Застрелил из ружья двух товарищей по пьянке в бане обиженный селянин

Установлено, что 17 ноября 2020 года подозреваемый, находясь в компании, состоящей из пяти местных жителей, распивал спиртные напитки в помещении бани на территории усадьбы одного из домов в с. Акташ. Между ним и двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один стал угрожать ножом подозреваемому. Хозяину бани удалось пресечь конфликт, другой участник посиделок увез подозреваемого домой. Спустя некоторое время злоумышленник вернулся с принадлежащим ему охотничьим гладкоствольным ружьем и произвел два выстрела в мужчин, с которыми у него ранее завязалась ссора. Потерпевшие с огнестрельными ранениями в брюшную полость были доставлены в Улаганскую районную больницу, где один из них скончался, другой находится в тяжелом состоянии.
В настоящее время следователями проверяются все обстоятельства совершенных преступлений, проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято огнестрельное оружие и другие предметы, имеющие доказательственное значение по делу, устанавливаются и допрашиваются свидетели преступлений, назначены и проводятся судебно-медицинская и другие экспертизы, задержан и допрошен подозреваемый, в отношении которого решается вопрос о заключении под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: altai.sledcom.ru