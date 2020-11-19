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Когда начнется спад заболеваемости COVID-19 в России, названы сроки

12:30 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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По словам эксперта, ситуация стабилизируется, однако расслабляться не стоит. Одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение норм социального дистанцирования и ношения масок, напомнил он.

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Спрогнозировано начало спада заболеваемости COVID-19 в России

Прогноз на основе статистических данных по COVID-19 в России показывает, что спад заболеваемости почти во всех регионах начнется в конце ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения меньше 0.9 (позитивный), "светло-желтые" - 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" - 1,0-1,1 (удовлетворительный), "светло-красные" - 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный); "темно-красные" - больше 1,2 (тяжелый). Индекс показывает распространение вируса. Если он меньше единицы, то распространение затухает, если больше - усиливается.

"В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов. Однако тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелия, Псковской области, Чеченской Республике. Эти регионы преодолеют плато позднее всех", - рассказал Тавадян.

По словам эксперта, ситуация стабилизируется, однако расслабляться не стоит. Одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение норм социального дистанцирования и ношения масок, напомнил он.

Согласно статистическому анализу официальных данных, наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса в Еврейской автономной области и Севастополе.
Стабильное положение в следующих регионах: Калмыкия, Брянская, Кемеровская, Рязанская, Магаданская, Пензенская области, Республика Алтай, Амурская область, Камчатский край, Орловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Удовлетворительное состояние темпов распространение наблюдается в таких регионах как: Архангельская, Оренбургская области, Красноярский край, Карачаево-Черкессия, Ростовская, Смоленская, Липецкая, Калужская, Воронежская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская, Волгоградская, Костромская, Омская области, Северная Осетия – Алания, Курганская область, Приморье, Алтайский край, Нижегородская, Тверская, Тульская, Томская, Иркутская области, Ставрополье, Астраханская область, Кабардино-Балкария, Адыгея, Ульяновская область, Хакасия, Тыва, Белгородская, Кировская, Тамбовская области, Бурятия, Курская область, Сахалин, Москва, Забайкалье, Ивановская область, Удмуртия, Тюменская область, Республика Марий Эл, Ленинградская, Мурманская области, Краснодарский край, Якутия, Вологодская область, Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Дагестан, Саратовская область, Башкортостан, Мордовия, Челябинская, Владимирская, Ярославская, Самарская области, Хабаровский край, Свердловская область.
Эксперт оценивает ситуацию, как острую в Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Крыму, Подмосковье, Чувашии и Новгородской области.
Тяжелая ситуация в шести регионах: Карелия, Псковская область, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Чечня.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
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