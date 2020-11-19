Как мат помогает в жизни, рассказал врач

"Когда нас что-то отвлекает, мы тоже можем не замечать боль. Можно сравнить две ситуации: дома на ногу падает стул, мы кричим, ругаемся и как-то с ситуацией справляемся, но если такая ситуация происходит в театре, то все иначе. В театре мы не будем ругаться, мы будем соблюдать нормы приличия. Вместо этого мы начнем обращать внимание на окружающих, и таким образом наша боль будет восприниматься менее остро. Когда мы переключаем фокус внимания с того места, где болит, тогда уменьшается боль", – объяснил невролог.