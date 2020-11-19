Застрелил из ружья двух товарищей по пьянке в бане обиженный селянин

Между ним и двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один стал угрожать ножом подозреваемому. Хозяину бани удалось пресечь конфликт, другой участник посиделок увез подозреваемого домой. Но вернулся.

Сегодня Улаганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту убийства одного гражданина и покушения на убийство двух лиц

Установлено, что 17 ноября 2020 года подозреваемый, находясь в компании, состоящей из пяти местных жителей, распивал спиртные напитки в помещении бани на территории усадьбы одного из домов в с. Акташ. Между ним и двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один стал угрожать ножом подозреваемому. Хозяину бани удалось пресечь конфликт, другой участник посиделок увез подозреваемого домой. Спустя некоторое время злоумышленник вернулся с принадлежащим ему охотничьим гладкоствольным ружьем и произвел два выстрела в мужчин, с которыми у него ранее завязалась ссора. Потерпевшие с огнестрельными ранениями в брюшную полость были доставлены в Улаганскую районную больницу, где один из них скончался, другой находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время следователями проверяются все обстоятельства совершенных преступлений, проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято огнестрельное оружие и другие предметы, имеющие доказательственное значение по делу, устанавливаются и допрашиваются свидетели преступлений, назначены и проводятся судебно-медицинская и другие экспертизы, задержан и допрошен подозреваемый, в отношении которого решается вопрос о заключении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: altai.sledcom.ru