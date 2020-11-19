Признался в работе на российскую разведку спецназовец Рафаэль Деббинс в США

Деббинс, как утверждают в американском Минюсте, работал с ФСБ и ГРУ и был завербован во время своего визита в 1996 году, когда приехал в Россию по линии образовательной программы и жил в Челябинске, а российская разведка дала ему кодовое имя Икар Лесников.

Бывший спецназовец США Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признал в среду вину в сотрудничестве с российской разведкой, говорится на сайте американского Минюста.

"Бывший "зеленый берет" Сухопутных сил признал сегодня вину в сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки с целью предоставления им информации о национальной обороне Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.

Согласно документам суда, 45-летний Дзибински-Деббинс с декабря 1996-го по январь 2011 года сотрудничал с российской разведкой. В течение этого времени он периодически ездил в Россию и якобы встречался там с представителями российских спецслужб. Утверждается, что в 1997 году российской разведкой ему было присвоено кодовое имя в России и он подписал документы о том, что хотел бы служить России. С 1998-го по 2005 год Дзибински-Деббинс занимал должность офицера в американских Сухопутных силах, служа в химических подразделениях, после чего в звании капитана перешел в спецназ. Минюст США утверждает, что Дзибински-Деббинс изменил род войск по настоянию российской разведки.

Сам Деббинс заявил ранее, что у него "было мессианское видение" его роли в России. По его словам, он должен был принести "свободу". Отмечается, что это признание было сделано в 2019 году во время оформления допуска к секретным документам.

Деббинс, как утверждают в американском Минюсте, работал с ФСБ и ГРУ и был завербован во время своего визита в 1996 году, когда приехал в Россию по линии образовательной программы и жил в Челябинске, а российская разведка дала ему кодовое имя Икар Лесников.