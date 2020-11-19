Индексация пенсий работающим пенсионерам России в 2021 году требует нескольких миллиардов рублей

В Министерстве финансов уже подсчитали, что начисления полагаются 9,3 млн человек.

Продолжает ратовать за индексацию и Федерация независимых профсоюзов

Об индексации пенсий работающим пенсионерам в 2021 году общественники, профсоюзы и политики стали говорить заблаговременно. Разные организации предлагали собственные алгоритмы реализации программы разморозки перерасчета, приостановленного еще в 2016 году. Владимир Путин тоже в курсе существующего социального напряжения по заданной теме, поэтому эксперты продолжают искать оптимальные выходы из ситуации.

Что известно об индексации пенсий работающих пенсионеров

Александр Сафонов, являющийся представителем Финансового университета, подсчитал предварительную «стоимость» проекта по индексации пенсионных начислений для тех пожилых граждан, которые имеют официальное подтверждение собственного трудоустройства.

Только на один год придется выделить приблизительно 240 млрд рублей. Столь значительная сумма потребуется, если перерасчет работающим пенсионерам будут проводить идентично тому алгоритму, которого придерживается правительство при рассмотрении индексации выплат пожилым россиянам, не имеющих легального места работы.

В Министерстве финансов уже подсчитали, что начисления полагаются 9,3 млн человек.

Эксперт полагает, что для восстановления социальной справедливости все же было бы предпочтительнее разморозить существующий перерасчет. Согласны с ним и те, кто ранее отмечали необходимость индексации в связи с пандемией коронавируса.

Пожилые люди отправляются в неоплачиваемый отпуск или переходят на неполную рабочую неделю. Это бьет по доходам, а пенсия продолжает оставаться во многих случаях даже меньше, чем у сидящих дома пенсионеров.

Будет ли продолжена индексация пенсий в России

Аналитики опасаются, что существующее положение вещей до добра не доведет. Люди станут массово увольняться. Одни просто ради того, чтобы получить заслуженный перерасчет и начать отдыхать, другие станут получать «черные зарплаты». Последний вариант для ПФ выглядит неперспективно, не говоря уже о налоговом секторе в целом.

Продолжает ратовать за индексацию и Федерация независимых профсоюзов. Здесь ради поставленной цели оформили обращение напрямую к президенту. Как пояснили представители ФНПР, в Министерстве труда все еще не занимаются подготовкой для изменения текущего пенсионного законодательства.

Специалисты напомнили о том, что неоднократно пытались добиться смещения дела, приводя аргументы в пользу разморозки индексации. Все труды экспертов пока что были напрасными, ведь соответствующего положительного отклика от верхушки властей не поступало.

После нового обращения профсоюзов, в Министерстве труда сообщили о том, что не планируют пока заниматься внесением изменений в текущие законодательные акты по начислению пенсий работающим пожилым россиянам. На фоне этого сложно предугадать, действительно ли в текущем году правительство займется решением вопроса о перерасчете или же он будет отложен до лучших времен.

Ответная реакция Владимира Путина на предложение о справедливой пенсионной индексации

Россияне пенсионного возраста перестали получать перерасчет с оглядкой на инфляцию еще в 2016 году. Причиной для такого непопулярного решения стала попытка сэкономить. Средства, оставшиеся на счетах ПФ, смогли уменьшить дефицит ведомства.

В октябре уже поднимался вопрос об индексации на высшем уровне. Тогда Владимир Путин услышал слова Сергея Миронова из «Справедливой России», который говорил как раз о надобности перерасчета. После этого официальных заявлений от главы государства по заданной теме в прессу не поступало, хотя вместе со справедливороссами подавались проекты и от «Единой России».

Источник: 1rre.ru