минимум в 2,7 млрд руб., сообщило издание.

По его информации, свою деятельность фигуранты прекратили весной 2017 года, когда Куракин перешел в «Ростелеком» и затем стал министром экологии и природопользования Подмосковья, а Холодков — его заместителем.

Фигуранты расследования признали вину лишь частично, пишет издание. В частности, Куракин сообщил, что действовал в рамках служебных полномочий, однако мог допустить определенную халатность.

После ухода Куракина с поста директора департамента имущественных отношений Минобороны АО «Мальтинский военный лесхоз» прекратило работу: с мая 2017 года оно находится в стадии ликвидации. Его бывший глава Ан занялся утилизацией бытовых отходов, возглавив подмосковное ООО «Оборонспецресурс». С августа 2020 года оно также находится в стадии ликвидации.

Одним из учредителей этого предприятия было ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования Минобороны» (УЛХиП, входило в ДИО, сейчас — департамент военного имущества). Как пишет «Коммерсантъ», расследование уголовного дела Куракина, Холодкова и Ана — это продолжение расследования против ведущего инженера УЛХиП Ильи Тарасевича, который к тому времени стал помощником одного из замминистра обороны.

По информации издания, следствие считает, что Тарасевич, который отвечал в УЛХиП за работу с филиалами, за взятки организовал выделение участков военного ведомства предпринимателям. На них также организовывали мусорные полигоны, вели лесозаготовку и строили коттеджные поселки. В конце 2018 года суд отправил Тарасевича в СИЗО. Ему инкриминировали получение взяток на 7,6 млн руб., сообщила газета.

В конце 2019 года Тарасевичу изменили меру пресечения на запрет определенных действий, пишет издание. Это произошло после того, как он не только признался в том, что на самом деле получил от бизнесменов 140 млн руб., но и якобы рассказал об участии в махинациях Куракина, Холодкова и Ана.

Расследование этого дела почти завершено и скоро будет передано в суд, отметил «Коммерсантъ». Адвокат Тарасевича отказался обсуждать с изданием его дело.