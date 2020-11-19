Почему немедленно нужно индексировать пенсии и повышать зарплату: прогноз экономистов

Это привело бы к наращиванию выпуска во многих отраслях: за годы падения доходов граждан, которое началось в 2014 году, у каждой семьи скопился свой нереализованный "список желаний". Если бы в 2014-2018 годах спрос на товары длительного пользования сохранялся на уровне 2010-2013 годов (когда доходы росли), то граждане за этот период купили бы дополнительно свыше 4 млн новых легковых автомобилей (при потенциальных объемах выпуска в 2,8 млн машин в год), почти 5 млн холодильников (при годовом потенциале в 4 млн), 4 млн стиральных машин (при потенциале в 3 млн), говорится в прогнозе ИНП РАН. Он был представлен на международной конференции по макроэкономическому анализу и прогнозированию.
Именно потребительский спрос, определяемый доходами семей и масштабами кредитования, будет основным фактором экономической динамики в ближайшие два-три года. ИНП РАН считает, что повышение реальных доходов населения было бы воспринято бизнесом как сигнал для расширения производства и инвестиций, без набора мер по стимулированию конечного спроса (помимо индексации в него мог бы войти, например, необлагаемый минимум по НДФЛ) невозможно решить проблему низкой загрузки мощностей и неэффективного использования рабочей силы - дешевый труд не бывает продуктивным. Фактически это лишь частично компенсирует "недополученные" населением в последние пять лет доходы.
Уникальность коронакризиса в том, что он в наибольшей степени поразил людей со средними доходами и не занятых в бюджетной сфере. Они работают преимущественно в секторе услуг и до кризиса предъявляли массовый спрос на товары длительного пользования, услуги гостиниц и ресторанов, летали самолетами и ездили на поездах.
Восстановление доходов невозможно без полномасштабного возобновления активности в реальном секторе и сфере услуг.
ИНП РАН рассматривает два варианта развития событий.
Первый описывает запланированное правительством сокращение бюджетного дефицита - в этом случае восстановление ВВП потребует не менее двух-трех лет, а доходов населения и инвестиций - четыре-пять лет.
Второй связан с продолжением активной поддержки экономики за пределами 2021 года и предполагает более быстрый рост ВВП (2,2-3,1% в 2020-2024 годах). Для этого экономисты предлагают активнее использовать рентные доходы от углеводородов, которые накапливаются в резервах. Их объем они считают избыточным: по расчетам института, для парирования рисков по госдолгу и для двухлетнего финансирования критического импорта в резервах достаточно держать 300 млрд долларов, тогда как на данный момент они уже почти в два раза больше (587,6 млрд долларов).
"Успешность и антикризисной, и среднесрочной экономической политики будет определяться одним фактором - изменением уровня жизни населения, - отметил член-корреспондент РАН, замдиректора ИНП РАН Александр Широв. - Все остальные действия нужны только для того, чтобы решить эту задачу".
На конференции в ИНП РАН была представлена книга "Экономика по академику Ивантеру" - сборник колонок многолетнего автора "Российской газеты" и журнала "Эксперт" Виктора Ивантера, ушедшего из жизни в 2019 году.
Источник: РГ