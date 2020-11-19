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Как мат помогает в жизни, рассказал врач

14:20 19.11.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Даже для того, чтобы подавить боль, мат – это не лучший выход. Мозг человека можно обмануть и простым отвлечением внимания, считает Александр Будик.

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Когда человек использует такие слова, уровень восприятия боли изменяется

Какие последствия бранные слова могут иметь для организма, рассказал в интервью радио Sputnik невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

Перенести боль или какую-то неприятность иногда помогают несколько крепких словечек, сказанных в сердцах. Это происходит потому, что центральная нервная система воспринимает ругань как агрессию и приводит организм в состояние стресса, в котором человек может даже не заметить сильную боль, пояснил в интервью радио Sputnik невролог нейрофизиолог Александр Будик. Так происходит, например, у спортсменов.
"Боксеры во время боя на ринге, несмотря на полученные травмы, продолжают сражаться. Это связано с тем, что высокий уровень гормонов стресса резко изменяет в центральной нервной системе восприятие боли. Что в обычном состоянии для человека будет сильная боль, то в возбужденном состоянии он не почувствует. Схожая аналогия проводится с использованием ненормативной лексики. Когда человек использует такие слова, уровень восприятия боли изменяется. Человек может перетерпеть большую интенсивность боли", – сказал невролог.
Но если острый кратковременный стресс и может помочь в какой-то ситуации, то бесконечно подстегивать себя с помощью мата и ругани не стоит. Когда организм находится в состоянии постоянного стресса, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы, что чревато проблемами со здоровьем.
Даже чтобы подавить боль, мат – это не лучший выход. Мозг человека можно обмануть и простым отвлечением внимания, считает Александр Будик.
"Когда нас что-то отвлекает, мы тоже можем не замечать боль. Можно сравнить две ситуации: дома на ногу падает стул, мы кричим, ругаемся и как-то с ситуацией справляемся, но если такая ситуация происходит в театре, то все иначе. В театре мы не будем ругаться, мы будем соблюдать нормы приличия. Вместо этого мы начнем обращать внимание на окружающих, и таким образом наша боль будет восприниматься менее остро. Когда мы переключаем фокус внимания с того места, где болит, тогда уменьшается боль", – объяснил невролог.
Источник: radiosputnik
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