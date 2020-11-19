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Застрелил из ружья двух товарищей по пьянке в бане обиженный селянин

10:00 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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Между ним и двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один стал угрожать ножом подозреваемому. Хозяину бани удалось пресечь конфликт, другой участник посиделок увез подозреваемого домой. Но вернулся.

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Сегодня Улаганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту убийства одного гражданина и покушения на убийство двух лиц

Установлено, что 17 ноября 2020 года подозреваемый, находясь в компании, состоящей из пяти местных жителей, распивал спиртные напитки в помещении бани на территории усадьбы одного из домов в с. Акташ. Между ним и двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один стал угрожать ножом подозреваемому. Хозяину бани удалось пресечь конфликт, другой участник посиделок увез подозреваемого домой. Спустя некоторое время злоумышленник вернулся с принадлежащим ему охотничьим гладкоствольным ружьем и произвел два выстрела в мужчин, с которыми у него ранее завязалась ссора. Потерпевшие с огнестрельными ранениями в брюшную полость были доставлены в Улаганскую районную больницу, где один из них скончался, другой находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время следователями проверяются все обстоятельства совершенных преступлений, проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято огнестрельное оружие и другие предметы, имеющие доказательственное значение по делу, устанавливаются и допрашиваются свидетели преступлений, назначены и проводятся судебно-медицинская и другие экспертизы, задержан и допрошен подозреваемый, в отношении которого решается вопрос о заключении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: altai.sledcom.ru

ружье убийство
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