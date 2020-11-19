Улетел в космос поручень гермоконтейнера станции при выходе космонавтов из МКС

Потеря детали попала в объектив камер и была показана в ходе трансляции, которая велась с борта станции. Инцидент произошел во время выхода космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, которые занимались подготовкой станции к прибытию нового российского модуля «Наука».

Улетела в космос: при выходе космонавтов из МКС станция потеряла деталь

Мягкий поручень гермоконтейнера улетел в космос при выходе космонавтов из МКС. В Роскосмосе заявили, что отсутствие детали не повлияет на работу космонавтов за пределами станции.

«При выходе космонавтов из модуля «Поиск» отделился мягкий поручень гермоконтейнера, в котором космонавты вынесли укладку, необходимую для работы. Поручень не критичен для работы, программа внекорабельной деятельности продолжается штатно», – сообщили журналистам в госкорпорации.

Потеря детали попала в объектив камер и была показана в ходе трансляции, которая велась с борта станции. Инцидент произошел в среду, 18 ноября, во время выхода космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, которые занимались подготовкой станции к прибытию нового российского модуля «Наука». Согласно утвержденным планам, присоединение модуля потребует десяти выходов в открытый космос.

В начале ноября текущего года заместитель директора департамента пилотируемых космических программ госкорпорации Владимир Данеев сообщил журналистам, что Роскосмос планирует в 2021 году пристыковать к МКС два новых блока: многоцелевой научный модуль «Наука» и узловой модуль «Причал».

Обозреватели отметили, что первоначально модуль «Наука» планировалось вывести на орбиту еще в 2007-м. Однако из-за многочисленных проволочек и накладок эти планы были сорваны, в результате чего блок отправляется к МКС с 13-летним опозданием.