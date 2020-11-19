Почему немедленно нужно индексировать пенсии и повышать зарплату: прогноз экономистов

Расчеты экономистов РАН показывают, что из всех вариантов перераспределения бюджетных расходов наибольший вклад в прирост ВВП в ближайшие три года могла бы обеспечить ускоренная индексация пенсий и зарплат госслужащих.

Это привело бы к наращиванию выпуска во многих отраслях: за годы падения доходов граждан, которое началось в 2014 году, у каждой семьи скопился свой нереализованный "список желаний". Если бы в 2014-2018 годах спрос на товары длительного пользования сохранялся на уровне 2010-2013 годов (когда доходы росли), то граждане за этот период купили бы дополнительно свыше 4 млн новых легковых автомобилей (при потенциальных объемах выпуска в 2,8 млн машин в год), почти 5 млн холодильников (при годовом потенциале в 4 млн), 4 млн стиральных машин (при потенциале в 3 млн), говорится в прогнозе ИНП РАН. Он был представлен на международной конференции по макроэкономическому анализу и прогнозированию.

Опыт единовременной выплаты пенсионерам в 2017 году, повышения зарплат бюджетникам в 2018 году и выплат семьям с детьми в 2020 году показал, что значимого негативного влияния ни на уровень инфляции, ни на платежный баланс они не оказывают, но с минимальной задержкой (примерно в один квартал) позитивно влияют на производство. Индексация пенсий быстрее запланированного уровня на 5% в год может позволить повысить реальные темпы роста потребления домашних хозяйств на 0,5 процентного пункта ежегодно, отмечается в прогнозе.

Именно потребительский спрос, определяемый доходами семей и масштабами кредитования, будет основным фактором экономической динамики в ближайшие два-три года. ИНП РАН считает, что повышение реальных доходов населения было бы воспринято бизнесом как сигнал для расширения производства и инвестиций, без набора мер по стимулированию конечного спроса (помимо индексации в него мог бы войти, например, необлагаемый минимум по НДФЛ) невозможно решить проблему низкой загрузки мощностей и неэффективного использования рабочей силы - дешевый труд не бывает продуктивным. Фактически это лишь частично компенсирует "недополученные" населением в последние пять лет доходы.

Уникальность коронакризиса в том, что он в наибольшей степени поразил людей со средними доходами и не занятых в бюджетной сфере. Они работают преимущественно в секторе услуг и до кризиса предъявляли массовый спрос на товары длительного пользования, услуги гостиниц и ресторанов, летали самолетами и ездили на поездах.

Восстановление доходов невозможно без полномасштабного возобновления активности в реальном секторе и сфере услуг.

ИНП РАН рассматривает два варианта развития событий.

Первый описывает запланированное правительством сокращение бюджетного дефицита - в этом случае восстановление ВВП потребует не менее двух-трех лет, а доходов населения и инвестиций - четыре-пять лет.

Второй связан с продолжением активной поддержки экономики за пределами 2021 года и предполагает более быстрый рост ВВП (2,2-3,1% в 2020-2024 годах). Для этого экономисты предлагают активнее использовать рентные доходы от углеводородов, которые накапливаются в резервах. Их объем они считают избыточным: по расчетам института, для парирования рисков по госдолгу и для двухлетнего финансирования критического импорта в резервах достаточно держать 300 млрд долларов, тогда как на данный момент они уже почти в два раза больше (587,6 млрд долларов).

"Успешность и антикризисной, и среднесрочной экономической политики будет определяться одним фактором - изменением уровня жизни населения, - ­отметил член-корреспондент РАН, замдиректора ИНП РАН Александр Широв. - Все остальные действия нужны только для того, чтобы решить эту задачу".

Экономика по академику Ивантеру

На конференции в ИНП РАН была представлена книга "Экономика по академику Ивантеру" - сборник колонок многолетнего автора "Российской газеты" и журнала "Эксперт" Виктора Ивантера, ушедшего из жизни в 2019 году.

Источник: РГ